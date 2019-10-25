«Быки» вспомнили корриду на «Драгау». «Краснодар» победил в Турции - Советский спорт
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25 октября 2019 00:01ФутболМощенко Захар

«Быки» вспомнили корриду на «Драгау». «Краснодар» победил в Турции

Команда Мурада Мусаева спасла реноме российского футбола в Лиге Европы, одержав красивую выездную победу над «Трабзонспором».

НЕУЖЕЛИ ШЕСТЬ ФИАСКО ИЗ ШЕСТИ?

После домашнего поражения ЦСКА от совсем уж скромного «Ференцвароша» стало окончательно ясно: российские клубы оказались на грани жуткого провала в Лиге Европы. Можно получить разгром в одном матче, можно уступить дома фавориту группы и крепкому середняку испанской Ла Лиги – но если ты не набираешь ни одного очка и против команды, полтора десятка лет отсутствовавшей в еврокубках, значит, дела совсем плохи.

Перед игрой «Краснодара» в гостях у «Трабзонспора», таким образом, на «быков» легла дополнительная психологическая нагрузка: шестое поражение двух наших полпредов в Лиге Европы в шести матчах означало бы полный крах и позор российского футбола на европейской арене. Ведь этот турнир всегда считался нашим, российским – а тут такое фиаско!

Штаб Мурада Мусаева выставил на эту встречу слегка видоизмененный состав. Линия обороны осталась в привычном виде, в опорную зону вернулся Руслан Камболов, составивший тандем с Тони Вильеной. Самой большой неожиданностью стало появление на левом фланге полузащиты Дмитрия Стоцкого, который, впрочем, в последних матчах все чаще выходил на разных позициях – тренеры охотно пользовались его широким тактическим кругозором.

Магомед-Шапи Сулейманов поддерживал выдвинутого вперед Маркуса Берга с правого фланга, а Кристоффер Олссон расположился на позиции под нападающим. Впрочем, в определенные моменты оба линейных хавбека выдвигались вперед, и расстановка становилась похожей на любимые краснодарские 4-3-3.

Южане едва не начали за упокой: момент у их ворот на первой же минуте мог завершиться голом, однако удар у нападающего хозяев получился очень слабым – и Матвей Сафонов без труда забрал мяч. Слава Богу, продолжения со стороны «Трабзонспора» не последовало. А на исходе десятой минуте уже «быки» могли открыть счет: Шапи с линии штрафной закрутил мяч в перекладину.

БЕРГ ЗАБИЛ СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ

В целом игра получалась равной. Было очень много жестких противостояний в средней части поля, зато когда кому-то из соперников удавалось преодолеть эту «полосу препятствий», дальше открывался оперативный простор. Пару раз хозяева едва не воспользовались разреженным пространством на правом краю краснодарской обороны, однако точных завершающих действий их вылазкам не хватило. Хотя однажды Урош Спайич едва не сыграл за «Трабзонспор»: мяч рикошетом от защитника мог влететь в сетку ворот, но Сафонов успел среагировать.

В районе 30-й минуты хозяева серьезно поддавили соперника, что вылилось в желтые карточки Олссона и Спайича. Но затем «Краснодару» все же удалось перевести в более удобное для себя спокойное русло. Благо болельщики на арене «Шенол Гюнеш» все же не такие сумасшедшие, как у «Галатасарая» или «Фенербахче», и серьезного давления на гостей не оказывали.

А второй тайм «быки» и вовсе начали по-хорошему нагло. Сначала прошла атака левым флангом, завершая которую Сулейманов едва не внес корпусом мяч в ближний угол. А спустя пару минут ворота «Трабзонспора» были распечатаны: после рейда Сергея Петрова справа и неудачного выхода голкипера Угюрджана Чакыра наперехват Берг сначала позволил Жуану Перейре по-вратарски выбить мяч с линии ворот (за что защитник после окончания эпизода получил желтую карточку), но повторным ударом дослал-таки его в сетку.

Вот тут уж игроки «Трабзонспора» вспыхнули, словно спички, и на поле по-настоящему закипели страсти. Подопечные Унала Карамана полезли отыгрываться, руководствуясь принципом «для победы все средства хороши», а гостям оставалось не терять хладнокровия в обороне и терпеливо искать свой шанс в контратаке.

НЕ СДАЕМСЯ ПОРТУГАЛИИ!

В плане организации контригры «Краснодара» очень важной и своевременной получилась замена подуставшего Стоцкого на Мануэла Фернандеша. Португальцу хватило пяти минут, чтобы войти в игру и в одной из контратак изумительным пасом вывести к воротам хозяев Вильену. К сожалению, голландец покатил мяч мимо дальней штанги.

«Быкам» этого показалось мало, и Камболов издали разрядил «пушку» – голкипер выудил мяч из-под перекладины. А затем гости обязаны были забивать второй. Вышедший вместо Берга Ари нашел справа в свободной зоне Сулейманова, но Шапи не стал бить сам, а зачем-то покатил мяч на дальнюю штангу на Ману Фернандеша. Тот готов был поразить пустой угол ворот, но в отчаянном подкате Жуан Перейра (на сей раз без помощи рук!) выбил мяч на угловой.

В эти минуты казалось, что «Краснодар» вернулся в счастливые августовские дни, когда команда Мусаева выдавала яркий спектакль на стадионе «Драгау» в Порту, отбирая у португальского гранда путевку в заключительный раунд квалификации Лиги чемпионов. «Быки» наконец-то снова стали хорошо организованной и знающей себе цену командой, умеющей при необходимости держать оборону, но постоянно заточенной на контрвыпад.

Кстати, про Португалию нам забывать никак нельзя: ведь после еврокубковых неудач этой недели пиренейцы обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА, отобрав у нас «лишнюю» команду в Лиге чемпионов. Поэтому успех «Краснодара» оказался тем глотком свежего воздуха, который оставляет нам надежду вернуть утраченные позиции.

Тем более что уже в компенсированное время «быки» сотворили второй гол: Вильена сыграл в изящную стеночку с Ари (последний пас русский бразилец отдал между ногами защитника хозяев) и «расстрелял» голкипера «Трабзонспора». 2:0 в Турции – значит, еще не совсем впал в кому российский футбол!

Лига Европы-2019/20. Группа С. 3-й тур

«Трабзонспор» (Турция) – «Краснодар» (Россия) – 0:2 (0:0)

Голы: Берг, 49 – 0:1. Вильена (Ари), 90+2 – 0:2

«Трабзонспор»: Чакыр – Жуан Перейра, Иванилду Фернандеш, Кампи (Канбаз, 83), Новак – Соса (к) – Юсуф Сан, Чорекчи (Доган Эрдоган, 68), Пармак (Авдияй, 72), Нвакаэме – Серлот

«Краснодар»: Сафонов – Петров, Мартынович (к), Спайич, Рамирес – Камболов (Фьолусон, 76), Вильена – Сулейманов, Олссон, Стоцкий (Мануэл Фернандеш, 62) – Берг (Ари, 71)

Предупреждения: Жуан Перейра, 49. Соса, 54. Иванилду Фернандеш, 77 – Олссон, 29. Спайич, 31. Рамирес, 63

Судья: Харальд Лехнер (Австрия)

24 октября. Трабзон. Стадион «Шенол Гюнеш»

«Хетафе» (Испания) – «Базель» (Швейцария) – 0:1

Положение команд в группе С: «Базель» – 7 очков. «Хетафе» – 6. «Краснодар» – 3. «Трабзонспор» – 1.

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