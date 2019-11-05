Юрий Семин: Хотим создать «Ювентусу» проблемы - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 ноября 2019 13:30ФутболГригорьевская Юлия

Юрий Семин: Хотим создать «Ювентусу» проблемы

Перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» своими ожиданиями от игры поделились главный тренер «Локомотива» Юрий Семин и нападающий красно-зеленых Эдер.

– Как команда физически готова к матчу с «Ювентусом»? – вопрос Семину.
– У нас есть много положительных моментов. Антон Миранчук уже тренируется в общей группе. Надеемся, в ближайшее время он сможет нам помочь. Смолов тоже, но будут они играть или нет, определим сегодня. Жоау Мариу тоже выздоровел. Думаю, он сможет принять участие в матче. Травмированных в последних матчах у нас нет. А что касается физического состояния – оно на нормальном уровень. Крыховяк после второго отравления значительно лучше себя чувствует. Баринов и Игнатьев перед этой игрой лучше себя чувствуют, чем перед первой встречей с «Ювентусом». Единственный сложный момент – переход с синтетики на натуральное поле, времени для этого не очень много.

– В первом матче в Турине команда играла в оборонительный футбол. Будете ли менять тактику?
– Мы будем соблюдать баланс между обороной и атакой. Не все зависит от нас, но и от соперника. Позволит он нам больше атаковать – значит будем это делать. Для нас важно любое приобретенное очко, чтобы двигаться дальше. Тактические моменты сегодня предсказать сложно. До игры бесполезное занятие говорить, будем мы атаковать или обороняться.

– Будет ли принята к сведению игра с «Краснодаром» перед встречей с «Ювентусом»?
– Ни в коем случае. Игра с «Ювентусом» – самая важная. Если завоюем очки – это хорошая возможность попасть в еврокубки на следующий год, поэтому самая важная игра будет завтра.

– Прошло три игры в Лиге чемпионов. Половину турнира команда выглядела хорошо. Если не отталкиваться от набранных очков, что получилось в игре команды, а над чем еще нужно работать?
– Подводить итоги еще рано, будем это делать 11 декабря после последнего матча. Мы стали опытнее, стали более стабильной командой, потому что второй год подряд играем в Лиге чемпионов, и это огромный опыт для нас.

– После матча в Турине было мнение, что «Ювентусу» будет легче играть в Черкизове, потому что «Локомотив» будет раскрываться. Что вы ожидаете от этой игры?
– Возможно, «Ювентусу» будет легче, но мы бы хотели создать проблемы для соперника. Каждое очко для нас важно. Будем бороться в каждом эпизоде. Мы должны играть в сбалансированный футбол. Иначе таких нападающих, как в «Ювентусе», удержать будет очень сложно.

– Много обсуждалось, где «Локомотиву» играть с «Ювентусом» и «Атлетико» – в Лужниках или в Черкизове. Василий Кикнадзе говорил, что жалеет, что команда не выбрала Лужники. Он сказал, что это была ваша просьба и футболистов, играть здесь.
– Это еще вопрос, сколько бы людей там собралось. Мы должны в первую очередь отталкиваться от наших футболистов, где им удобнее играть. А им удобнее выступать дома. В Лужниках мы бы там тоже были гостями. И второй момент: мы попали в такую группу, и пусть наши болельщики все это прочувствуют на нашем стадионе. Они его любят. Мы здесь будем ощущать более мощную поддержку, чем где либо.

«Всегда приятно встретиться с Роналду, но мы настраиваемся на победу»

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– Каково выходить на игру против Роналду? – вопрос Эдеру.
– Для меня всегда приятно играть против коллеги по сборной. Это незабываемые эмоции. Мы надеемся, что хорошо настроимся на этот матч и будем играть только на победу.

– Вспоминали с Роналду ваш золотой гол на Евро?
– После матча он и другие футболисты «Ювентуса» подошли и поддержали нас, пожелали удачи. О Евро мы не говорили.

– Где бы вам было интереснее играть: при 70 тысячах в Лужниках или на домашнем стадионе в Черкизове?
– Мне приятнее играть здесь, Черкизово – наш дом, мы привыкли к нему. Это мнение и моих коллег по команде тоже. Завтра здесь будет большой праздник. Мы постараемся показать красочный футбол и порадовать наших болельщиков.

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