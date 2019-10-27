Такое не удалось ни «Атлетико», ни «Юве». «Спартак» разгромил «Локо» в Черкизово

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ЧОРЛУКА ПИШЕТ ИСТОРИЮ

Никто в чемпионате России не создает таких шоу вне футбольного поля, как «железнодорожники». Перед матчем со «Спартаком» в Черкизово болельщики могли поучаствовать в гастрономическом фестивале, пройти кулинарные мастер-классы и послушать концерт группы «Наив». В общем, требовалось лишь, чтобы и команды на футбольном поле не подкачали и подарили зрителям яркое зрелище.

За пять дней до игры «Локомотив» провел тяжелый матч в Турине, в котором в концовке не удержал победу над «Ювентусом», поэтому были опасения, что в воскресенье команда будет уставшей физически и психологически. Тем более, что Юрий Семин очень ограничен в выборе футболистов. В отсутствие Бориса Ротенберга, Джефферсона Фарфана, Антона Миранчука, Федора Смолова и Луки Джорджевича в основе появились практически все живые.

Для Ведрана Чорлуке этот матч стал 194-м в красно-зеленой футболке. По этому показателю он вышел на второе место среди всех легионеров «Локомотива».

Для «Спартака» этот матч был вторым под руководством Доменико Тедеско. Но если перед игрой с «Рубином» он времени на подготовку практически не имел, потому что только пришел, то разобрать «Локомотив» и наиграть какую-то схему время у него было. Да и выбор был намного больше, чем у визави. Даже Роман Зобнин успел вернуться к тренировкам в общей группе. Впрочем, он оказался только на скамейке.

ДЕСЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ НА ДВОИХ

Оба наставника выпустили с первых минут по три центральных защитника – Тедеско насытил центр обороны Самюэлем Жиго, Георгием Джикией и Ильей Кутеповым, а Семин вернул из опорной зоны Мурило. На левом фланге обороны, где во втором тайме против «Юве» очень неудачно действовал Брайн Идову, вышел Рифат Жемалетдинов, а выздоровевший Мацей Рыбус остался в запасе.

Куда более структурные изменения претерпели красно-белые, вышедшие играть по схеме 3-5-2. Центральную тройку составили Наиль Умяров – Алекс Крал – Зелимхан Бакаев (Тедеско очень ценит его умение сохранить и протащить мяч на узком пространстве), Айртон и Лоренсо Мельгарехо закрывали фланги, а переднюю линию составила пара Эсекьель Понсе – Андре Шюррле.

«Спартак» любит приезжать в Черкизово. В последних четырех матчах на «РЖД Арене» он не проиграл ни разу. И словно помня об этом, гости с первых минут бросились атаковать, вынудив Жемалетдинова дважды подряд в течение трех минут нарушить правила. Но «железнодорожники» быстро не только выровняли игру, но и перехватили инициативу.

Впрочем, хозяевам было очень сложно войти в штрафную, а самый опасный удар из ее пределов нанес Алексей Миранчук (выручил Александр Максименко). Еще один хороший момент имел Жоау Мариу, однако бил он хотя и с близкого расстояния, но все же с довольно острого угла. Вообще Миранчук однозначно был самым опасным футболистом в составе обеих команд.

Спартаковцы действовали на контратаках, но завершал их Шюррле, находящийся не в лучших кондициях. И хотя удар в перекладину он в свой актив записал, пожалуй, это меньшее, что он мог сделал. Частые потери, неточные передачи, медлительность в принятии решений – все это характеризует игру немецкого легионера. Неслучайно Тедеско снял его уже на 55-й минуте.

ШЮРРЛЕ УШЕЛ – И «СПАРТАК» ЗАБИЛ ТРИ

В первые минуты после перерыва стали очевиднее проблемы гостей в опорной зоне, откуда пробовали пробить Миранчук, Мариу и Гжегож Крыховяк. Но им все время чего-то не хватало. Зато Понсе хватило мастерства и удачи, чтобы в контратаке перебросить Гилерме. Здорово в этом эпизоде сыграл Бакаев, классно забросивший мяч за спины защитникам. Следом Понсе имел возможность оформить дубль, но Гилерме парировал его удар в ближний угол. Показательно, что получаться у красно-белых стало сразу после замены Шюррле на Джордана Ларссона.

Гол сбил хозяевам дыхание. Им потребовалось несколько минут, чтобы вернуться в игру, после чего они пошли вперед большими силами, оставляя сзади Чорлуку и Хеведеса. Даже Мурило начал играть выше. «Спартак» же не особо стремился наказать соперника за риск. Показателен момент, когда Максименко завладел мячом после слабого удара, увидел впереди множество свободного пространства, но не нашел адресатов для передачи – партнеры просто остановились, чтобы взять паузу.

«Помог» соперникам передохнуть Эдер. С разницей в пару минут от вывел из строя Умярова и ударил рукой Джикию. Первый эпизод завершился предупреждением, но во второй раз Алексей Еськов «железнодорожника» почему-то пожалел. Атмосфера на поле накалилась. Спустя еще несколько минут уже Крыховяк в неигровом эпизоде нарушил правила на Джикии. Каждое падение спартаковцев болельщики встречали бурей негодования.

Красно-белые ответили на эти действия соперника так, как и должны футболисты – голом, который соорудили вышедшие на замену Зобнин и Ларссон. Первый протащил мяч по левому флангу, второй опередил на линии вратарской оппонента и расстрелял Гилерме. И пока хозяева решали задачу, как им перестроиться после выхода Александра Коломейцева (для него это был сотый матч за «Локо») вместо Мурило, Бакаев вывел Ларссона на удар, и тот угодил точно под дальнюю штангу.

При счете 0:3 стало окончательно ясно, что победу спартаковцы не упустят. Оставшееся время они провели на поле с нескрываемым наслаждением. Подпортил настроение разве что жесткий стык, в котором едва не пострадал Кутепов. Таким образом, «Локомотив» прервал пятиматчевую победную серию в РПЛ, а «Спартак» впервые выиграл на осеннем отрезке сезона и продолжил беспроигрышную черкизовскую серию, доведя ее до пяти матчей.

«Локомотив» – «Спартак» – 0:3 (0:0)

Голы: Э. Понсе, 57 – 0:1.Ларссон, 79 – 0:2. Ларссон, 81 – 0:3.

«Локомотив»:Гилерме, Игнатьев, Мурило (Коломейцев, 78), Чорлука, Хеведес, Жемалетдинов, Баринов, Крыховяк, Мариу, Ал. Миранчук, Эдер.

«Спартак»: Максименко, Мельгарехо, Жиго, Джикия, Кутепов, Айртон, Крал, Умяров (Зобнин, 73), З. Бакаев (Гулиев, 84), Шюррле (Ларссон, 55), Э. Понсе.

Предупреждения:Джикия, 22. Игнатьев, 41.Баринов, 42. З. Бакаев, 45+1.Эдер, 71.Чорлука, 88.

Судья: Еськов (Москва).