Руслан Нигматуллин: «Локо» – фаворит, Тедеско – рискованный эксперимент

«ИСХОД ДЕРБИ РЕШАТ ОШИБКИ»

– «Локо» борется за чемпионство, «Спартак» вот уже шесть туров не знает побед. В дерби есть фаворит?

– Думаю, да. «Локомотив» более стабилен по составу и игре. А «Спартак» только ищет игру при новом главном тренер. Не думаю, что Доменико Тедеско уже полностью изучил возможности футболистов. Его знакомство со «Спартаком» продолжается – посмотрим, насколько процесс затянется. Порой на это уходит один-два матча. Но в игре с «Рубином» влияние Тедеско на команду не особо ощущалось. Мы увидели старые проблемы красно-белых. Пока их перспективы не внушают оптимизма. Поэтому «Локо» – фаворит.

– Однако «Спартак» мог целенаправленно готовиться к дерби, а команда Семина только что вернулась из Турина, где в борьбе и не без шансов уступила «Ювентусу». Игра Лиги чемпионов наверняка отняла массу сил…

– На два фронта играть непросто. Но для «Локо» это привычный режим. И Семин не раз через все это проходил. Конечно, в Турине команда оставила много сил и эмоций. Но проверка себя на фоне такого соперника всегда полезна. Тем более, сыграли ребята очень достойно. А обидное поражение мотивирует на то, чтобы победить в дерби.

– При этом у «Локо» очень короткая скамейка. Неслучайно в Турине Семин сделал за 90 минут только одну замену.

– Да не переживайте вы за Юрия Палыча. Он обязательно что-нибудь придумает. Конечно, хотелось бы иметь скамейку, как у «Ювентуса». Или как у «Зенита». Но и в условиях ограниченного выбора «Локо» стабильно набирает очки. Вспомните предыдущий тур, когда в Грозном по разным причинам не сыграли восемь-девять футболистов основы. Тем не менее, команда победила 2:0, а решающий гол забил Александр Коломейцев, не отличавшийся до этого полтора года.

Думаю, ключевым фактором в дерби станет число ошибок. Кто их меньше допустит, тот победит. А «Локо» умеет в нужный момент собираться.

«БУДУ В ВОСКРЕСЕНЬЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЬ КАНАЛЫ»

– В «Зените» Андрей Лунев уступил место первого номера Михаилу Кержакову. В «Спартаке» продолжит играть Александр Максименко, или же Тедеско может попробовать вариант с Артемом Ребровым, который, кстати, на год старше немца?

– Тедеско нет смысла менять голкипера. Максименко обладает огромным потенциалом. Ему и Матвею Сафонову из «Краснодара» осталось набраться опыта – и тогда через годик-другой оба будут регулярно вызываться в главную сборную страны. Ну а в «Спартаке» вратарская линия – уж точно не самая проблемная. Тедеско о другом надо сейчас думать.

– Кстати, как вы восприняли приход в «Спартак» 34-летнего специалиста?

– Это рискованный эксперимент. Решение неоднозначное. Дело не в возрасте Тедеско, а в том, что он никогда прежде не работал за границей. И теперь ему надо за короткий промежуток времени погрузиться в новый чемпионат, в новую культуру. Все-таки это совсем не то же самое, что тренировать команду бундеслиги. Да и потом – «Спартак», даже по российским меркам, особая тема. Тут вообще мало у кого получается… Впрочем, это не значит, что я совсем не верю в Тедеско. Давайте подождем, прежде чем делать выводы.

– В одно время с матчем в Черкизове пройдет другое московское дерби – между ЦСКА и «Динамо». Вам не кажется, что интересы болельщиков ущемлены?

– Уверен, нашлось бы много людей, которые захотели бы посмотреть оба матча. Да и по телевизору смотреть неудобно. Самому придется в воскресенье переключать каналы, ведь на стадион идти не планирую… Однако я не думаю, что это какой-то прокол лиги. Наверняка были причины, по которым два дерби нельзя было развести по дням. Все-таки «Локо» играет в Лиге чемпионов, ЦСКА – в Лиге Европы. График очень плотный. И надо учесть интересы всех сторон.

«РПЛ ЛОГИЧНО ПРОПУСТИЛА ВПЕРЕД ПОРТУГАЛИЮ»

– Тем временем результаты наших клубов в еврокубках ухудшаются. В среду мы даже потеряли шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Португалию. Что происходит?

– Да ничего особенного. Просто с каждым годом уровень российского чемпионата падает. Возможно, чисто по экономическим причинам, ведь наши клубы не богатеют. А в Португалии все стабильнее. Их топ-клубы ближе к европейским грандам, «Порту» и «Бенфика» регулярно продает за большие деньги своих звезд. Все это и отразилось на рейтинге. Все логично.

– Верите, что «Локо» дома отберет очки у «Ювентуса»? Ведь в Турине команда долгое время вела в счете…

– «Локо» – это не столько клуб РПЛ, сколько команда Семина. А в Юрия Палыча я верю всегда. Для него нет не решаемых задач. Другое дело, что и для «Ювентуса» таких задач нет. А Криштиану Роналду и компания приедут в Москву за тремя очками.