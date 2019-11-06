Роналду почти забил, «Локомотив» почти не проиграл

МЕСТА ГОЛЕВОЙ СЛАВЫ РОНАЛДУ

Криштиану Роналду любит забивать в Лиге чемпионов. Собственно говоря, он сам недавно признался, что, будь его воля, выходил бы на поле только в играх за португальскую сборную и матчах самого престижного еврокубка. На вечер среды в послужном списке Криштиану значилось 33 клуба, ворота которых звездный нападающий поразил в Лиге чемпионов. Ровно столько же, сколько и у его главного соперника современности Лионеля Месси. И «Локомотива» в этом листе голевой славы Роналду пока еще не было.

Криштиану любит забивать в России. За 14 лет, с сентября 2005 года, когда португальская сборная с 20-летней восходящей звездой мирового футбола сыграла в Москве нулевую ничью с россиянами в отборе к ЧМ-2006, Роналду провел в пяти городах нашей страны дюжину матчей, отличившись в них восемь раз. При этом в столице он забил половину из этих голов – четыре. Трижды голы КриРо видели заполненные трибуны «Лужников», однажды – посетители «Открытие Арены» в Тушино во время Кубка конфедераций-2017. А «РЖД Арены» в этом списке мест голевой славы Роналду тоже до вечера 6 ноября не было.

Не забил Криштиану «Локомотиву» и две недели назад, в третьем туре нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, на домашней арене туринцев. Кому-то из коллег-журналистов это дало повод для слишком смелых умозаключений, суть которых выражалась словосочетанием «закрыли Роналду». Но, во-первых, моменты у главного ухажера «Старой синьоры» в той игре все равно были, а во-вторых, никакой пользы из временного молчания Криштиану команда Юрия Семина все равно не извлекла. Потому что пришел Пауло Дибала и все испортил. Своим дублем.

Вся банда бьянконери, от главного тренера Маурицио Сарри до КриРо, тогда были недовольны «автобусной» тактикой железнодорожников. И по прибытию в российскую столицу наставник «Юве» на предматчевой пресс-конференции отдельно подчеркнул, что у себя на поле «Локомотив» уж точно будет играть более агрессивно и с большим акцентом на атаку.

Стартовая расстановка красно-зеленых вроде бы действительно намекала на это. Никаких трех центральных защитников, никакого Мурило в опорной зоне с готовностью в любой момент «стать третьим» в компании Ведрана Чорлуки и Бенедикта Хеведеса. Но при этом – активный правый фланг в лице вернувшегося в строй Рифата Жемалетдинова и креативный левый, где уже по-настоящему обжился Жоау Мариу. И вдобавок ко всему Алексей Миранчук в роли то ли свободного художника, то ли напарника Эдера по линии нападения.

«СТАРАЯ СИНЬОРА» ПОМЕНЯЛА ИМИДЖ

Сама же «Старая синьора» решила удивить российскую столицу слегка измененной внешностью. Отчасти это была вынужденная смена имиджа (травмированного и не прилетевшего в Москву голландского вундеркинда Маттейса де Лигта заменил в центре обороны Даниэле Ругани, а дисквалифицированного Хуана Куадрадо – Данило справа в защите), отчасти Сарри просто продолжил только ему ведомую ротацию стартового состава. По этой причине в средней линии вместо Блеза Матюиди появился Адриен Рабьо, на позиции под нападающими – Аарон Рэмси, а не Родриго Бентанкур (как в поединке двухнедельной давности), а в дуэте с Криштиану в атаке вышел Гонсало Игуаин. Герой туринского триллера Дибала остался до поры до времени смаковать свой дубль в ворота «Локо» на скамейке запасных.

Дабы имидж был совсем уж нестандартным, игроки «Ювентуса» выбрали на матч в Черкизово комплект игровой формы темно-лазурного цвета. Именно в облачении такого колера Криштиану в позапрошлом сезоне забивал свой космический гол бициклетой (кстати, в ворота бьянконери), еще будучи игроком «Реала». И теперь выбор туринцами этого цвета формы можно было расценить как прозрачный намек на новый шедевр от Роналду.

Впрочем, железнодорожники для острастки на первых минутах весьма жестко встретили двух хавбеков соперника, действующих ближе к бровкам, – Сами Хедиру и Рабьо. Во втором случае штрафной был уже в зоне обстрела от КриРо – и седьмой номер гостей соорудил сверхбыстрый гол. Правда, не обошлось без грубого ляпа Гилерме, выронившего мяч таким образом, что тот фактически закатился в ворота. Буквально на самой линии его настиг Рэмси и официально переписал гол на себя. Однако Роналду остался верен себе: мы же знаем, что забивать в России ему нравится.

Накануне матча Юрий Семин высказал любопытную мысль: «Мы постараемся атаковать, если соперник позволит». Так вот «Старая синьора» в этот вечер явно находилась в слишком благодушном настроении и организовывать атаки хозяевам почти не препятствовала. Железнодорожники быстро это почувствовали – и вскоре отыгрались. Миранчук после навеса Мачея Рыбуса сначала головой переправил мяч в дальнюю штангу, а спустя секунду сам успел на добивание.

ЖОАУ МАРИУ НЕ ЗАБИЛ – ДУГЛАС КОСТА НАКАЗАЛ

Ответный мяч окрылил красно-зеленых, и они на кураже провели еще несколько острых атак. В одной из них Миранчук дважды в течение нескольких секунд мог оформить дубль, но сначала не подстроился под прострел Жоау Мариу слева, а затем головой пробил чуть выше перекладины, приняв точный верховой пас от Жемалетдинова.

Впрочем, к середине тайма и туринцы вспомнили, кто здесь фаворит, а кто – андердог. Хедира с правого фланга сделал классную продольную передачу на Игуаина, и аргентинец здорово поймал мяч на подъем, не давая ему опуститься на газон, – и тут уже русский бразилец выручил «Локо». А вскоре Криштиану дальним выстрелом еще раз заставил Гилерме демонстрировать, что дурацкий гол в дебюте встречи ничуть не выбил его из колеи.

Самое интересное, что после перерыва картина на поле кардинальным образом не изменилась. Сарри мог для себя констатировать, что не ошибся в прогнозе касательно активности «Локомотива». И как бы Криштиану ни пулял ядра из своей «пушки», заставляя Гилерме тащить мячи из-под штанги, ни о каком игровом преимуществе гостей это не свидетельствовало. Потому что москвичи не отказывались от активной контригры, и на половине поля соперника оказывались с мячом достаточно часто.

У Сарри оставалась еще возможность усилить игру и давление на ворота «Локо» с помощью замен. Хозяевам удавалось справляться с обычно весьма активными флангами «Юве», и Дуглас Коста вышел с целью оживить этот фрагмент туринской тактической схемы. А появление на поле джокера Дибалы одновременно означало, что на сей раз Роналду все же так и не сумел полноценно отличиться в Черкизово.

При этом в концовке «Локомотив», казалось, был даже ближе к победе: в одной из быстрых атак Мариу с линии штрафной бил по покинутым Войчехом Щенсны воротам, но Леонардо Бонуччи успел вынести мяч с «ленточки».

И все же класс «Ювентуса» сказался, когда компенсированное время уже истекало. Дуглас Коста нахально полез с мячом в штрафную от левой бровки, сыграл в изящную стеночку с Игуаином и катнул мяч между ногами бросившегося навстречу Гилерме. Как ни укреплял Юрий Палыч центральную зону заменами, уследить за туринскими асами железнодорожникам все равно не удалось. Не Криштиану – так Дибала, не Дибала – так Коста.

Это и есть «Ювентус» – почувствуйте разницу!

Лига чемпионов-2019/20

Группа D. 4-й тур

«Локомотив» (Москва, Россия) – «Ювентус» (Турин, Италия) – 1:2 (1:1)

Голы: Рэмси, 3 – 0:1. Ал.Миранчук, 12 – 1:1. Дуглас Коста (Игуаин), 90+3 – 1:2

«Локомотив»: Гилерме – В.Игнатьев, Хеведес, Чорлука (к), Рыбус – Баринов, Крыховяк – Жемалетдинов (Мурило, 81), Ал.Миранчук, Жоау Мариу (Коломейцев, 85) – Эдер

«Ювентус»: Щенсны – Данило, Бонуччи (к), Ругани, Алекс Сандро – Хедира (Дуглас Коста, 70), Пьянич, Рабьо – Рэмси (Бентанкур, 64) – Роналду (Дибала, 82), Игуаин

Предупреждения: Рыбус, 83 – Бонуччи, 39. Дуглас Коста, 90+3

Судья: Рудди Буке (Франция)

6 ноября. Москва. «РЖД Арена».

Положение команд в группе D: «Ювентус» – 10 очков (4 игры). «Атлетико» – 7 (3). «Локомотив» – 3 (4). «Байер» – 0 (3)