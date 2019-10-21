Юрий Семин: Обсудил «Ювентус» с Хеведесом - Советский спорт
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21 октября 2019 20:49ФутболСергеев Иван

Юрий Семин: Обсудил «Ювентус» с Хеведесом

Главный тренер «Локомотив» рассказал о подготовке к матчу в Турине.

«СПАСИБО САРРИ НА ДОБРОМ СЛОВЕ»

- Раз Маурицио Сарри нас похвалил, значит, мы следуем правильным курсом, - ответил Семин на теплые слова коллеги из «Юве» в адрес своей команды. - Но у самого Сарри тоже все замечательно. В выходные я побывал на матче туринцев с «Болоньей». Сильное впечатление.

- В «Локо» много травмированных. Кто точно не выйдет во вторник на поле?
- По сравнению с матчем с «Ахматом» в стартовом составе будут большие изменения. Исключено участие в игре Джефферсона Фарфана, Луки Джорджевича и Антона Миранчука. Остальные готовятся.

- Готовите план по нейтрализации Криштиану Роналду?
- Если б его можно было нейтрализовать… До сих пор этого никто не сделал. Но мы готовимся не персонально к Роналду, а ко всему «Ювентусу». Там на каждой позиции суперзвезда. Криштиану - лучший среди лучших.

«ПОМНЮ ГОЛ БАДЖО СО ШТРАФНОГО»

- Бенедикт Хеведес переходил в «Локо» из «Юве». Обсуждали с ним игру туринцев?
- Разумеется. Он знает нюансы, которых не видно со стороны. Хеведес провел в «Юве» не так много, но его советы обязательно используем.

- Но это уже команда Сарри, а не Массимилиано Аллегри…
- Согласен. Сарри многое изменил. Теперь «Юве» делает больший акцент на атаку. И сразу после потери мяча вступает в прессинг. При Аллегри была не такая высокая интенсивность.

- Предыдущий раз «Локо» и «Юве» встречались в Кубке УЕФА 1993 года. Помните те матчи?
- А как же? «Локомотив» тогда дебютировал в еврокубках. Дома проиграли 0:1, в гостях - 0:3. Но это было незазорно. «Ювентус» был действующим обладателем трофея, за команду выступали такие звезды как Роберто Баджо, Фабрицио Раванелли, Антонио Конте… Как сейчас помню гол Баджо со штрафного.

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