Бийол-гол. ЦСКА пробился в четвертьфинал Кубка России

Загрузка...

ГОНЧАРЕНКО ПРОТИВ БЫВШЕГО КЛУБА

Не в самый удобный момент подвернулся армейцам кубковый матч. Кадровые проблемы, правда, вроде бы отпустили команду Виктора Гончаренко (не случайно главный тренер использовал поединок с «Уфой», чтобы вернуть в основной состав Кирилла Набабкина с Георгием Щенниковым), зато настиг игровой и, возможно, психологический кризис. Последний раз красно-синие побеждали 22 сентября – 3:2 «Краснодар» в РПЛ, после чего выдали серию из пяти поражений (с учетом Лиги Европы) и одной ничьей.

Ничья, кстати, имела место совсем недавно – и как раз против «Уфы», в выездном поединке чемпионата. Когда Ильзат Ахметов открыл счет в первом тайме, показалось, что победу ЦСКА уже не упустит. Однако гол Вячеслава Кротова в концовке лишил армейцев возможности прервать серию игр без побед.

«Уфа», которая никогда красно-синих не обыгрывала, как известно, может считаться своего рода клубом-донором для столичного гранда. Ведь в свое время в ЦСКА из башкирской столицы перебрался Гончаренко, а вслед за наставником в разное время в аналогичном направлении переместились Иван Обляков и Игорь Дивеев. Оба, кстати, в нынешнем составе армейцев на ведущих ролях, и на них тренерский штаб делает ставку даже в кубковом поединке, где шанс проявить себя получают многие резервисты.

Вот и на сей раз передышку получили Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Хердур Магнуссон, Никола Влашич и Федор Чалов, оставшиеся на скамейке запасных.

С новыми игроками в стартовом составе поменялась и тактическая схема ЦСКА. Присутствие Набабкина и Щенникова на поле позволило Гончаренко использовать расстановку с четырьмя защитниками, а в центре поля произошла рокировка: в опорную зону сместился Обляков, составивший тандем с Кристияном Бистровичем, тогда как Ахметов выдвинулся ближе к атаке.

По правому флангу было предложено атаковать универсалу Константину Кучаеву, освободившему левую бровку для Арнора Сигурдссона. В роли единственного форварда пытался освоиться Такума Нисимура.

Освоиться японцу, как, впрочем, и всем остальным футболистам, было непросто. В столицу в этот день впервые в нынешнем октября заглянула зима. И если в начале встречи в воздухе неспешно кружились редкие снежинки, то уже к перерыву «ВЭБ Арену» накрыл нешуточный снегопад. И ко второй половине работникам арены пришлось даже специально готовить поле, оперативно расчистив от снега обе штрафные.

АЛИЕВ И БИЗЯК ПРОСТИЛИ АРМЕЙЦЕВ

До перерыва у ЦСКА мало что получалось в атаке. Запомнился разве что единственный эпизод, в котором голкипер гостей Александр Беленов уже был отыгран, и Бистрович из-за пределов штрафной мог отправить мяч в опустевший створ ворот. Но пробил мимо цели.

Зато уфимцы после тридцатой минуты перестали стесняться и начали проводить одну острую атаку за другой. Дважды мог отличиться Азер Алиев. Сначала он убежал почти от центральной линии один на один с Ильей Помазуном, но слишком далеко отпустил мяч. А затем удару 25-летнего полузащитника в дальний угол не хватило точности. Кроме того, угрожал воротам москвичей и Кротов.

Если в первой половине гости превзошли фаворита только по количеству ударов (четыре против двух), а мяч все же в полтора раза дольше контролировали армейцы, то после перерыва «Уфа» более явственно обозначила претензии отказаться от действий вторым номером. И вскоре создала еще один голевой момент. Снова мяч в центре штрафной нашел Алиева, на чей удар Помазун успел среагировать.

В середине второго тайма Гончаренко первым сделал попытку усилить игру заменами. Окончательного замерзший Нисимура уступил место на поле Чалову, а Яка Бийол по традиции вышел добавлять роста и мощи армейской атаке вместо хитрости и изобретательности Ахметова. Однако почти сразу Чалов в верховом единоборстве болезненно столкнулся головами с Йонуцем Неделчару и какое-то время приходил в себе под присмотром врачей, приложив к виску пакет со льдом.

Тем не менее, на 80-й минуте Федор стал центральной фигурой в эпизоде, который мог закончиться голом. Удар нападающего уфимцы накрыть успели, зато Бийол имел возможность с угла вратарской дослать мяч в ворота, но Беленов был хорош.

А когда основное время плавно перетекало в компенсированное, вышедший на замену Ловро Бизяк должен был решать судьбу встречи в пользу гостей. Однако чистый выход один на один словенец не реализовал, проиграв дуэль Помазуну.

Расплата не заставила себя ждать. Два армейских джокера – Никола Влашич и Бийол – соорудили гол, который избавил немногочисленную публику от лишнего получаса замерзания на трибунах, а Гончаренко – от назойливых разговоров о его отставке. ЦСКА с трудом пробился в четвертьфинал Кубка, где встретится с победителем пары «Спартак» – «Ростов».

Кубок России-2019/20. 1/8 финала

ЦСКА – «Уфа» – 1:0 (0:0)

Гол: Бийол (Влашич), 90+3

ЦСКА: Помазун – Набабкин, Дивеев, Шарлия, Щенников – Обляков (Влашич, 88), Бистрович – Кучаев, Ахметов (Бийол, 64), Сигурдссон – Нисимура (Чалов, 61)

«Уфа»: Беленов – Терентьев, Неделчару, Табидзе, Аликин (к), Сухов – Карп – Д.Емельянов (Тилль, 74), Д.Фомин, Алиев (Бизяк, 82) – Кротов (Ан.Козлов, 69)

Предупреждения: Неделчару, 61. Аликин, 67

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

30 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена»