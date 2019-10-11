Что делать, когда нет третьего. Юрий Цыбанев о льготном сезоне сборной - Советский спорт
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11 октября 2019 12:00ФутболЦыбанев Юрий

Что делать, когда нет третьего. Юрий Цыбанев о льготном сезоне сборной

Россия обыграла Шотландию, одержав шестую подряд победу в отборочном турнире Евро-2020.

Пока в сборной есть Артем Дзюба, все у нас будет хорошо. Другой вопрос: что такое «хорошо» применительно к сборной России?

В самом деле, год 2019-й получается не просто разгрузочным, а, можно сказать, исключительно льготным. Вспомнить, с какими соперниками мы себя испытывали с конца 2017-го по конец 2018-го, проведя около десятка матчей разного статуса с командами уровня первой мировой или европейской десятки – и что имеем теперь, внутри 2019-го, разве что закольцованного играми с Бельгией…

Привыкнув к крепким футбольным напиткам, теперь будто простую водичку хлебаем.

Притом только в нашей группе, да еще в той, где Англия, нет невольно развивая тему третьего. То есть, такого компаньона, которому знаком в обозримом прошлом вкус финальных турниров Евро или ЧМ. И только в нашей группе этот самый третий готов получать не только по 0:4 от лидеров, но и 0:3 от команды уровня Казахстана. Ну да, я по привычке имею в виду Шотландию, хотя может быть, что Кипр нынче будет покрепче.

Из такой группы, право слово, сложней не отобраться, чем отобраться.

Станислав Черчесов правильно обращается с льготным сезоном. Согласно завету великого философа, он продолжает возделывать свой сад.

Точит оружие, дабы не заржавело. Расстановка против Шотландии с выдвинутыми близко к передовой Фернандесом и Жирковым даже напомнила забытую схему с двумя профильными крайками.

Пускает в ход свежую кровь. Опорная зона в составе Баринова и Оздоева сегодня даже в большей мере, чем с Зобниным, гарантирует мобильность и энергичность. Опорник «Зенита», к слову сказать, один из самых интересных персонажей в сложных и переменчивых кадровых реалиях последних лет. Оздоев ведь выхватил и закрепил за собой место в основе «Зенита», что называется, в последний момент, запрыгнув на подножку уходящего поезда, – когда его соседей по скамейке запасных уже отправляли на выход из клуба. И, наверное, именно безудержной своей энергетикой убедил Сергея Семака в том, что будет-таки полезен обновляющемуся «Зениту».

Заметим притом, что в питерской своей ипостаси Оздоев вот так мастерски дальнобойную пушку еще не разряжал, как с шотландцами. Похоже, что новообретенное двойное доверие – и в клубе, и в сборной – добавляет ему уверенности.

А самый интригующий поворот в теме «свежей крови» зреет на передней линии. Если Соболев продолжит в том же духе – то, наверное, вскоре отнимет у Черчесова возможность придерживать его в глубоком запасе. Про Комличенко, явленного вчера наконец российскому взору, не знаю, ибо не видел его в постоянном деле, а вот насчет Соболева вопрос ребром: он конкурент Дзюбе или потенциальный партнер?

Очень бы интересно узнать, какие мысли на сей счет у Черчесова. Да и у самих Дзюбы и Соболева.

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