Валерий Рейнгольд: «Спартак» прогрессирует, Ларссон и Понсе в том числе - Советский спорт
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03 ноября 2019 06:27ФутболУсачев Владислав

Валерий Рейнгольд: «Спартак» прогрессирует, Ларссон и Понсе в том числе

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги четвертьфинала Кубка России против «Ростова» (2:1).

– Какое впечатление оставил «Спартак» в матче с «Ростовом» на Кубок России?
– Было полное преимущество «Спартака». За 15 минут до окончания второго тайма красно-белые начали валять дурака, за что поплатились пропущенным мячом. Непонятно, что хотел сделать «Ростов», малой кровью выйти в четвертьфинал? Не получится. «Спартак» вышел основным составом и задал темп. Команда прогрессирует.

– Вы помните случаи, когда на «Спартак» соперник выставлял второй состав?
– Это неуважение к Кубку. Было бы несправедливо, если бы «Ростов» выиграл. Я не понимаю, почему у Валерия Карпина была улыбка до ушей после матча. Позер! Я понимаю, что он сосредоточился на чемпионате России. Но все равно можно выпустить основу, а потом менять своих лидеров. Футболисты не должны забывать, что они играют для болельщика. Понимаю, им тяжело, а болельщикам легко в такой мороз сидеть?

– Карпин рассчитывал выиграть вторым составом или ему был безразличен результат?
– Мне кажется, что конкретной тренерской задачи обыграть «Спартак» перед «Ростовом» не стояло.

– Джордан Ларссон сейчас играет на позиции нападающего и второй раз подряд оформляет дубль. Почему же Кононов задвигал форварда на правый фланг?
– Я не хочу вспоминать, что было при Кононове. При нем «Спартак» играл безобразно, за что его и сняли с работы. За это он ответил в полном объеме. При Доменико Тедеско виден прогресс. Команда побежала, появились эмоции и хорошие комбинации. Вспомните второй гол. Пока я воздержусь от оценок Тедеско, но сейчас я уже понимаю его требования.

– К Ларссону у вас отношение изменилось?
– Конечно. Как оно могло не измениться, если человек старается и забивает? Он ищет моменты, врывается в зоны, но самое интересное, что и Понсе начал раскрываться. Этого мало кто ожидал. Эти же футболисты ничего не показывали и моментально раскрылись. Они оживили «Спартак».

– Вам понятно, почему сейчас в центре поля играет Наиль Умяров, а не Аяз Гулиев или Роман Зобнин?
– А что здесь непонятного? Он играет во внятный, красивый и профессиональный футбол. Он наголову выше конкурентов, поэтому и играет. На меня он в очередной раз произвел приятное впечатление.

– От ближайшего матча «Спартака» с тульским «Арсеналом» ждете похожего футбола?
– Хотеть не вредно. «Спартак» нащупал комбинационную игру. Некоторые моменты запоминаются надолго. Я доволен тем, как играет «Спартак» за исключением матча с «Рубином», когда красно-белые выглядели безобразно. Последние две игры обнадежили. Если «Спартак» сыграет так, почему не обыграть «Арсенал» и «Крылья Советов». С этими командами надо разбираться на своей арене.

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