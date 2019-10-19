«Зенит» – «Ростов»: битва за золото осени

ЗА ПИТЕР

КУРАЖ ДЗЮБЫ

Кто, помимо Станислава Черчесова, стал главным «виновником» досрочного выхода российской сборной на Евро-2020? Правильно, Артем Дзюба. Капитан «Зенита» давно стал сердцем, душой, легкими и острым языком национальной команды. В ней Дзюба ловит кураж, который тут же распространяет на клуб. Поэтому ростовчанам следует быть особенно внимательными в борьбе с Артемом. Он ведь может и не заметить, что ему противостоит надежная оборона клуба-лидера РПЛ, а не демотивированные шотландцы или «тренировочные стойки» с клеймом made in Cyprus.

ПАУЗА НА МАТЧИ СБОРНЫХ

После победы «Ростова» над ЦСКА в Москве Ивелин Попов заметил, что пауза на игры сборных его команде ни к чему. Действительно, желто-синие набрали отменный ход, и тут многим игрокам пришлось разъехаться по разным странам... У «Зенита» тоже большая группа отлучалась, но за питерцев может сыграть «блочный» принцип: сразу пять игроков тренировались полторы недели вместе и под чутким руководством Черчесова, который плохому не научит. У «Ростова» же разброс по сборным более пестрый, что не может не сказаться на слаженности действий гостей в субботу.

СВЯЗКИ С ДУГЛАСОМ САНТОСОМ

Сергей Семак не балует разнообразным тактическим меню, однако кое-какие сюрпризы ему в нынешнем сезоне удавались. В частности, не раз приходилось наблюдать, как номинальный левый защитник Дуглас Сантос перемещался в опорную зону, где составлял компанию Вильмару Барриосу, а на левый край обороны отходил, к примеру, Юрий Жирков. Через некоторое время первоначальная расстановка могла быть восстановлена. И не всякий соперник успевал отреагировать на эти перестановки, а если и успевал, то ответная реакция не всегда была адекватной. Сантос при его умении подключаться в атаку опасен как на своем фланге, так и в центре, откуда бразилец может и острый пас отдать, и самолично попытаться завершить комбинацию.

ВЫБОР ПОЛУЗАЩИТНИКОВ

Если прежде схему «Зенита» можно было изобразить как 4-4-2, то в последнее время она постепенно превращается в более агрессивную – с единственным ярко выраженным опорником (Барриос), двумя чистыми нападающими (Дзюба и Сердар Азмун), выдвигающимся на позицию плеймейкера Магомедом Оздоевым и двумя очень активными флангами. При этом у Семака обширная обойма именно фланговых полузащитников, которые могут сыграть и на других позициях – как, например, Алексей Сутормин, Александр Ерохин или Роберт Мак. Усилить давление и освежить игру на краях – тот минимальный тренерский шаг, которого бывает достаточно для победы.

ОЗДОЕВ В РОЛИ АЗМУНА И НАОБОРОТ

С легкой руки известной теледивы стало мемом «менять местами» полузащитника сборной России и иранского бомбардира. Но шутки шутками, а Оздоева с Азмуном в последнее время и правда немудрено перепутать. Вспомните, какие голы положил Магомед в ворота шотландцев в «Лужниках» и киприотам в Никосии – иной нападающий позавидует! Азмуна в последнем туре РПЛ перед паузой тоже прорвало – он забил «Рубину» впервые за три месяца. Так что у «Зенита», включая еще и Дзюбу, нынче образовались как минимум три потенциальных голеадора – Карпину есть над чем поломать голову.

ЗА РОСТОВ

ВРАТАРЬ

За последний рубеж обороны Карпин должен быть спокоен в большей степени, чем Семак. Егор Бабурин выдал отличный матч с ЦСКА, и жаль, что реализованный в компенсированное время Николой Влашичем пенальти лишил голкипера желто-синих заслуженного «сухаря». А вот Андрей Лунев, как бы за него ни заступался Дзюба, в последнее время явно пребывает не в своей тарелке. В сборной он прочно осел на скамейке за спиной Гилерме, а в клубе время от времени допускает результативные ляпы. «Ростов» наверняка этот факт учел и готов «развести» питерского вратаря на очередную кошмарную ошибку.

«СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ» ИЗ НОРВЕГИИ

Если у «Зенита» есть классический опорник-разрушитель Барриос, то «Ростов», похоже, открыл для нашего чемпионата новую восходящую звездочку, также играющую в центральной зоне, но с совершенно другим функционалом. Матиас Норманн показал себя хавбеком, готовым действовать в диапазоне box-to-box, здорово поддерживая атаки и исполняя «стандарты». В матче с ЦСКА после подачи молодого норвежца с углового Хорен Байрамян открыл счет, а буквально в минувший вторник Норманн триумфально вышел на замену на 81-й минуте отборочного поединка против румын. Его голевая передача помогла скандинавам добыть важное очко и сохранить шансы на поездку на Евро-2020.

РАЗНООБРАЗИЕ СХЕМ

Карпин еще летом на турнире в Австрии начал приучать команду к постоянной игре в четыре защитника, при этом желто-синие могут использовать как классические 4-2-3-1, так и более атакующий вариант 4-3-3. Последний с успехом применялся в обоих победных матчах в Москве – с «Локомотивом» и ЦСКА. Впрочем, не следует думать, что ростовчане отказались от схемы с тремя центральными защитниками окончательно и бесповоротно. Кто знает, может, в Петербурге Карпин именно таким возвратом к расстановке времен Курбана Бердыева огорошит питерского коллегу? Благо исполнители у южан найдутся и для такого нетривиального тренерского решения.

ЧУЖОЕ ПОЛЕ

Не удивляйтесь: в нынешнем сезоне складывается впечатление, что «Ростову» проще играть на выезде, чем дома. Помимо двух столичных грандов в родных стенах от команды Карпина пострадал и «Арсенал». Видимо, с подачи главного тренера, любящего эпатировать публику, игроки «Ростова» научились питаться энергией трибун, болеющих за соперника. Даже не сомневайтесь, что на «Газпром Арене» гости будут играть исключительно на победу, а не за какую-то скромную ничейку. Умение проводить разящие контратаки делает «Ростов» вдвойне опасным именно на чужих стадионах.

ШОМУРОДОВ «В ОГНЕ»

С таким «киллером» – завершителем атак, как форвард сборной Узбекистана, нападение становится действительно грозной силой. Честь и хвала Элдору Шомуродову за то, что он не прячет амбиции за политкорректными фразами и прямо заявляет, что хочет выиграть гонку бомбардиров РПЛ. Десять забитых мячей после 12 туров – хорошая отправная точка. И пусть у «Зенита» сразу несколько потенциальных снайперов – зато Шомуродов один стоит их всех! Да еще и с такими подносчиками снарядов, как Байрамян, Попов, Норманн и вышедший на ключевые роли в российской сборной Алексей Ионов. Будет удивительно, если Шомуродов (кстати, оформивший хет-трик в последнем отборочном матче ЧМ-2022 с Сингапуром) не сумеет поразить ворота Лунева в субботу.