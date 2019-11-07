Алексей Миранчук: Мы не дотерпели буквально минуту, это самое неприятное, что может быть в футболе

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Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился впечатлениями от матча с «Ювентусом».

- Ваши голы «Ювентусу» становятся хорошей традицией. Какие в целом впечатления от матча?

- Игра была отличная. На двоих забили три мяча. Думаю, всем болельщикам игра понравилась. Поэтому от матча есть какой-то плюс. Но мы играем для того. Чтобы набирать очки, а этого сделать, к сожалению, не получилось.

- Что происходило в последние пятнадцать минут? Показалось, что вы сознательно отдали инициативу сопернику и отошли назад, чтобы удержать ничью. Какие требования были у Юрия Семина?

- В течение матча он ничего не мог нам подсказать. Мы большую часть игры оборонялись, а это всегда тяжело. В конце подсели. Мне сейчас трудно вспомнить момент, когда нам забивали второй мяч, но мне кажется, что в том эпизоде нас было больше, а у соперника только два футболиста. Но они обыграли всю оборону. Мы на какие-то доли секунды не успели и нас наказали.

- Был ли пенальти в ворота «Ювентуса» после того эпизода, когда мяч выбили из пустых ворот?

- Я был рядом с этим моментом, и мне показалось, что рука была. Но я думаю наверху все пересмотрели в течение игры, получается руки не было.

- Счет по игре?

- Мне кажется, хотя бы на ничью мы сегодня наиграли, с нашими моментами…

- «Локомотив» мог даже выиграть. У команды было несколько хороших моментов. Чего не хватило в реализации?

- Реализации и не хватило. У нас были подходы, удары и вываливались хорошо в контратаки. Будем разбираться, потому что очень обидно упускать такие игры. Что здесь, что в первой встрече.

- Насколько сложнее играть с «Ювентусом», по сравнению с командами РПЛ?

- Это совершенно разные игры, разный настрой и турнир. С такими командами в любом случае играть приятнее.

- Гильерме извинился за курьезно пропущенный мяч?

- За что ему извиняться? Это игровой момент. Думаю, Гиля сам все понимает. Это футбол. Бывает и такое. Мы быстро отыгрались, создавали моменты.

- Вы себя уже как-то представляете в итальянском чемпионате по матчу с «Ювентусом»?

- Сейчас я об этом не думаю.

- С Криштиану Роналду не общались?

- Нет.

- Впереди еще матчи. Какой настрой у команды и что сказал Семин?

- Сейчас пока ничего не говорил. Позже будем разбирать игру. Впереди у нас «Краснодар» и еще есть время подготовиться до следующих игр в Лиге чемпионов. Ближе к ним будем разговаривать и обсуждать.

- С кем поменялись футболками после матча?

- Ни с кем. Было какое-то опустошение. Все расстроились, потому что буквально минуту недтерпели. Это самое неприятное, что может быть в футболе. В принципе, игра была неплохая, но мы пропустили в самой концовке. Очень обидно.

- Сколько раз к вам обращались за билетами?

- Ой, это да. Ажиотаж был огромный.

- Кому-то удалось помочь?

- Да. Конечно.