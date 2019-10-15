Україна понад усе. Андрей Шевченко создал лучшую сборную в истории

Выступление сборной, возглавляемой двумя легендами «Милана» (Андрею Шевченко ассистирует Мауро Тасотти) получилось удивительно удачным и продуктивным. Стартовав с нулевой ничьей против Португалии, испытав огромные проблемы с считающимся априори аутсайдером Люксембургом – Украина разнесла в мелкую щепу Сербию (5:0), а вчера заставила рыдать на киевском «Олимпийском» самого Криштиану Роналду (2:1).

Перед началом отборочного цикла Шевченко пообещал стране добыть путевку на Евро-2020. В чем-то повторив трюк Олега Блохина (возглавив сборную в 2003-м, тот сразу заявил задачу «выйти на чемпионат мира-2006 с первого места в группе»). Как и Блохин, Шевченко выполнил обещание.

Но, я полагаю, даже сам Шевченко не ожидал, что задача будет выполнена именно так.

Чемпионат Украины очень сильно ослаб. По понятным причинам, обсуждать которые на страницах спортивного издания – нет смысла.

Так же нет смысла обсуждать вашу, читатель, возможную радость, или грусть – от того, какого успеха добился легендарный в недавнем прошлом футболист. Если для вас Украина – враг и «сборище бандеровцев» – лучше перестаньте читать этот текст.

Так вот – чемпионат Украины очень ослаб. Более не существует «Днепра» (в прежнем амбициозном виде) и «Металлиста». Трудные времена переживает киевское «Динамо». Да даже «Шахтер» уже не так могущественен, как прежде.

Многие украинские игроки едут в Польшу, Венгрию, Грецию. Куда угодно – чтобы играть в футбол, и получать за это пусть маленькую, но гарантированную зарплату. Что далеко ходить за примерами? В этом сезоне прямую путевку в Лигу Европы получила «Александрия». После чего ее игрок Артем Полярус отправился в «Химки», играющие в первом российском дивизионе.

За три года, проведенные во главе сборной, Шевченко ни разу не пожаловался на обстоятельства, не попросил их «учесть». Ему, сверкавшему на самой яркой части «футбольного неба» – это не нужно. И если Блохин приходил в сборную достаточно успешной Украины, то Шевченко пошел на огромный риск.

Собственно говоря, в прошлом отборочном цикле его команде чуть-чуть не хватило опыта. И удачи. Коноплянка не забил пенальти Исландии, потом Украина проиграла дома Хорватии. И проехала мимо ЧМ-2018.

Шевченко не расстроился. Он уже видел перспективу своей команды. Когда твой тренер признавался лучшим футболистом мира – ни один игрок не посмеет «отбывать номер». Андрей Николаевич точно знал, что его сборная будет играть. Но играть – как?

Посреди отборочного цикла Украина надолго потеряла одного из своих лидеров – Андрея Ярмоленко. Статусного игрока, игравшего в бундеслиге, а теперь – в английской премьер-лиге. Шевченко ни разу не пожаловался и на это.

Сегодняшняя сборная Украины – воплощение тезиса «лучше быть, чем слыть». Можно сколько угодно хихикать над финансовой ситуацией в стране, уровнем украинского чемпионата. Не получится хихикать над сборной – вынести Сербию со счетом 5:0 в состоянии не многие. Возможно, для кого-то игроки украинской сборной (кроме Пятова, Степаненко, Зинченко, Ярмоленко и Коноплянки) – «ноунеймы». Но это говорит скорее о вас, чем о них. Миколенко – один из лучших молодых крайних защитников континента. Матвиенко – из центральных. И, да, точно как и у России – у Украины есть два бразильца. Марлос и Мораэс.

Руслан Малиновский и Роман Яремчук – не побоялись уехать играть в Европу. И делают там отличные карьеры. А в форме родной сборной – прямо сейчас правят этой самой Европой.

В последние дни меня не раз спрашивали в соцсетях, можно ли сравнить нынешние сборные России и Украины. Кто сильнее?

Было это еще до матча с Португалией, в победе которой вопрошавшие не особенно сомневались. Сегодня вопросов уже нет. На все был дан ответ на поле «Олимпийского».

Тем не менее, я отвечу.

Определить, кто сильнее – можно только в формате очной встречи. По ряду причин (подробнее вам расскажут на федеральных каналах) сейчас она невозможна. Наши сборные разведут на Евро. Но только в групповом турнире. А дальше – если пробьемся, то можем сыграть. И я этого сценария не исключаю.

На Евро-2016 Россия и Украина стали двумя худшими командами турнира. Комментарии по поводу их выступления (в тех самых соцсетях) – были преимущественно матерными.

Теперь, кажется, обе сборные избавились от статуса «гадкого утенка».

Почему обе? Накануне ЧМ-2018 Украина играла товарищеский (извините, Станислав Саламович) матч с Саудовской Аравией. Черчесов не скрывал, и даже отдельно благодарил Андрея Шевченко за консультацию по своему первому сопернику. Это вызвало у некоторых нервную реакцию, но люди футбола все же говорят прежде всего на языке футбола, как бы кому-то не хотелось иного.

Так вот. Про футбол.

Матч России и Украины на Евро-2020 – лучшее, что может на нем случиться. Но для этого нужно быть сильными. Пока что получается и у Черчесова и у Шевченко. И пусть так будет дальше.

А политику – оставьте политикам. Смотрите на боксера Александра Усика, и старайтесь быть лучше.

Сами. За вас это никто не сделает.