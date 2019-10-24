Архивный «Локо» и напоровшийся «Зенит». Колонка Юрия Цыбанева

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Первые таймы провели с претензией на активное противодействие (пусть даже не на полноценную контригру), а дальше не осилили. Но на фоне беспросветных до сего дня потуг наших делегатов в Лиге Европы – и то хлеб.

Еще немного сходства: и у «Локо», и у Питера в какой-то момент провис левый фланг обороны, чем хозяева оперативно воспользовались. Но больше – ничего общего.

Казалось бы, где в европейской иерархии «Ювентус» и где – «Лейпциг»? Меж тем, красно-зеленые попали в Турине, было такое ощущение, в комфортную игровую среду, тогда как сине-бело-голубые испытывали в Лейпциге чрезвычайные неудобства.

Про «Локо» разговор короткий. По случаю визита к европейскому гранду он достал из архивов свою старинную, образца прошлого еще тысячелетия, «защепку». И час с гаком неприятно ею удивлял «Юве». Ибо нынче такую муторную для исполнения модель в еврокубках применяют редко.

Конечно, у «Локо» слишком скуден оказался контратакующий ресурс. Слишком мало наигранного. И слишком высока ставка исключительно на индивидуальную прыть и ловкость. Но знаете, если долго мучиться – что-нибудь получится. Вспоминается, как в начале века «Локо» Семина долго и тяжело адаптировался к Лиге чемпионов, как смотрел чуть не на каждого повстречавшегося соперника снизу вверх – но потом попривык и принялся их покусывать. Пожалуй, сейчас разворачивается ремейк той истории. Еще на пару сезонов задержаться бы в главной европейской лиге – и Юрий Палыч, глядишь, подберет команде, методом проб и ошибок, соответствующее вооружение.

С «Зенитом» сложнее. Ибо все те козыри, которыми Семак снабдил команду к Лиге чемпионов, оказались в Лейпциге биты. По той очевидной причине, что именно они – объемные и взрывные передвижения, резкость в отборе и т.п. – обнаружились и у хозяев. Причем были применены с гораздо большей последовательностью и убедительностью. Дзюба, проигравший в Лейпциге практически все мячи, не даст соврать. Что называется – неудобный соперник. Напоролись. Такое бывает.

«Зенит», словом, был бит его же нынешним оружием и, если называть вещи своими именами, второй тайм просто провалил. Сдулся. Или выбился из сил.

Но тут уместны две ремарки. Во-первых, «Зениту», как правило, не удается провести два матча кряду на максимальном драйве. И недавняя вспышка против «Ростова» оказалась для него, как видно, слишком обжигающей. Во-вторых, с Семаком команда доселе не выиграла на выезде ни одного матча в еврокубках. Так что тут вопрос еще и в стратегических нюансах, и в особенностях командной ментальности.

А впрочем, в зенитовской группе – наибольшая закрутка. Особенно после выигрыша «Бенфики» у «Лиона». Здесь, в общем и целом, все равны, как на подбор. И побеждает в конкретном матче тот. Кто лучше готов здесь и сейчас. Так что Семаку важно за две недели придумать, чем еще можно «Лейпциг» взять – если уж перебегать его невмоготу.