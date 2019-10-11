Станислав Черчесов: В оставшихся матчах будем набирать очки!

ЗА ОЧКИ ПОЛАГАЮТСЯ БОНУСЫ

- С победой, Станислав Саламович! – право поздравить наставника достается «Советскому спорту»­­. – Увы, наши соперники сегодня сыграли подло не с тем счетом, как нам хотелось бы…

- Вот Вы говорите, а я и не следил. Какой там счет?

- Кипр выиграл 2:1 в гостях у Казахстана. Так что у нас по-прежнему отрыв в восемь очков. И в воскресенье достаточно будет ничьей. Легко ли сборную будет настроить на победу, когда все будут держать в голове результат ничейный?

- Вы знаете, что мы всегда отталкиваемся от своей игры. Сначала проанализируем сегодняшний матч, разберем все его нюансы, посмотрим, что получилось, что нет. Будем в первую очередь идти от этого. Определим свой состав, разберем, с кем предстоит играть.

А играть будем только на победу. Да, есть локальные задачи, но есть и турнирные задачи. Нам надо набирать очки. Больше очков – значит, больше бонусов при жеребьевке. Про это забывать нельзя.

- Какие-то есть наметки на игру в Никосии?

- Будет непросто, резкий скачок более чем на 20 градусов. У нас ведь сейчас 6-7 градусов, а там под +30. Но мы едем с флагом, с гимном, мы едем играть за Россию. О ничьей никто не будет думать.

Всю игру тренер сборной был очень эмоционален

ЧТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ В ПЕРВОМ ТАЙМЕ

- Первый тайм удручил результатом. Почему играли так… академично?

- Со словом «академично» я точно не согласен. Говорил футболистам и во время первого тайма, и в перерыве: есть лишние передачи, иногда лучше не сделать одну-две в середине или перед штрафной, а лучше сразу перевести мяч в те зоны, где опаснее. Исправились в начале второго тайма – и это сразу помогло.

- На форуме в Нижнем президент предложил создать фонд, в который госкомпании и корпорации будут перечислять деньги, откуда они уже станут распределяться по клубам. Ваше отношение?

- Журналисты меня не спровоцируют на комментарии. Я сначала послушаю первоисточник – меня ведь там не было. Вдруг вы не совсем то услышали, а я буду комментировать? Давайте лучше игру обсуждать!

- Что предъявите футболистам, ругая за ошибки?

- Не ругая за ошибки, а разбирая ошибки, анализируя. Мне есть что обсуждать, но понимаете… Футболисты должны это услышать от меня, а не прочитать в газете.

МНЕ НУЖЕН ДЗЮБА НА ПОЛЕ

- Дзюба забил два гола и все ближе к лидерам-бомбардирам. Обсуждается ли это в команде?

- Нет, не обсуждается вообще. Тему не затрагиваем эту никогда, сам он спокоен.

Артем Дзюба в борьбе с огромным количеством защитников выгрызает третий гол.

- С Кипром и потом он будет выходить?

- Нюансов очень много, но Дзюба – капитан, и мне бы очень хотелось, чтобы он был на поле…

Под занавес показал Черчесову обложку завтрашнего номера. Внимательно рассмотрел. Комментировать не стал.

- А на случай поражения тоже сделали вариант?

- Сделали. Был бы резонансным. Но к счастью, международного скандала не случится.