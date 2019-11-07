Левандовски и Бензема сравнялись с Месси. Цифры и факты Лиги чемпионов

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14 ГОЛОВ В 14 МАТЧАХ

Для «Баварии» матч против «Олимпиакоса» (2:0) стал первым после увольнения Нико Ковача. Обязанности главного тренера команды пока исполняет Ханс-Дитер Флик. И его дебют получился непростым: оба гола мюнхенцы забили в концовке. Причем Иван Перишич смог отличиться спустя 33 секунды после выхода на замену на 89-й минуте. Это самый быстрый гол запасного в ЛЧ с апреля 2017 года, когда на 23-й секунде пребывания на поле за «Монако» в ворота дортмундской «Боруссии» забил Валери Жермен.

Ну а Роберт Левандовски отличился в 14-м из 14 матчей бундеслиги и Лиги чемпионов нынешнего сезона. На его счету уже 20 (14+6) голов в этих турнирах. Результативная серия польского супербомбардира в групповых стадиях ЛЧ достигла 8 матчей. Начиная с 2014 года, он забил в таких играх поровну с Лионелем Месси (по 31 мячу). Благодаря победе над «Олимпиакосом» баварцы обеспечились себе путевку в плей-офф – так же, как «Ювентус» и «ПСЖ», в составе которого восьмым голом в первых десяти лигочемпионских матчах в карьере отметился Мауро Икарди. Более высокую скорострельность (9 голов в 10 встречах) до аргентинца демонстрировали только Садио Мане, Симоне Индзаги и Гарри Кейн.

РАЗДОЛЬЕ ДЛЯ ТИНЕЙДЖЕРОВ

Карим Бензема, сделав дубль в матче с «Галатасараем» (6:0), тоже догнал Месси. Француз и аргентинец – единственные в истории игроки, забивавшие в 15 сезонах Лиги чемпионов кряду. Впрочем, главным героем среды в Мадриде стал не Бензема, а Родриго Гоэс, который оформил хет-трик. В более юном возрасте три мяча в матче ЛЧ забивал только один человек – Рауль. Живой легенде «Реала» на момент хет-трика в ворота «Ференцвароша» в 1995-м было 18 лет и 113 дней. Родриго сейчас на 188 дней старше…

«Реал» пока не имеет досрочной путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов, но весну себе уже гарантировал. Равно как и «Ман Сити», который увез одно очко из Бергамо. Матч против «Аталанты» (1:1) команде Пепа Гвардиолы пришлось завершать вдесятером (причем удаленного на 86-й минуте вратаря Клаудио Браво заменил защитник Кайл Уокер, так как других голкиперов в запасе уже не было – игравший с первых минут Эдерсон еще раньше получил травму). Вдобавок, в первом тайме гости не реализовали пенальти: Габриэл Жезус пробил сильно мимо ворот Пьерлуиджи Голлини.

Для итальянского клуба-дебютанта ЛЧ борьба за евровесну, впрочем, не окончена – благодаря удивительной ничьей в Загребе. «Шахтер» превзошел недавний подвиг «Краснодара» в матче РПЛ против «Ростова». Если «быки» вырвали ничейный результат, забив на 93-й и 95-й минутах, то представители Украины, уступая 1:3, отличились на 93-й и 98-й! Последний мяч в ворота хорватского «Динамо» с 11-метровой отметки отправил 19-летний бразилец Тете. Нынешняя Лига чемпионов – настоящее раздолье для тинейджеров, если вспомнить, что гонку бомбардиров с семью голами возглавляет 19-летний норвежский форвард «Зальцбурга» Эрлинг Холанд.