Старик Семин против «Старой синьоры». Сможет ли «Локомотив» увезти очки из Турина

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БАНКИР ИЗ НЕАПОЛЯ И ПЕРВЫЙ ТРОФЕЙ В 59 ЛЕТ

132 года – таков суммарный возраст Сарри (60 лет) и Семина (72). За их спинами десятки лет карьеры, множество клубов, зарубежный опыт. Но есть, безусловно, и различия… Уроженец Неаполя, в отличие от российского коллеги, никогда на серьезном уровне не играл, и по амплуа он – центральный защитник, что делает его антиподом результативного нападающего Семина.

Сарри начинал карьеру на полулюбительском уровне, совмещая футбол с работой в банке. Его всегда привлекали цифры и статистика и отличала невероятная выдержка - четверть века синьор Маурицио руководил командами низших итальянских дивизионов, пока летом 2015-го ему не предложили возглавить «Наполи». Семин к тому моменту уже успел выиграть с «Локо» два чемпионата и четыре Кубка России, а с киевским «Динамо» - одно украинское золото…

И за границу Сарри отправился позже Юрия Палыча. Лишь в июне прошлого года, в возрасте 59 лет он преодолел невидимую черту, приняв «Челси». И с ходу выиграл с лондонцами Лигу Европы, завоевав первый в жизни (!) трофей.

БЕРЕГИСЬ КУАДРАДО И САНДРО!

Впрочем, Роман Абрамович контракт с Сарри не продлил. И того позвали не куда-нибудь, а в «Ювентус» - выигрывать Лигу чемпионов, которая так и осталась не покоренной при Массимилиано Аллегри. В Турине тренеру-ветерану подфартило: в его распоряжение поступили не только россыпь сросшихся с бело-черными цветами звезд во главе с Криштиану Роналду, Миралем Пьяничем и Леонардо Бонуччи, но и вернувшийся домой из «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон, и несколько добротных новичков, включая одного из лидеров «Аякса» Матейса де Лигта, и даже Гонсало Игуаин, считавшийся любимчиком Сарри еще в «Наполи».

С начала сезона «Юве» понес несколько кадровых потерь. Но выбывшего Джорджо Кьеллини оперативно подменил как раз Де Лигт, а травма Матиа Де Шильо была компенсирована весьма изящным способом: направо сместился Хуан Куадрадо, что при наличии слева чрезвычайно агрессивного бразильца Алекса Сандро превратило фланги команды Сарри в сверхгрозную силу. При этом левый край атаки остается доминирующим – особенно когда на поле есть Матюиди, известный острыми рейдами по бровке.

СЫГРАЕТ ЛИ КРЫХОВЯК?

Видоизменила рисунок игры туринцев в атаке и еще одна тактическая уловка. Иногда Сарри разбавляет трио форвардов Федерико Бернардески, опускающимся чуть глубже к средней линии, и тогда расстановка преобразуется в 4-3-1-2. Именно такой вариант собственными глазами наблюдал в минувшую субботу Семин, лично посетив матч «Юве» против «Болоньи».

Чем сам Юрий Палыч способен удивить во вторник «Старую синьору» (как называют туринский суперклуб) с учетом травм Федора Смолова, Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука? Многое будет зависеть от того, справится ли с последствиями желудочной инфекции Гжегож Крыховяк, пропустивший недавний матч РПЛ в Грозном.

Очевидно, в центре обороны «Локо» мы увидим связку Ведран Чорлука – Бенедикт Хеведес (немец еще полтора года назад выступал за «Юве»), над которыми привычно расположится Мурило. Если слева в обороне не сможет сыграть Мацей Рыбус, то на его позиции, скорее всего, появится Владислав Игнатьев. Ну а слева ожидается Брайан Идову.

Впрочем, при любых построениях гостей надо понимать: любая позиция или связка «Юве» представляет собой убойную силу. Один факт, что всей линии обороны «Локо» придется сдерживать самого Криштиану, комментариев не требует.

И ни в коем случае не следует пренебрегать собственным креативом, учитывая возвращение в строй Алексея Миранчука и отличную форму отлично знающего итальянский футбол Жоау Мариу.

Не будем тешить себя иллюзиями: шансов на положительный результат в Турине у «Локо» против такого «Юве» почти нет. И все-таки у гостей есть один важнейший козырь. Зовут его Юрий. Отчество - Палыч. И этот «старик» способен перехитрить и удивить кого угодно. Включая Сарри.