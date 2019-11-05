Маурицио Сарри: Жду от «Локомотива» другой игры, нежели в Турине

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– Какая основная цель у «Ювентуса» сейчас – пройти в плей-офф или расти в плане стиля игры? – вопрос Сарри.

– Для результатов важна игра. Нас ждет сложный матч. «Локомотив» уже показал, что может создать проблемы. Но в Лиге чемпионов если нет игры, то нет и результата. Задача – выход в плей-офф и мы будем достигать нашей цели, работая над игрой.

– Насколько улучшается игра «Ювентуса» с точки зрения результатов?

– Мы играем хорошо, но нам есть, куда расти и по результатам, и индивидуально. «Ювентус» отличается от прошлогодней команды с точки зрения ударов по воротам, владения мячом, пропущенных мячей.

– После прошлого матча вы сказали, что «Локомотив» припарковал автобус…

– Я никогда такого не говорил. И вообще не говорю про автобусы. Но когда команда играет так оборонительно, сложно быстро отреагировать. Тут скорее не от тактики зависит все, а от игроков. Так и получилось. К счастью, у нас есть много индивидуально сильных футболистов. Но когда команды играют дома, они действуют более открыто и агрессивно, поэтому завтра будет совсем другой матч.

– Дибала и Игуаин почти не играют вместе. Как они справляются психологически?

– Ребята знали об этой ситуации с самого начала сезона, когда решили остаться в команде. Поэтому получилась такая ситуация. Если получается сделать так, чтобы они играли вместе, мы все этому только рады.

– Почему не приехал Де Лигт?

– У него небольшая травма. Ему надо подлечиться.

– В итальянской прессе упоминается тема штрафных Роналду, Пьянича и Дибалы. У двух последних лучше процент реализации. Не кажется ли вам это проблемой?

– Странно, что и в России хотят обсуждать то, кто у нас пробивает штрафные. Они это решают между собой. Многое решает тот факт – откуда идет удар – справа или слева.

– Покинет ли зимой клуб Манджукич?

– Не могу сказать. Он не тренируется с командой. Это будет решение клуба.

– Сейчас у «Ювентуса» отличные результаты и стабильная игра. Как насчет эмоциональной части? Футболисты говорят, что им нравится так играть.

– Новизна всегда придает интерес и новые стимулы. Игрокам кажется, что у них получается определенный стиль игры, но в реальности это не совсем так.

– Учитывая, что завтра будет большая скорость матча, сыграет ли Коста?

– Все 90 минут он сыграть не сможет. Но какой-то отрезок матча проведет.

– Есть разница между тем, как Игуаин играл в прошлом сезоне, и как играет сейчас в «Ювентусе»? Какие новые мотивации вы нашли для него?

– Разница в том, что он сейчас должен больше играть на команду, а в «Наполи» он был более эгоистичен – больше нацелен на гол и атаку. А сейчас в обороне отрабатывает, отдает передачи. С этой точки зрения он менее опасен в штрафной в этом сезоне. В прошлом сезоне он переживал, что не играл в «Ювентусе», и у него была мотивация в том, чтобы вернуться в «Ювентус» и стать частью коллектива.

– Сейчас в Италии много говорят о расизме, и недавно был еще один такой эпизод. Ситуация становится лучше или хуже?

– Я вижу это и не нахожу слов, когда такое происходит. Но это происходит не только на стадионах. Это идет из общества. Если говорить о расизме касаемо футбола, надо сотрудничать с государством. Сейчас можно определить, кто выкрикивал российские лозунги, есть такие технологии. Неправильно дисквалифицировать целые трибуны или стадионы, где есть 200 расистов. Надо их отдельно наказывать.

«Самый сильный в «Локомотиве» Крыховяк»

– Вы – первый вратарь в истории, у которого Буффон является запасным голкипером. Как вам этот опыт? – вопрос Щесны.

– Мы все знаем, что Буффон – великий вратарь, но еще более замечательный человек. Этот год для меня – отличный опыт. У меня все получается хорошо.

– Чем занимались, когда в 1997 году Буффон дебютировал в Москве в составе сборной Италии?

– Точно не помню, но тогда я больше играл не в футбол, а в теннис.

– Как вам играть против Крыховяка?

– С 2004 года мы дружим, когда начинали играть на профессиональном уровне. Нам было по 14 лет, когда мы вместе играли, и это был хороший опыт. Две недели назад мы впервые сыграли друг против друга. Это была красивая история, и она важна для нас обоих.

– Кто из игроков соперника вам приглянулся по первому матчу с «Локомотивом»?

– Самый сильный в «Локомотиве» – Крыховяк. Но не только потому, что он хороший игрок, но и потому что мой друг.

– Кто, по-вашему, входит в тройку топ-вратарей мира на сегодня?

– Сложный вопрос. Сейчас много великих вратарей. Скажу так: Аллисон, Тер Штеген... Ну и все, пусть будет двое, ха-ха.

– Насколько вы чувствуете себя выросшим как игрок, выступая за «Ювентус»?

– Не могу сказать, что чувствую себя экстраординарным игроком. Но чувствуя себя сильным, выступая в «Ювентусе». Хочу как можно лучше играть в клубе такого уровня.