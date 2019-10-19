«Зенит» – «Ростов»: битва за золото осени - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 октября 2019 10:00ФутболМощенко Захар

«Зенит» – «Ростов»: битва за золото осени

Разбираем козыри соперников по центральному матчу 13-го тура – двух команд, реально претендующих на неофициальное звание осеннего чемпиона России.

ЗА ПИТЕР

КУРАЖ ДЗЮБЫ

Кто, помимо Станислава Черчесова, стал главным «виновником» досрочного выхода российской сборной на Евро-2020? Правильно, Артем Дзюба. Капитан «Зенита» давно стал сердцем, душой, легкими и острым языком национальной команды. В ней Дзюба ловит кураж, который тут же распространяет на клуб. Поэтому ростовчанам следует быть особенно внимательными в борьбе с Артемом. Он ведь может и не заметить, что ему противостоит надежная оборона клуба-лидера РПЛ, а не демотивированные шотландцы или «тренировочные стойки» с клеймом made in Cyprus.

ПАУЗА НА МАТЧИ СБОРНЫХ

GettyImages-1181151763

После победы «Ростова» над ЦСКА в Москве Ивелин Попов заметил, что пауза на игры сборных его команде ни к чему. Действительно, желто-синие набрали отменный ход, и тут многим игрокам пришлось разъехаться по разным странам... У «Зенита» тоже большая группа отлучалась, но за питерцев может сыграть «блочный» принцип: сразу пять игроков тренировались полторы недели вместе и под чутким руководством Черчесова, который плохому не научит. У «Ростова» же разброс по сборным более пестрый, что не может не сказаться на слаженности действий гостей в субботу.

СВЯЗКИ С ДУГЛАСОМ САНТОСОМ

234476

Сергей Семак не балует разнообразным тактическим меню, однако кое-какие сюрпризы ему в нынешнем сезоне удавались. В частности, не раз приходилось наблюдать, как номинальный левый защитник Дуглас Сантос перемещался в опорную зону, где составлял компанию Вильмару Барриосу, а на левый край обороны отходил, к примеру, Юрий Жирков. Через некоторое время первоначальная расстановка могла быть восстановлена. И не всякий соперник успевал отреагировать на эти перестановки, а если и успевал, то ответная реакция не всегда была адекватной. Сантос при его умении подключаться в атаку опасен как на своем фланге, так и в центре, откуда бразилец может и острый пас отдать, и самолично попытаться завершить комбинацию.

ВЫБОР ПОЛУЗАЩИТНИКОВ

2_15_

Если прежде схему «Зенита» можно было изобразить как 4-4-2, то в последнее время она постепенно превращается в более агрессивную – с единственным ярко выраженным опорником (Барриос), двумя чистыми нападающими (Дзюба и Сердар Азмун), выдвигающимся на позицию плеймейкера Магомедом Оздоевым и двумя очень активными флангами. При этом у Семака обширная обойма именно фланговых полузащитников, которые могут сыграть и на других позициях – как, например, Алексей Сутормин, Александр Ерохин или Роберт Мак. Усилить давление и освежить игру на краях – тот минимальный тренерский шаг, которого бывает достаточно для победы.

ОЗДОЕВ В РОЛИ АЗМУНА И НАОБОРОТ

234487

С легкой руки известной теледивы стало мемом «менять местами» полузащитника сборной России и иранского бомбардира. Но шутки шутками, а Оздоева с Азмуном в последнее время и правда немудрено перепутать. Вспомните, какие голы положил Магомед в ворота шотландцев в «Лужниках» и киприотам в Никосии – иной нападающий позавидует! Азмуна в последнем туре РПЛ перед паузой тоже прорвало – он забил «Рубину» впервые за три месяца. Так что у «Зенита», включая еще и Дзюбу, нынче образовались как минимум три потенциальных голеадора – Карпину есть над чем поломать голову.

ЗА РОСТОВ

ВРАТАРЬ

gapoEL94cBM

За последний рубеж обороны Карпин должен быть спокоен в большей степени, чем Семак. Егор Бабурин выдал отличный матч с ЦСКА, и жаль, что реализованный в компенсированное время Николой Влашичем пенальти лишил голкипера желто-синих заслуженного «сухаря». А вот Андрей Лунев, как бы за него ни заступался Дзюба, в последнее время явно пребывает не в своей тарелке. В сборной он прочно осел на скамейке за спиной Гилерме, а в клубе время от времени допускает результативные ляпы. «Ростов» наверняка этот факт учел и готов «развести» питерского вратаря на очередную кошмарную ошибку.

«СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ» ИЗ НОРВЕГИИ

69253

Если у «Зенита» есть классический опорник-разрушитель Барриос, то «Ростов», похоже, открыл для нашего чемпионата новую восходящую звездочку, также играющую в центральной зоне, но с совершенно другим функционалом. Матиас Норманн показал себя хавбеком, готовым действовать в диапазоне box-to-box, здорово поддерживая атаки и исполняя «стандарты». В матче с ЦСКА после подачи молодого норвежца с углового Хорен Байрамян открыл счет, а буквально в минувший вторник Норманн триумфально вышел на замену на 81-й минуте отборочного поединка против румын. Его голевая передача помогла скандинавам добыть важное очко и сохранить шансы на поездку на Евро-2020.

РАЗНООБРАЗИЕ СХЕМ

3_6_

Карпин еще летом на турнире в Австрии начал приучать команду к постоянной игре в четыре защитника, при этом желто-синие могут использовать как классические 4-2-3-1, так и более атакующий вариант 4-3-3. Последний с успехом применялся в обоих победных матчах в Москве – с «Локомотивом» и ЦСКА. Впрочем, не следует думать, что ростовчане отказались от схемы с тремя центральными защитниками окончательно и бесповоротно. Кто знает, может, в Петербурге Карпин именно таким возвратом к расстановке времен Курбана Бердыева огорошит питерского коллегу? Благо исполнители у южан найдутся и для такого нетривиального тренерского решения.

ЧУЖОЕ ПОЛЕ

Не удивляйтесь: в нынешнем сезоне складывается впечатление, что «Ростову» проще играть на выезде, чем дома. Помимо двух столичных грандов в родных стенах от команды Карпина пострадал и «Арсенал». Видимо, с подачи главного тренера, любящего эпатировать публику, игроки «Ростова» научились питаться энергией трибун, болеющих за соперника. Даже не сомневайтесь, что на «Газпром Арене» гости будут играть исключительно на победу, а не за какую-то скромную ничейку. Умение проводить разящие контратаки делает «Ростов» вдвойне опасным именно на чужих стадионах.

ШОМУРОДОВ «В ОГНЕ»

111

С таким «киллером» – завершителем атак, как форвард сборной Узбекистана, нападение становится действительно грозной силой. Честь и хвала Элдору Шомуродову за то, что он не прячет амбиции за политкорректными фразами и прямо заявляет, что хочет выиграть гонку бомбардиров РПЛ. Десять забитых мячей после 12 туров – хорошая отправная точка. И пусть у «Зенита» сразу несколько потенциальных снайперов – зато Шомуродов один стоит их всех! Да еще и с такими подносчиками снарядов, как Байрамян, Попов, Норманн и вышедший на ключевые роли в российской сборной Алексей Ионов. Будет удивительно, если Шомуродов (кстати, оформивший хет-трик в последнем отборочном матче ЧМ-2022 с Сингапуром) не сумеет поразить ворота Лунева в субботу.

4

Допинг мешает Усику. Соперник украинца снят с боя, кто его заменит? «Советский спорт» предлагает украинскому боксеру пятерых кандидатов, которые могут выйти на замену в короткий срок. 08.10.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
«Фингалы - ничего страшного, всем добра». Усик поблагодарил болельщиков за поддержку Григорий Дрозд: Усик себя прекрасно проявил, хотя мало кто сомневался в его победе Усик выиграл дебютный бой в тяжелом весе, победив американца Уизерспуна
Туктамышева и Щербакова будут кататься ночью в казино. Анонс турниров уик-энда Сегодня в 11 часов вечера по московскому времени стартует серия Гран-при. Место для первого этапа выбрано оригинальней некуда – это Лас-Вегас! 18.10.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Дон Кихот Самарин и его четверные мельницы. Обзор турниров уик-энда О главных событиях недели в женском одиночном катании мы вам все уже рассказали. Теперь переходим к другим интересным историям минувших выходных. 07.10.2019 09:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Мария Бутырская: Одиночницы обычно борются сами с собой, а не со своими соперницами Синицына выиграла короткую программу на Гран-при среди юниоров в Италии Медведева выиграла предсезонный турнир в Шанхае
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Тарас Кияшко: Волков не спешит подраться за пояс чемпиона UFC Тарас Кияшко, тренер бойца UFC Александра Волкова, рассказал о подготовке своего подопечного к поединку с бразильцем Джуниором Дос Сантосом. 12.10.2019 14:00 ММА Усачев Владислав
В матче «Динамо» – «Краснодар» ожидается ошибка судьи Судья всесоюзной категории и наш постоянный эксперт Владимир Левитин в преддверии 13-го тура составил рейтинг арбитров премьер-лиги. 18.10.2019 21:30 Футбол Левитин Владимир
Чемпионат мира на семь с половиной недель. Стартует Гран-при-2019 В пятницу в Лас-Вегасе начнется первый этап крупнейшей серии международных турниров. 16.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Евгений Ловчев: Честь и хвала Басте – он возрождает великую команду Обозреватель «Советского спорта» дал прогноз на ключевые матчи 13-го тура РПЛ. 18.10.2019 10:00 Футбол
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Новости
10:02 Футбол Дзюба и Слуцкий пошутили друг над другом в инстаграме
09:39 Хоккей «Рейнджерс» проиграли «Вашингтону», несмотря на голы Бучневича и Панарина
09:26 Фигурное катание Теннелл лидирует после короткой программы Skate America, Щербкова – четвертая, Туктамышева – пятая
09:12 Фигурное катание Степанова и Букин занимают второе место после ритм-танца на Skate America
08:59 Бокс Бетербиев нокаутировал Гвоздика и завоевал чемпионский пояс WBC (видео)
06:34 Фигурное катание Алиев идет вторым после короткой программы Skate America
06:24 Фигурное катание Павлюченко и Ходыкин занимают второе место после короткой программы на Skate America
23:50 Футбол «Гранада» обыграла «Осасуну» и вышла на второе место в чемпионате
23:40 Футбол «ПСЖ» разгромил «Ниццу», доигрывающую матч вдевятером
23:37 Баскетбол «Зенит» на выезде переиграл «Олимпиакос», одержав первую победу в Евролиге
23:21 Футбол Соперник «Локомотива» по Лиге чемпионов «Байер» крупно проиграл «Айнтрахту»
22:53 Теннис Рублев вышел в полуфинал «Кубка Кремля» и встретится с Чиличем
22:45 Футбол Игорь Шалимов: У «Локомотива» пять человек сзади всегда, сложно было создавать моменты
22:27 Футбол Вячеслав Колосков: На протяжении года говорил, что нужно разводить команды России и Косова
22:11 Футбол Юрий Семин: Что с Джорджевичем? Перелома нет, но травма существенная
22:08 Футбол Александр Коломейцев: На таблицу будем смотреть в конце сезона
21:55 Хоккей «Сочи» проиграл «Сибири», потерпев шестое поражение подряд
21:43 Теннис Павлюченкова обыграла Кудерметову и вышла в полуфинал «Кубка Кремля»
21:26 Футбол У Джорджевича подозрение на разрыв крестообразной связки
21:25 Футбол «Локомотив» на выезде обыграл «Ахмат» благодаря голам Коломейцева и Жоау Мариу
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика