Максим Боков: Увольнять тренера посреди сезона – это точно не про ЦСКА

«ИГНАШЕВИЧ И БЕРЕЗУЦКИЕ В МОЛОДОСТИ ТОЖЕ ОШИБАЛИСЬ»

– На бумаге «Зенит» выглядит фаворитом. Верите, что ЦСКА по силам отнять очки у лидера чемпионата? – вопрос 46-летнему специалисту.

– Конечно, верю. Я просто знаю характер ЦСКА. Недавняя победа над «Уфой» в Кубке России дала необходимый толчок команде. Такие матчи, с решающими голами в компенсированное время, удваивают веру в себя. Армейцы на подъеме. И способны добиться в Питере положительного результата.

– Но до «Уфы» было пять матчей без побед в РПЛ и Лиге Европы. Неужели кризис так вот сразу преодолен?

– Я бы не говорил о каком-то кризисе. ЦСКА попал в очень плотный график. Матчи шли один за другим. Отсюда такая аритмия. На самом деле у «Зенита» или «Ростова» примерно то же самое. Удачные отрезки чередуются с неудачными. Вопрос в том, насколько долгими получаются эти отрезки.

– Но даже в матче с «Уфой» бросались в глаза проблемы ЦСКА в обороне. Соперники не раз убегали один на один…

– ЦСКА омолаживает защитную линию уже больше сезона, после того, как ушли Сергей Игнашевич, Алексей и Василий Березуцкие. Это непростой процесс. Игнашевич и Березуцкий тоже ошибались, когда были молодыми и неопытными. Но я не согласен, что сейчас у команды слабые защитники. Они набивают шишки. Это естественный процесс. Самое главное – есть доверие главного тренера. Значит, все у ребят будет нормально.

Вот вы вспомнили матч с «Уфой». А до этого, скажем, была победа над «Краснодаром». Да и другие матчи против очень сильных соперников, в которых ЦСКА действовал в обороне надежно и слаженно. Значит, у этих игроков есть потенциал. Просто пока не хватает стабильности. Со временем она придет. А ошибки… В футболе без них никуда. На поле же выходят живые люди, человеческий фактор имеет огромное значение. Порой самому сложно объяснить природу той или иной неточности. Все происходит моментально, за доли секунды. Порой эпизод решает случайный отскок, а кто-то сразу делает глобальные выводы.

«ЧАЛОВУ НУЖЕН ШАЛЬНОЙ ГОЛ»

– Но есть же очевидные вещи. В прошлом сезоне Федор Чалов забивал чаще всех в РПЛ, а сейчас выглядит бледной тенью самого себя. Почему форвард ЦСКА так сдал?

– Да почему сразу сдал? Просто мяч не идет в ворота. Любой нападающий сталкивался с такой проблемой, как «голевая засуха». Но очень часто достаточно одного, даже самого курьезного гола – и дело пойдет. Надеюсь, Федя не обращает внимания на разговоры вокруг. Ему ни в коем случае нельзя вешать голову. Надо продолжать работать, искать свои шансы – и все наладится.

– Может, Чалову, который мог уехать летом в Европу, не хватает мотивации? И надо ли в таком случае продавать его зимой, если поступит выгодное предложение?

– Сложный вопрос. Мне кажется, Федор еще не сказал своего последнего слова в ЦСКА. Разбрасываться такими игроками точно не стоит. Это свой воспитанник, он еще молод, будет прибавлять. Если продавать, то действительно за очень хорошие деньги.

– А почему по сравнению с прошлым сезоном снизили КПД Иван Обляков, Ильзат Ахметов, Никола Влашич?

– Опять вы нагнетаете… Посмотрите на таблицу – ЦСКА идет в лидерах, отставание от «Зенита» совсем небольшое. И эти результаты были достигнуты в том числе при помощи Облякова, Ахметова, Влашича. У них в этом сезоне достаточно очень качественных матчей. Ну а то что не хватает сил… Да, есть такая проблема. Теперь их чаще вызывают в сборные – национальные и молодежные. Им сложнее восстанавливаться, чем в прошлом сезоне. Но на самом деле все идет нормально. Я верю в ребят.

– Как в таком случае воспринимаете слухи о возможной отставке Виктора Гончаренко в случае, если к зиме ЦСКА опустится в турнирной таблице?

– Полностью исключаю такой сценарий. Какая отставка? Те, кто распространяет такие слухи, не знаком с внутренней кухней ЦСКА. У клуба очень грамотное руководство, которому не свойственно шарахаться из стороны в сторону. Увольнять тренера посреди сезона – это точно не про ЦСКА. Тем более что серьезных претензий к Гончаренко быть не может. За полтора сезона он выстроил, по сути, новую команду. И эта команда вполне конкурентоспособна.

– Однако в других клубах смена тренера часто приводит к всплеску в результатах.

– В ЦСКА принято работать на долгосрочную перспективу. Коллектив – хороший, атмосфера – правильная. Нет смысла что-то менять ради какого-то там всплеска. Пятиматчевая безвыигрышная серия – не повод для паники. Тем более что в среду эта серия завершилась.

«НЕЛЬЗЯ ЗАРАНЕЕ СДАВАТЬСЯ В ЛИГЕ ЕВРОПЫ»

– На следующей неделе ЦСКА предстоит выездной матч с «Ференцварошем» в Лиге Европы. Имеет смысл продолжать борьбу за выход из группы или лучше сэкономить силы и полностью переключиться на внутренние соревнования?

– Никогда не понимал тренеров, которые делили матчи на нужные и не нужные. Гончаренко точно не из таких. Да, выйти из группы после трех поражений очень сложно. Но надо всегда играть на победу, а очки потом посчитаем … Конечно, и о ротации нельзя забывать. Невозможно же отыграть все турниры одним составом.

– Вы допускаете, что ЦСКА все-таки пробьется в весеннюю стадию еврокубков?

– А почему нет? Гнетущего впечатления игра ЦСКА в Лиге Европы у меня не оставила. Даже когда уступили 1:5 «Лудогорцу», имели моменты. И с «Эспаньолом» были шансы. Так что во втором круге вполне реально одержать три победы. Тогда и шансы на второе место в группе появятся.

– Тем временем, без евровесны рискуют остаться вообще все российские участники Лиги Европы и Лиги чемпионов…

– Сезон на сезон не приходится. Только у Англии и Испании провалов почти не бывает. А у клубов из других стран результаты – неровные. То густо, то пусто. При этом наши команды в текущем розыгрыше еврокубков уж точно не безнадежны. «Локо» на равных бился в Турине с «Ювентусом». Минимум на третье место железнодорожники могут рассчитывать. Ну а у «Зенита» вообще отличные шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Я сам по натуре оптимист. Поэтому верю в лучшее. И другим советую.

– То есть, мы еще вернем себе в рейтинге УЕФА шестое место, которое отобрала у нас Португалия?

– Очень плохо, что португальцы нас обошли. Не хотелось бы терять третью вакансию в Лиге чемпионов. Но впереди еще достаточно матчей, чтобы все наверстать. Это еще один повод для ЦСКА не сдаваться заранее в Лиге Европы. Надо же и о рейтинговых очках думать. Они необходимы всему российскому чемпионату.