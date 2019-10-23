По туринскому сценарию. «Зенит» потерпел в Лейпциге первое поражение в ЛЧ

Стабильность Семака

Спаренные матчи с «Лейпцигом» станут во многом определяющими в борьбе «Зенита» за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Питерцы приехали в Германию в статусе лидера группы G и в отличном настроении после разгромной победы над «Ростовом» (6:1) в чемпионате России.

По сравнению с субботней встречей Сергей Семак не стал делать изменений в стартовом составе. Место в воротах сохранил Михаил Кержаков, справа в обороне вышел Вячеслав Караваев, а на том же фланге в средней линии – Олег Шатов. Остальной состав сине-бело-голубых болельщики могут назвать с закрытыми глазами.

Самый молодой тренер бундеслиги Юлиан Нагельсманн по сравнению с матчем с «Вольфсбургом» (1:1) сделал три изменения – в каждой из игровых линий. В обороне вместо Марсело Сараччи появился Норди Мукиэле, в полузащите Эмиль Форсберг заменил Кристофера Нкунку, а в нападении Адемола Лукман занял место Юссуфа Поульсена. Из-за травм не смогли принять участия Тайлер Адамс, Ханнес Вольф, Патрик Шик, Ибраима Конате и Итан Ампаду.

Ракицкий! Пушка страшная!

Не прошло и минуты, как «быки» проверили бдительность Кержакова – Конрад Лаймер получил мяч метрах в 25 от ворот жахнул в дальнюю «девятку». Вратарь с трудом дотянулся до мяча, и тот, лизнув перекладину, ушел за лицевую линию. Этот эпизод дал понять, что хозяева постараются максимально быстро решить исход встречи и прервать наконец неудачную серию из четырех матчей без побед (две ничьи и два поражения).

Атакующий настрой мог выйти немцам боком. Зная о том, что соперник умеет и любит владеть мячом, питерцы позволяли ему это делать, но как только случался перехват, бросали в контратаку Артема Дзюбу и Сердара Азмуна. Оборона «быков» поднималась очень высоко, поэтому при потере защитникам приходилось изо всех силах гнать к своей штрафной. Не раз и не два гости убегали в контратаки два в два или три в три, но неизменно защитникам удавалось выиграть единоборства у своих оппонентов.

Тем удивительнее, что самые опасные моменты питерцы создали после редких позиционных атак. В обеих принял участие Дуглас Сантос. В первом случае Себастьян Дриусси не попал в створ из пределов штрафной после подачи защитника, а во втором Ярослав Ракицкий удачно сыграл на подборе и мощным выстрелом в дальний угол прошил Петера Гулачи, пропустившего уже в пятом матче подряд.

«Лейпциг» продолжил искать путь к воротам гостей через центр, но Вильмар Барриос и Магомед Оздоев, хотя и не без труда, держали оборону. Чтобы не оставлять опорников против всей атакующей мощи хозяев, Дриусси и Шатов также опускались в ту же линию, располагаясь в нескольких метрах от партнеров. Таким образом, Семак за счет компактности добился большинства в ключевой зоне.



Доставлять серьезные неприятности красно-белым удавалось в основном за счет фланговых атак, но большинству подач в штрафную не хватало точности. Под конец тайма Ракицкий и Бранислав Иванович не уследили за Тимо Вернером, но тот запулил мяч над перекладиной.

Семак проспал начало тайма

Нагельсманн сделал выводы из увиденного в первом тайме. После перерыва вместо основного бомбардира Вернера на поле неожиданно появился Матеус Кунья и сразу показал товар лицом, красиво пробив через себя в опасной близости от ворот. Хозяева сместили акцент атак на фланги, стали активно переводить мяч с одного края на другой и тем самым растягивать оборону «Зенита», превращая ее компактность из достоинства в недостаток.

Сине-бело-голубые не успели перестроиться и позволили «быкам» быстро отыграться. Лаймер хитро пропустил поперечную передачу Лукмана, рванул в штрафную, дождался мяча от Марселя Забитцера и с острого угла пробил Кержакова.

Сравняв счет, немцы бросились забивать второй, прижали «Зенит» и легко добились своего. После очередной подачи с фланга защитники забыли на дальнем углу штрафной Забитцера, и тот роскошным ударом в дальнюю «девятку» не оставил Кержакову ни малейшего шанса.

Могло быть и хуже

А самое печальное, что зенитовцам никак не удавалось наладить контригру. Дзюба и Азмун были отрезаны от партнеров и получали мяч либо в борьбе, либо на такой скорости, что малейшая неточность приводила к потере. Если Дзюбе за счет габаритов еще удавалось зацепиться за мяч, то иранец в основном действовал невпопад. Уже при счете 1:2 начинавший атаки Ракицкий начал размахивать руками, требуя от партнеров двигаться активнее.

Вину за произошедшее должен взять на себя Семак, никак не отреагировавший на изменение игры соперника. Только за 25 минут до конца он решился на радикальные перемены, выпустив вместо Шатова третьего центрального защитника Йордана Осорио. Этот ход немного развязал руки Караваеву и Дугласу Сантосу, получившим возможность активнее подключаться к атакам. Осорио едва не сравнял счет через пару минут после выхода, но после зрячего прострела Ракицкого с линии вратарской пробил над перекладиной.

Принципиально изменения Семака на игре на сказались. Немцы все так же владели инициативой, но теперь, уверовав в свои силы, действовали уже более раскованно и уверенно довели матч до победы. Счет мог быть и крупнее, но Кунья дважды пожалел Кержакова, запоров оба выхода один на один.

Таким образом, «Зениту» не удалось набрать очки в Лейпциге и вырваться, хотя бы на пару часов, на чистое первое место в группе. Немцы опередили питерцев в турнирной таблице и до предела закрутили интригу. 5 ноября на «Газпром Арене» «Зениту» нужна будет только победа.

«РБ Лейпциг» – «Зенит» – 2:1 (0:1)

Голы: Ракицкий, 25 – 0:1. Лаймер, 49 – 1:1. Забитцер, 59 – 2:1.

«РБ Лейпциг» (Германия): Гулачи, Мукиэле, Орбан, Юпамекано, Клостерманн, Лаймер (Демме, 86), Забитцер, Форсберг, Кампль, Лукман (Поульсен, 69), Вернер (Кунья, 46).

«Зенит» (Россия): Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов (Осорио, 65), Оздоев, Барриос, Дриусси (Мак, 82), Азмун (Кузяев, 75), Дзюба.

Предупреждение: Барриос, 8.

Судья: Палабыйык (Турция).