Данил Круговой: «Уфа» никогда не побеждала ЦСКА? Про «Зенит» так тоже говорили…

Один из них, 21-летний защитник уфимцев, поделился ожиданиями от встречи с армейцами, в рядах которых у него есть друзья.

«ОБСУЖДАЛИ С ПУЗЫРЬКОМ ТЕМУ ЦСКА ОДИН РАЗ»

– Молодежная сборная ударно провела отборочные матчи Евро-2021, вырвав ничью у поляков и разгромив на выезде эстонцев. Вам удалось забить в Пярну свой первый мяч за молодежку. Приятные эмоции?

– Конечно. С учетом моей позиции на поле любой гол – событие. Но еще приятнее, что команда добилась приемлемого результата. Мы знаем, что могли показать против Польши более качественную игру, но, учитывая, что до 90-й минуты соперник вел в счете, ничья нас устроила. Ну а в Эстонии сделали то, что должны были. За любую победу полагаются три очка – не важно, 1:0 или 5:0. И все же здорово, когда команда забивает пять.

– Победа Польши над Сербией в параллельном матче огорчила?

– Наша задача – побеждать в каждой игре. Что там происходит у конкурентов, не так важно. Особо не следим. Пока набрали 8 очков из 12 возможных. Оцениваю пройденный этап на четверочку. Но впереди еще много игр. Отставание от поляков в два очка не критическое.

– С кем в молодежке больше всего общались на сборах?

– С Иваном Обляковым, потому что жили в одном номере. А вообще, со всеми ребятами хороший контакт. Многих знаю по сборным младших возрастов. И тренерский штаб Михаила Галактионова мне отлично знаком.

– Обляков вас в ЦСКА не звал?

– Один раз говорили с Пузырьком на эту тему. Но сейчас это неактуально.

– Почему вы называете Облякова Пузырьком?

– Это его псевдоним (улыбается).

«ПРЕДПОЧЕЛ КОНТРАКТ С РОДНЫМ КЛУБОМ»

– Вас не удивляет, что другой игрок ЦСКА Федор Чалов вызывается в молодежную сборную, а не первую? Ведь он лучший бомбардир РПЛ-2018/19.

– Это у тренеров надо спрашивать. А что касается выступлений Феди за нашу команду, то он в каждом матче приносит огромную пользу.

– В воскресенье матч против ЦСКА. Какие ожидания?

– Нам предстоит сложный матч. Как и любой другой в премьер-лиге. Но строить прогнозы не вижу смысла. Игра все покажет.

– Знаете, что «Уфа» еще никогда не побеждала ЦСКА?

– Слышал об этом. Но то же самое и про «Зенит» говорили до нашего августовского матча с питерцами. Тогда мы победили.

– Это правда, что в ЦСКА для вас уже персональный шкафчик в раздевалке приготовили, думая, что вы перейдете в армейский клуб?

– По-моему, Игорь Дивеев что-то такое рассказывал в интервью. Мы с ним еще в «Уфе» сдружились. Но насчет шкафчика ничего не знаю. Сейчас это уже не важно.

– Почему все же не перешли в ЦСКА?

– У меня был выбор. Я предпочел подписать пятилетний контракт с родным клубом – «Зенитом». А этот сезон доигрываю в «Уфе» на правах аренды.

«ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ БЛИЖЕ ВСЕГО ИСПАНСКИЙ»

– В Уфе все устраивает?

– Да. Не так давно восстановился после травмы, начал потихоньку играть. С Вадимом Евсеевым отлично работается. Он очень требовательный тренер. Как раз то, что нужно для прогресса и достижения результата.

– Рассчитываете пробиться в основу «Зенита» в ближайшие годы?

– Странный вопрос. Я же сказал, что подписал долгосрочный контракт.

– А есть мечта поиграть за границей?

– Это скорее не мечта, а цель. Но сначала нужно доказать состоятельность в российском чемпионате. Ради этого и работаю.

– Какая из зарубежных лиг вам ближе?

– Наверное, испанская. Но пока нет смысла размышлять на эту тему.

– Кстати, в «Зените» вам довелось тренироваться с Александром Кокориным. Хорошо с ним знакомы?

– На уровне «партнер по команде».

– Полагаете, он сумеет выйти на свой прежний уровень?

– Это покажут только время и тренировочный процесс.