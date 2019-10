Что за безумие на «Энфилде? «Арсенал» и «Ливерпуль» забили на двоих десять голов

СТАВКА НА МОЛОДЕЖЬ

Четвертый раунд Кубка английской лиги подарил любителям английского футбола сразу два больших матча. Уже в четвертьфинале силами померились «Ливерпуль» с «Арсеналом», а спустя полчаса после на «Стэмфорд Бридж» старт взяли «Челси» и «Арсенал».

Выбор стартовых составов Юргена Клоппа и Унаи Эмери с одной стороны удивил, а с другой четко дал понять, что этот турнир для команд является далеко не самым важным. Тем более, в условиях суперплотного английского календаря. У «Ливерпуля» по сравнению с победным матчем против «Тоттенхэма» (2:1) основа сменилась полностью. Лидеры Мохамед Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино и Вирджил ван Дейк не попали даже в заявку и наслаждались игрой по ТВ.

Зато получил новый шанс показать себя 16-летний Харви Эллиот. Он стал самым молодым футболистом «Ливерпуля», выходившим на поле «Энфилд Роуд». На его счету уже был один матч в составе «красных» в этом сезоне, но случилось это в гостях против «Милтон-Кинс Донс» (2:0). Он попробовал силы уже на 5-й минуте, но его удар пришелся значительно выше ворот.

А наиболее приближенной к основе оказалось три центральных полузащитников – Наби Кейта, Адам Лаллана, Алекс Окслейд-Чемберлен. Средний возраст вышедших на поле игроков составил чуть более 23 лет, так что со многими зрители знакомились по ходу игры.

КОМЕДИЯ ОШИБОК

Старт гостей оказался более знакомым и опытным. У «канониров» с первых минут появились Зеяд Колашинац, вышедший с капитанской повязкой Эктор Бельерин, не игравший с конца сентября Месут Озил и Шкордан Мустафи. Последний и открыл счет в матче уже на 6-й минуте. Беда только в том, что поразил он собственные ворота, неловко пытаясь прервать прострел Алекса Окслейд-Чемберлена. Таких неудач в Кубке лиги с игроками «Арсенала» не случалось с 2015 год, когда в матче с «Тоттенхэмом» беда настигла Каллума Чемберса.

Воодушевленные дыханием «Энфилда» и доверием тренеров команды с первых минут выдали молодежный футбол без центра поля. Где еще в большом футболе вы увидите, чтобы полевой футболист мешал вратарю ввести мяч руками в игру, как сделал игрок мерсисайдцев Райн Брюстер? Зато этот эпизод с лихвой компенсировала молодецкая удаль игроков и желание проявить себя. Атаки на одни ворота сменялись прорывами к другим.

Основа «Ливерпуля» в таком футболе чувствует себя лучше, а вот этой вариации дубля оказалось тяжело. Особенно когда в игру включился Озил, выброшенный Эмери из основы. Немец в течение одной атаки выдал две тонкие передачи. Вторая должна была завершаться голом 18-летнего Букайо Сака из центра штрафной, но его удар парировал 20-летний вратарь Кивин Келлехер. Все же Лукас Торрейра оказался первым на добивании. Правда, забивал он из офсайда, не замеченного ассистентами арбитра Андре Марринера.

Отличную реакцию продемонстрировал Келлехер и спустя семь минут, но вновь соперник оказался первым на добивании. На сей раз Габриэл Мартинелли оказался в правильном положении. А ключевым моментом атаки стал быстрый розыгрыш штрафного. Хозяева такого не ожидали и провалились по флангу, откуда Роб Холдинг со второй попытки доставил-таки мяч на линию вратарской.

Хозяева пытались вернуть игру в прежнее русло, но допустили очередную глупую ошибку у своих ворот. Неко Уильямс и Эллиот неудачно разыграли стеночку у своих ворот и потеряли мяч. Последовал провал, и Сака не составило труда переадресовать мяч в штрафную одинокому Мартинелли. Для него этот гол стал седьмым в семи проведенных в нынешнем сезоне матчах.

Перед самым свистком на перерыв Эллиот исправился, заработав пенальти. Контакт с Мартинелли был минимальным, но, справедливости ради, минутой ранее Марринер откровенно простил гостей за игру Бельерина в своей штрафной. По сумме двух эпизодов «красные» точно заслужили право на 11-метровый, реализованный Джеймсом Милнером. Эллиот же перед свистком на перерыв зрячей подачей нашел в штрафной голову Дивока Ориги, но мяч после удара прошел над перекладиной.

ХАРАКТЕР «ЛИВЕРПУЛЯ» ПРОТИВ ВДОХНОВЕНИЯ «АРСЕНАЛА»

После перерыва комедия ошибок продолжилась, то Кейта не смог обработать простой мяч, то опытнейший Джеймс Милнер не смог добить пасом до своего вратаря и подарил «канонирам» четвертый гол. Вновь блеснул высоким интеллектом и техникой Озил. Оказавшись под острым углом в метре от ворот, вместо удара он пяткой отбросил мяч Эйнсли-Мэйтленд-Найлсу, и тот с метра расстрелял пустые ворота.

И вновь «Арсенал» ответил сопернику взаимностью. Холдинг позволил Оксу опередить себя в борьбе перед штрафной и не успел помешать засадить мяч под перекладину. А спустя еще четыре минуты Ориги с линии штрафной сумасшедшим ударом чуть не сломал руки вратарю гостей Дамиану Мартинесу. Поистине нелепый и безумный матч одновременно.

Прошел только час игры, а команды забили уже восемь мячей на двоих и не собирались останавливаться на достигнутом. Как тут было не вспомнить покер Андрея Аршавина и столь же нереальные 4:4 на «Энфилде» в апреле 2009-го? Забавно, что в этой ситуации поле покинули два игрок с претензией на место в основе. Но если Кейта получил травму, то причины, по которым Эмери убрал великолепно сыгравшего Озила, остаются загадкой. Даже Джейми Каррагер в твиттере восхитился игрой немецкого полузащитника.

<blockquote class="tweet»><p lang="dir="Mesut Ozil vs Liverpool:<br><br>92% pass success rate<br>44 touches (team high)<br>2 key passes<br>1 assist<br><br>Subbed off 65 minutes into the game. 🙃 #LIVARS pic.twitter.com/jJVlivK6gu

— Sky Bet (@SkyBet) October 30, 2019

Вскоре «канониры» вновь вышли вперед. Победу им должен был принести изумительный выстрел 20-летнего опорника Джозефа Уиллока метров с 25. Этот гол стал для него вторым в двух матчах Кубка лиги. В предыдущем раунде от отличился голом в ворота «Ноттингем Форест» (5:0).

🏆 Liverpool vs Arsenal | Willock (GOAL!!!) 70' #LIVARS pic.twitter.com/90cXcrgxQ1

— ⚽️D9INE⚽️ (@D9INE_WORLDWIDE) October 30, 2019

Практически все оставшееся время до финального свистка «Ливерпуль» провел на чужой половине поля, и вот когда уже казалось, что спастись не удастся, 185-сантиметровый Ориги перевел игру в серию пенальти. Клопп пережил за прошедшие 90 минут столько эмоций, что стал отворачиваться, когда били его игроки. А зря – единственную ошибку допустил вышедший на замену Дани Себальос и пропустил «Ливерпуль» в четвертьфинал.

«Ливерпуль» – «Арсенал» – 5:5 (5:4 по пен.)

Голы: Шустафи, 6 – в свои ворота – 1:0. Торрейра, 19 – 1:1. Мартинелли, 26 – 1:2. Мартинелли, 36 – 1:3. Милнер, 43 – с пенальти – 2:3. Мэйтленд-Найлс, 54 – 2:4. Окслейд-Чемберлен, 58 – 3:4. Ориги, 62 – 4:4. Уиллок, 70 – 4:5. Ориги, 90+4 – 5:5.

Серия пенальти: Бельерин – 0:1. Милнер – 1:1. Гендузи – 1:2. Лаллана – 2:2. Мартинелли – 2:3. Брюстер – 3:3. Себальос – 3:3 (вратарь). Ориги – 4:3. Мэйтленд-Найлс – 4:4. Джонс – 5:4.

«Ливерпуль»: Келлехер, Уильямс, ван ден Берг, Гомес, Милнер, Окслейд-Чемберлен (Чиривелья, 81), Лаллана, Кейта (Джонс, 55), Эллиот, Брюстер, Ориги.

«Арсенал»: Мартинес, Колашинац (Тирни, 83), Холдинг, Бельерин, Мустафи, Уиллок, Озил (Гендузи, 65), Мэйтленд-Найлс, Сака, Торрейра (Себальос, 72), Мартинелли.

Предупреждения: Брюстер, 24. Лаллана, 44. Уиллок, 64. Колашинац, 77. Сака, 85.

Судья: Маринер (Бирмингем).