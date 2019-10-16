Петар Занев: Сборная Болгарии ненавидит расистов - Советский спорт
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16 октября 2019 22:00ФутболАвгустин Александр

Петар Занев: Сборная Болгарии ненавидит расистов

Во время матча Болгария – Англия (0:6) болельщики хозяев скандировали расистские лозунги, ухали в адрес темнокожих игроков команды гостей и даже вывесили издевательский баннер против УЕФА. Бывший защитник «Амкара» и «Енисея», а ныне – софийского ЦСКА, который сыграл за болгар в этом матче, рассказал о случившемся.

«ПОЛИЦИЯ УЖЕ ВЫЧИСЛИЛА ЭТИХ МЕРЗАВЦЕВ»

– Вся Европа обсуждает этот скандал. Баннер «Не уважай» – в противовес лозунгу «Уважай», которым УЕФА пропагандирует борьбу с проявлениями расизма на футболе, усилил впечатление, что акция на трибунах софийского стадиона была спланирована…
– Может, и так. Но речь идет не о всех болельщиках, а о небольшой группе провокаторов, которых правоохранительные органы уже вычислили. Это выглядело мерзко. Все эти выкрики, нацистские лозунги... Но неправильно судить о Болгарии и болгарах по выходке 10-15 человек. А британская пресса сейчас льет грязь на всю нашу страну. Мне это неприятно.

– Глава Болгарского футбольного союза уже подал в отставку.
– Такой поступок вызывает уважение. Нанесен огромный урон не только футболу, а вообще стране. Нам, как членам ЕС, все крайне неприятно. Поймите, болгарские болельщики всегда отличались корректностью и уважительным отношением к соперникам. А тут навалилось все сразу. Мы пропустили шесть мячей, и эти фанаты так всех подставили…

– Думаете, санкций УЕФА не избежать?
– Надеюсь на адекватную реакцию европейских чиновников. Им надо внимательно изучить все обстоятельства. Там же действительно орудовала какая-то банда. 15 мерзавцев. Но в Болгарии нет проблемы расизма. В нашей сборной все ненавидят расистов. И будет неправильно, если с нас снимут какие-то очки, дисквалифицируют на какие-то турниры.

Надо наказывать этих провокаторов. Я бы их назвал умственно отсталыми. Они скрывают лица под масками, но полиция, как я понимаю, всех вычислила и опознала.

«ПРЕКРАСНО ПОНИМАЮ СЛЕЗЫ СТОИЧКОВА»

Без названия

– Игроки сборной Англии ведут себя более благородно, чем британская пресса. Маркус Рэшфорд оценил поступок Ивелина Попова, который пошел успокаивать трибуны.
– Попов – большой молодец. И трибуны в целом тоже вели себя нормально. Не повелись на провокацию.

– А легенда болгарского футбола Христо Стоичков в телевизионном эфире расплакался.
– Прекрасно его понимаю. Христо – гордость Болгарии. Он столько сделал для популяризации футбола. Ему было невозможно сдержаться, увидев такое.

– Если абстрагироваться от скандала, почему ваша сборная так слабо провела отбор Евро-2020?
– Сейчас команда переживает застой. Смена главного тренера ничего не дала. Игроки не показывают на поле ни качества, ни мотивации. Нам всем надо хорошенько подумать о происходящем и сделать правильные выводы.

«НАМ НУЖЕН ЛИМИТ НА ЛЕГИОНЕРОВ – КАК В РПЛ»

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– Красимир Балаков, бывший партнер Стоичкова по звездной сборной 1990-х, который сейчас вас тренирует, обвинил английских фанатов в подстрекательстве…
– Британские фаны – не самые корректные ребята, мягко говоря. Но я не слышал, что они там кричали. Был весь в игре. Вообще, хотелось бы выбросить этот матч из памяти. Он лег позорным пятном на историю болгарского футбола.

– Как сборная собирается выбираться из кризиса?
– Я всегда говорил, что нам надо брать пример с России. У вас в премьер-лиги долгие годы работал лимит на легионеров – и вы вырастили хорошее поколение. То же самое могу сказать про Украину… А в Болгарии у молодежи нет стимула. Они не попадают в составы своих клубов.

Почему, к примеру, меня по-прежнему вызывают в сборную? Что, я – такой незаменимый в 34 года? Да нет же! Просто играть некому. И с этим надо что-то делать. Нам нужен лимит. Не знаю, правда, как его вводить. Ведь есть законы ЕС. И тем не менее, наверняка можно найти какие-то юридические лазейки. Иначе – тупик.

– Спасибо вам за добрые слова в адрес РПЛ. Но вот ЦСКА недавно играл в Лиге Европе с болгарским «Лудогорцем» – и уступил со счетом 1:5…
– Так в «Лудогорце» сплошные иностранцы! И это более опытная команда, чем ЦСКА. Хотя, конечно, счет удивил. Думаю, в Москве все будет иначе.

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