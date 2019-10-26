Реабилитация от Романа. Еременко помог «Ростову» «отмазаться» за фиаско в Питере

«ЗЕНИТ»-2 ИЛИ «РОСТОВ»-2?

Согласитесь, нечасто бывает, чтобы команда, проигравшая предыдущий поединок со счётом 1:6, на следующий матч выходит без единого изменения в составе. Разумеется, это не означает, что у наставника «Ростова» Валерия Карпина не было претензий к подопечным после разгромного фиаско в Петербурге неделю назад. Нет, скорее это был общий системный сбой всей команды, и уж если применять к кому-то санкции после того конфуза, то менять нужно было весь состав полностью.

Поэтому наставник, хотя и признался перед игрой с «Сочи», что рассудил абсолютно здраво: это всего лишь одно поражение, жизнь на котором не заканчивается. В конце концов, тот же самый набор игроков (за некоторыми точечными изменениями) добывал победы в Москве над «Локомотивом» и ЦСКА, и глупо было бы поддаваться эмоциям и ломать основательно выстроенную игровую модель. Гораздо логичнее было бы дать возможность игрокам реабилитироваться после шести пропущенных на «Газпром Арене» мячей.

Можно было бы в очередной раз пошутить на тему, скажем так, тесных и теплых отношений между «Зенитом» и «Сочи», усмотрев желание ростовчан отыграться за разгром именно на «южном фарм-клубе» питерцев. Однако в стартовом составе «курортников» на сей раз оказалось всего пятеро бывших игроков «Зенита», и почти все они – за исключением Кристиана Нобоа – не успели оставить заметного следа в новейшей истории команды с берегов Невы.

Впрочем, в подобных рассуждениях можно было зайти слишком далеко, потому что не менее солидная группа игроков «Сочи» в разные годы выступала и за «Ростов» – достаточно вспомнить тех же Нобоа и Мевлю, а также нынешнего капитана черноморцев Сослана Джанаева. У них ведь тоже, получается, могла присутствовать дополнительная мотивация на поединок со своей бывшей командой.

По этому поводу лучший ответ в предматчевом флэш-интервью дал наставник сочинцев Александр Точилин: «Раньше нас называли «Зенит»-2, теперь будете называть «Ростов»-2?».

НЕМНОЖКО ХОККЕЯ НА ФУТБОЛЬНОМ ГАЗОНЕ

Дебютант премьер-лиги, набравший в последних турах хороший ход, в Ростове-на-Дону столкнулся с довольно серьезными проблемами в обороне. Из-за дисквалификаций не смогли принять участие в матче сербский центральный защитник Иван Миладинович и игрок основной обоймы российской сборной Федор Кудряшов. Хотя и ростовчане по-прежнему вынуждены обходиться без ключевого игрока обороны Рагнара Сигурдссона.

Начало встречи получилось весьма бодрым, причем усилия к тому приложили обе команды. Подкупало желание гостей играть если не первым номером, то с позиции абсолютно равноправного претендента на положительный исход в этом матче. И не случайно, что в первом десятиминутном игровом отрезке запомнился момент именно у ворот хозяев: Никита Бурмистров оказался с мячом прямо по центру метрах в 14 от цели, но удар у него не получился.

«Желто-синие» по-настоящему острый ответ готовили долго, зато в районе тридцатой минуты разразились сразу двумя заходами на гол. В обоих эпизодах центральной фигурой стал Роман Еременко. Сначала его дальний удар после рикошета от спины Хорена Байрамяна едва не поставил в тупик Джанаева, который все-таки успел «переложиться» и перевести мяч на угловой. А затем Ивелин Попов пасом нашел Еременко на углу вратарской, но на сей раз Роман пробил в боковую сетку ворот с внешней стороны.

<iframe width="640" height="380" src="//rutube.ru/play/embed/12938043" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe><p>

К концовке тайма преимущество хозяев стало более ощутимым. Моменты у ворот Джанаева пошли один за другим. Однажды ростовчане едва не превратили в голевую комбинацию розыгрыш углового, когда после длинной скидки головой Элдора Шомуродова возможность пробить без помех метров с семи получил Байрамян. Джанаев успел по-хоккейному положить «щиток на лед» и не пустил мяч в ворота.

И все же до перерыва сочинцы не продержались. Результативная атака «Ростова» вышла на загляденье: Попов слева перевел мяч на противоположный край штрафной, откуда Алексей Ионов сделал удобную скидку под могучий удар Еременко в дальний верхний угол. Уж если продолжать аналогии с хоккеем, то в соавторы этого гола следовало бы записать обоих «подносчиков снарядов». Но, увы, отмечавшему день рождения болгарину такого подарка не сделали.

ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА И ПРИЕЗД ОТЦА – ПОДАРКИ ПОПОВУ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В перерыве во флэш-интервью Попов признался, что впервые за свои 32 года играет в свой день рождения. Наверное, логично было предположить, что сам именинник и его партнеры по команде захотят развить успех первой половины, чтобы сделать Ивелину и всему Ростову-на-Дону более весомый подарок.

Однако из раздевалки куда более решительными и агрессивными вышли гости. Переведя игру на половину поля дончан, они спустя пять минут создали суперголевой момент. Антон Заболотный вдруг блеснул умением сделать тонкий пас, и Ибрагиму Цаллагову оставалось только переправить мяч в ворота. Но Егор Бабурин невероятным образом сумел уберечь свои ворота от гола.

Этот эпизод быстро привел ростовчан в рабочее состояние, и вновь пошла примерно равная игра с шансами у обеих сторон. В какой-то момент помощь врачей понадобилась одному из ключевых игроков «Ростова» Матиасу Норманну, но вынужденную замену Карпину делать не пришлось. Поэтому он сделал замену на усиление атаки, выпустив Бахтиера Зайнутдинова вместо Байрамяна.

В середине второго тайма ошибка Бабурина подарила гостям шанс сравнять счет, однако голкипер сам же свою оплошность и исправил. Хозяева же, даже уделяя теперь больше внимания обороне, упустили Бурмистрова, который головой пробил выше перекладины после навеса Никиты Калугина справа. Показалось, правда, что форвард был в офсайде, однако лайнсмен флажок не поднял.

Дончане ответили похожим моментом, и Джанаеву вновь пришлось блеснуть мастерством, забирая мяч после удара Зайнутдинова. А затем и капитан сочинцев был не в силах спасти свою команду: Еременко коварно прострелил справа, и мяч рикошетом от пятки Эльмира Набиуллина скользнул в ворота.

Напоследок Попов все-таки получил своеобразный подарок на день рождения – желтую карточку, но она явно не испортила Ивелину и всей команде хорошее настроение. Тем более что прямо у бровки болгарского хавбека поздравил специально приехавший на игру отец. А победа вернула «Ростов» в группу лидеров РПЛ – по крайней мере, на сутки, до воскресных матчей тура.

РПЛ. 14-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Сочи» (Сочи) – 2:0 (1:0)

Голы: Еременко (Ионов), 41 – 1:0. Набиуллин, 79 – в свои ворота – 2:0

«Ростов»: Бабурин – Ал.Козлов, Чистяков, Хаджикадунич, Е.Чернов – Норманн (Глебов, 86), И.Попов (к) – Ионов (Саплинов, 75), Еременко, Байрамян (Зайнутдинов, 63) – Шомуродов

«Сочи»: Джанаев (к) – Калугин, Юрганов, Мевля, Набиуллин – Померко, Цаллагов (Полоз, 76) – Бурмистров (Бахтияров, 87), Нобоа, Мостовой – А.Заболотный (Карапетян, 71)

Предупреждения: И.Попов, 88. Глебов, 90+1

Судья: Евгений Турбин (Дмитров)

26 октября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 33 716 зрителей