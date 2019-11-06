Анатолий Мещеряков: Криштиану Роналду? У нас игроки лучше - Советский спорт
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06 ноября 2019 23:29ФутболГригорьевская Юлия

Анатолий Мещеряков: Криштиану Роналду? У нас игроки лучше

После поражения «Локомотива» от «Ювентуса» (1:2), в матче группового этапа Лиги чемпионов председатель совета директоров «Локомотива» Аноталий Мещеряков поделился своими впечатлениями.

- В чем причина поражения?
- Команда подсела в конце. Хорошая команда, хорошо играет. Думаю, индивидуальное мастерство сыграло свою роль. В очередной раз говорю, что ребят не в чем упрекнуть.

- Сегодня игра была лучше, чем в Турине?
- На мой взгляд, да. У нас и моментов больше было, и тренерский штаб выбрал другую тактику. Она была неприятна «Ювентусу». Будем работать дальше.

- Гилерме тоже не в чем упрекнуть? Первый мяч получился курьезным.
- Это спорт. А потом давайте посмотрим, сколько он вытащил. Все бывает. Главное, что команда не рассыпалась и он тоже после таких вещей. Это вызывает уважение.

- Криштиану Роналду фактически сожрали сегодня.
- Индивидуальное мастерство. Что тут сделаешь? Нам бы таких игроков. Шучу. У нас лучше игроки. Посмотрите, как Жемалетдинов играл, Леша Миранчук. Да все ребята как играли! С такими командами можно играть только отдавая на поле все силы. Чуть-чуть не хватило. Обидно.

- Знаете о ситуации, которая возникла перед игрой с билетами? Многие болельщики не попали на игру, потому что у них были поддельные билеты.
- Клуб неоднократно сообщал, что не надо покупать билеты негде, кроме официальных ресурсов.

- Некоторые болельщики говорили, что покупали на официальном ресурсе.
- Не может такого быть никогда.

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