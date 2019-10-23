Сергей Семак: Причем тут разгром «Ростова»? В Европе другие скорости

– Вас удивило, что против Артема Дзюбы и Сердара Азмуна «Лейпциг» сыграл в четыре защитника?

– Нет. Они и в три играют, и в четыре. Мы были готовы к обоим вариантам. «Лейпциг» вообще ничем не удивил. Хозяева показали то, чего мы и ждали. Компактность в центре поля, активный подбор, много перемещений. А вот «Зенит» не показал своего уровня.

– Почему так затянули со сменой схемы?

– Надеялся, что Азмун использует пространство, которое ему предоставлялось. Но мы пропустили раз, потом другой. И все поломалось.

– Считаете правильным выход Роберта Мака, а не Александра Ерохина?

– Мак – быстрый. Нам нужна была скорость. И пару моментов он создал. Замена себя оправдала.

– Не расслабила ли «Зенит» разгромная победа над «Ростовом»?

– Нет, конечно. Да, там забили шесть мячей, но все же понимают – это другой уровень. В Лиге чемпионов другие скорости, все намного сложнее. Никаких иллюзий после 6:1 мы не строили.