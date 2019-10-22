Сергей Семак: Выход из группы станет для «Зенита» огромным успехом - Советский спорт
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22 октября 2019 20:30ФутболСергеев Иван

Сергей Семак: Выход из группы станет для «Зенита» огромным успехом

Главный тренер «Зенит» накануне матча третьего тура Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига» рассказал о своих ориентирах в тренерской профессии.

«ЧТО-ТО ВЗЯЛ У СПАЛЛЕТТИ, ЧТО-ТО – У ЛУЧЕСКУ»

– Что такое идеальный футбол по Семаку?
– В «Зените» я делаю ставку на скорость и качество. Два этих фактора определяют результат. Я имею в виду скорость в самом широком смысле. Это касается и принятия решений игроками, и их работы с мячом, и перемещений по полю. Только делая все быстро, можно побеждать в современном футболе.

Конечно, я не сказал ничего нового. Полагаю, другие тренеры стремятся к тому же самому. И тут, конечно, многое зависит от состава. Ведь игроки – главные действующие лица на поле. Тренер должен исходить из возможностей тех исполнителей, которые имеются в его распоряжении. А дальше начинаются нюансы. У Пепа Гвардиолы одна стилистика, у Жозе Моуринью – другая.

– Вы равняетесь на этих специалистов?
– Стараюсь следить за работой ведущих европейских тренеров. И у меня самого, к счастью, есть опыт сотрудничества с очень сильными специалистами, у которых можно было многому научиться. Это и Лучано Спаллетти, и Фабио Капелло, и Мирча Луческу, и Андре Виллаш-Боаш. Что-то я у них перенял. Что-то сейчас добавляю от себя. Опять же – исходя из тех игроков, которые есть в «Зените».

«С «ЛИОНОМ» НЕМЦЫ ДОПУСТИЛИ МНОГО ОШИБОК»

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– В Лейпциг ваша команда прибыла лидером группы, набрав четыре очка в двух турах. Хороший старт?
– «Зенит» прибавляет через матчи Лиги чемпионов. Для становления команды это определяющий турнир. И мы, считаю, заметно прибавили в сравнении с групповым этапом Лиги Европы прошлого года. Это не значит, что «Зенит» уже входит в число европейских топ-клубов. С кем-то нам пока сложно играть. Но против наших соперников по группе мы выглядели достойно. Если в итоге пробьемся в плей-офф, это станет огромным успехом. Но пока ничего не сделано. Впереди очень важный матч с «Лейпцигом», который, разумеется, постарается в среду набрать дома три очка, так как тоже хочет выйти из группы.

– Что скажете о сегодняшнем «Лейпциге»?
– Это один из лидеров бундеслиги последних лет. Команда располагает мощной, вариативной атакой. В первом туре «Лейпциг» сделал хорошую заявку, победив в Лиссабоне. А последующее домашнее поражение от «Лиона» стало следствием индивидуальных ошибок. Уверен, немцы сделали выводы. И против нас выйдут максимально собранными. Впрочем, мы знаем, что противопоставить этому сопернику.

«ЗАЩИТНИКИ «ЛЕЙПЦИГА» ПРОГРЕССИРУЮТ»

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– В плей-офф Лиги Европы 2018 года огромные проблемы «Зениту» создал Тимо Вернер.
– Его и сейчас можно выделить в составе «Лейпцига». Очень опасный, забивной и уже достаточно опытный нападающий. Впрочем, у Юлиана Нагельсманна в каждой линии есть лидеры. На некоторых позициях – по двое-трое. Многие считают, что защитники команды слишком молоды. Но они быстро прогрессируют.

– Согласны, что «Зенит» подходит к матчу в роли фаворита?
– Нет, конечно. Победу над «Ростовом» все забыли. Как и матчи с «Лионом» и «Бенфикой». Это Лига чемпионов. В среду мы перевернем новую страницу.

– Кто не сыграет в Лейпциге?
– Тут – никаких секретов. Малком и Эмануэль Маммана травмированы. Других кадровых проблем в «Зените» нет.

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