Георгий Джикия: Сегодня Ларссон слился с проставы, но я взял эту ситуацию под контроль

- Насколько сложно было в первом тайме? «Спартак» процентов восемьдесят владел мячом, но голевых моментов практически не создал.

- Да. Мы никак не могли отдать последний пас вперед. Но потом, слава богу, у меня получилось отдать передачу Джордану, который открылся. Получился гол в раздевалку, который сыграл для нас большую роль.

- При этом когда «Ростов» перестроился на другую схему и вышли Байромян с Шомуродовым, концовка осталась за «Ростовом». Он мог сравнять счет в конце матча. Вам не хватило концентрации?

- Когда мы забили второй мяч, играли уже по счету. Вышедшие у гостей футболисты обострили игру и владели ситуацией. Потом забили ненужный нам мяч.

- То есть в концовке не было паники, мандража?

- На последних минутах был угловой, мы классно сыграли, выбил мяч, поэтому все хорошо.

- Тедеско сказал, что у «Ростова» нет второго состава и все игроки как на подбор, как машины. Почувствовали это?

- Я бы не казал, что я что-то такое чувствовали. Мы играли в свою игру, у нас хорошо получалось. Мы нашли подходы и забили два мяча. Считаю, результат сегодня закономерный.

- Не было ли мысли, что у соперника на поле вышел второй состав?

- Мы были немного удивлены. Когда увидели стартовый состав, но у нас свои задачи. Главное, что дальше прошли именно мы.

- Байрамян сказал, что именно к такому составу и схеме «Спартака» Карпин готовил свою команду. А когда вы увидели состав «Ростова», Тедеско вносил какие-то коррективы перед игрой?

- Конечно, коррективы были, но ничего глобального. Как готовились, так и играли.

- Вы замечаете, что с Шюррле что-то происходит? Он приехал в команду другим человеком, а сейчас более закрытый.

- У всех футболистов бывают хорошие игры и неудачные. Сегодня он остался на замене, но он часть команды и мы в него верим. Андре играет огромную роль в коллективе. На тренировках он до сих пор подсказывает, улыбается. Здесь ничего не изменилось, просто у футболистов бывают разные ситуации.

- Из-за чего могут возникать мысли закончить карьеру в 28 лет? Шюррле сказал, что каждый год у него возникают такие мысли.

- Я даже не знаю. Мне пока 25, и такие мысли не посещают.

- Вы вчера смотрели матч ЦСКА - «Уфа»? Не возникло у вас сожаления от того, как он закончился?

- Я смотрел второй тайм, видел, когда «Уфа» не забила в концовке, а потом армейцы забили. Получается, следующий кубковый матч у нас дерби.

- Что лучше: дерби или соперник попроще?

- Не сказал бы, что «Уфа» попроще, потому что совсем недавно мы на выезде ей проиграли. Поэтому непонятно, что лучше.

- Вы смотрели матч «Ливерпуль» - «Арсенал»? Можно ли ожидать чего-то подобного в следующем году?

- 5:5? Без шансов, мне кажется.

- Ларссон после матча с «Локомотивом» слился с проставы. О поехал с семьей ужинать. Сегодня потребуете от него проставы?

- Сегодня он тоже слился. Но я взял вопрос под контроль.

- Есть понимание, с чем связана его результативность? Может, он меню сменил?

- Я не знаю, что он сменил, но команду это устраивает. Пусть продолжает также.

- С его папой не общались?

- Мы поздоровались. Было приятно его видеть на тренировке.

- Вам комфортно играть при такой защитной схеме?

- У меня есть опыт игры в три защитника. Все хорошо, налаживается. Перед каждой игрой проходит время и тренер нам все больше и больше объясняет, что и как делать. Хорошо, что все это закрепляется результатом.

- Тренерский штаб - это немецкий переводчик и русский?

- С нами говорят на английском. А тем, кто в школе не учил английский, переводят на русский язык.

- Голевой пас - это ваш лучший «ассист» в карьере?

- По-моему, он единственный (смеется). На самом деле не стоит обращать на это внимание.

- Матч с «Локомотивом» и сегодняшний получились полярными. В игре в Черкизове «Спартак» весь первый тайм сидел в обороне и только потом стали получаться хорошие контратаки, а сегодня ваша команда процентов восемьдесят владела мячом. Что проще: постоянно владеть мячом, но не знать, как развернуться или играть на контратаках?

- Смотря, какой соперник. «Локомотив» тоже очень хорошо убегает в контратаки. Если бы мы играли не расторопно, он мог бы нас наказать. В первом тайму у него были моменты. Но мы там выиграли закономерно. А сегодня с первых минут увидели, что «Ростов» встал в оборону, поэтому катали мяч.