Петар Занев: Сборная Болгарии ненавидит расистов

– Вся Европа обсуждает этот скандал. Баннер «Не уважай» – в противовес лозунгу «Уважай», которым УЕФА пропагандирует борьбу с проявлениями расизма на футболе, усилил впечатление, что акция на трибунах софийского стадиона была спланирована…

– Может, и так. Но речь идет не о всех болельщиках, а о небольшой группе провокаторов, которых правоохранительные органы уже вычислили. Это выглядело мерзко. Все эти выкрики, нацистские лозунги... Но неправильно судить о Болгарии и болгарах по выходке 10-15 человек. А британская пресса сейчас льет грязь на всю нашу страну. Мне это неприятно.

– Глава Болгарского футбольного союза уже подал в отставку.

– Такой поступок вызывает уважение. Нанесен огромный урон не только футболу, а вообще стране. Нам, как членам ЕС, все крайне неприятно. Поймите, болгарские болельщики всегда отличались корректностью и уважительным отношением к соперникам. А тут навалилось все сразу. Мы пропустили шесть мячей, и эти фанаты так всех подставили…

– Думаете, санкций УЕФА не избежать?

– Надеюсь на адекватную реакцию европейских чиновников. Им надо внимательно изучить все обстоятельства. Там же действительно орудовала какая-то банда. 15 мерзавцев. Но в Болгарии нет проблемы расизма. В нашей сборной все ненавидят расистов. И будет неправильно, если с нас снимут какие-то очки, дисквалифицируют на какие-то турниры.

Надо наказывать этих провокаторов. Я бы их назвал умственно отсталыми. Они скрывают лица под масками, но полиция, как я понимаю, всех вычислила и опознала.

– Игроки сборной Англии ведут себя более благородно, чем британская пресса. Маркус Рэшфорд оценил поступок Ивелина Попова, который пошел успокаивать трибуны.

– Попов – большой молодец. И трибуны в целом тоже вели себя нормально. Не повелись на провокацию.

– А легенда болгарского футбола Христо Стоичков в телевизионном эфире расплакался.

– Прекрасно его понимаю. Христо – гордость Болгарии. Он столько сделал для популяризации футбола. Ему было невозможно сдержаться, увидев такое.

Barcelona & Bulgarian legend Hristo Stoichkov burst into tears over the racist scene from the Bulgarian fans & he demands UEFA ban the Bulgarian national team & club sides from competing in any competitions for 5 years pic.twitter.com/Rpd2mayKWT