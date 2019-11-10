Ничья в пользу футбола. «Локомотив» и «Краснодар» показали, что еще рано короновать «Зенит»

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БРОНЗА 25-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ – НЕ СТИМУЛ ДЛЯ НЫНЕШНЕГО «ЛОКО»

Перед началом встречи болельщикам на «РЖД Арене» напомнили, что ровно четверть века назад, осенью 1994 года «Локомотив» завоевал свои первые медали чемпионата страны. Да, это было ещё в те времена, когда титулы и награды в нашем футболе раздавали в конце года, поскольку чемпионат проводился по системе «весна – осень». А медали тогда железнодорожники завоевали бронзовые.

За прошедшие четверть века изменилось многое – в том числе и сам стадион в Черкизово, но во главе красно-зеленых, как и в 90-е годы, стоит Юрий Семин. Зато амбиции «Локомотива», за это время успевших выиграть три чемпионских титула, явно простираются дальше скромного третьего места в турнирной таблице.

Но на данный момент локальная задача хозяев арены в Черкизово заключалась в том, чтобы удержать текущее второе место в таблице и сохранить дистанцию в три очка отставания от «Зенита», несколькими часами ранее минимально победившего в Туле. Впрочем, и «Краснодару» было бы неплохо поближе подтянуться к верхним строчкам турнирной таблицы, для чего требовалась победа на выезде.

Наверняка «быки» помнили и о том, как в прошлом сезоне судьбу второго места в чемпионате (и прямой путевки в Лигу чемпионов) решило мизерное преимущество «Локо» в очных встречах – лишний гол на выезде при обмене победами (2:1 и 0:1). И теперь держали в уме, что после домашней ничьей (1:1) в первом круге теперь необходимо было обязательно забивать, и чем больше, тем лучше.

В середине недели обе команды провели домашние поединки в еврокубках, и изменения в составах после столь серьезной нагрузки были неизбежны. Тем более что железнодорожники лишились сразу двух ключевых игроков: капитан команды Ведран Чорлука пропускал матч из-за перебора желтых карточек (вместо него в центре обороны появился Мурило), а Дмитрий Баринов – ввиду мышечного повреждения. По этой причине в опорной зоне напарником Гжегожа Крыховяка стал Александр Коломейцев, а Станиславу Черчесову пришлось в пожарном порядке довызывать в сборную армейца Ильзата Ахметова.

Кроме того, уже на предыгровой разминке повреждение получил включенный в стартовый состав Мачей Рыбус, и его пришлось заменять Дмитрием Живоглядовым. Последний занял позицию на правом фланге обороны, а на левый перебазировался Владислав Игнатьев.

АКАДЕМИЧНЫЕ 40 МИНУТ – И ЯРКАЯ КОНЦОВКА ТАЙМА

Из приятных для железнодорожников событий стоит отметить появление в числе запасных Антона Миранчука и Федора Смолова. Значит, оба почти восстановились после своих травм, и уже готовы были сыграть, пусть и не полный матч.

У «Краснодара» состав поменялся в меньшей степени по сравнению с поединком против «Трабзонспора» в Лиге Европы. В опорную зону после некоторой паузы вернулся Руслан Камболов, а выход Ари с первых минут вместо Дмитрия Стоцкого вновь сместил на левый фланг Мануэла Фернандеша, показавшего великолепную игру в еврокубковой встрече на позиции плеймейкера.

«Быки» начали встречу даже поактивнее хозяев. Минуте на пятой Ари даже забил эффектный гол головой после точного навеса Ману Фернандеша, но арбитры, даже не прибегая к помощи VAR, зафиксировали положение вне игры. Затем у гостей прошли еще несколько довольно острых атак правым флангом, где развил неплохую активность Магомед-Шапи Сулейманов.

Фернандеша, кстати, фанаты красно-зеленых встретили наиболее громкими овациями во время предматчевого объявления составов. Персональных аплодисментов удостоились и другие бывшие игроки «Локомотива» – Камболов и Ари.

Камболов стал автором первого удара в створ ворот в этой встрече. Дело было на 32-й минуте, когда гости провели очередную атаку с быстрым переводом мяча на среднюю и короткую дистанцию. В целом же пять зафиксированных попыток пробить по воротам с единственным попаданием в створ за 35 минут – откровенно мало для команд с хорошо поставленной игрой в нападении. По этой причине центральный матч тура на протяжении 40 минут выглядел скучноватым и излишне осторожным – и прежде всего, по вине москвичей.

Впрочем, концовка тайма с лихвой компенсировала всю предшествующую академичность на поле. Сначала красно-зеленые в контратаке заработали опасный штрафной метрах в 22 от ворот – и как раз под левую ногу Алексея Миранчука. Тот в своем стиле эффектно пробил над стенкой, но попал в перекладину. И все же гол состоялся – на подборе первым был Крыховяк, забивший свой шестой мяч в чемпионате.

БРАТ АНТОН И СМОЛОВ ВЕРНУЛИСЬ, БЕРГ ОСТАЛСЯ БЕЗ ДУБЛЯ

Затем в жестком столкновении между Ари и Крыховяка пострадали оба, но по-разному: форвард «быков» получил желтую карточку, в поляк – похоже, легкое сотрясение мозга. А когда игра возобновилась после паузы (шли уже добавленные арбитром минуты), гости соорудили очередную острую атаку справа, и менее пострадавший Ари вырезал классную передачу на ногу Маркусу Бергу. Швед в касание сравнял счет и восстановил справедливость в этой встрече: поражения по итогам первого тайма южане точно не заслуживали. А кроме того, восстановилось равновесие и по сумме двух встреч этих соперников в нынешнем сезоне.

Опасения по поводу состояния грогги Крыховяка подтвердились: на второй тайм польский хавбек не вышел, что позволило уже сейчас состояться возвращению Антона Миранчука к активной футбольной деятельности. Хотя, возможно, Семин и без того планировал подобную замену: железнодорожникам явно требовалось добавить агрессивности в атаке. Тем более что на радость красно-зеленым фанатам вскоре на поле появился и Смолов.

Хозяева действительно старались после перерыва действовать первым номером, подолгу контролируя мяч. Жоау Мариу переместился на правую бровку, освободив левую для Антона Миранчука. Однако на 63-й минуте голевой момент возник у ворот Гилерме: Берг, замыкая передачу Кристиана Рамиреса слева, совсем чуть-чуть промазал мимо дальнего угла ворот. А еще через несколько минут Ману Фернандеш выложил мяч под удар Ари, которому не хватило сантиметров, чтобы попасть в правую девятку.

После этого пошла равная игра с неплохими заходами на голевые моменты. Маятник мог качнуться в любую сторону, причем это явно был не тот случай, когда все мог решить единственный гол. Нет, при таком подборе исполнителей в передней линии у обеих команд они вполне могли устроить еще один фейерверк забитых мячей за короткий промежуток времени.

В итоге больше голов зрители не увидели, и эту вполне закономерную ничью можно было бы записать в пользу «Зениту», который ушел в отрыв от «Локо» уже на пять очков. Но давайте не будем спешить: по игре четыре преследователя петербуржцев (в этом квартете, помимо «быков», еще «Ростов» и ЦСКА) практически ничем лидеру РПЛ не уступают. А это значит, что сине-бело-гооубых короновать в чемпионы еще рано.

РПЛ. 16-й тур

«Локомотив» (Москва) – «Краснодар» – 1:1 (1:1)

Голы: Крыховяк, 41 – 1:0. Берг (Ари), 45+2 – 1:1

«Локомотив»: Гилерме (к) – Живоглядов, Хеведес, Мурило, В.Игнатьев – Коломейцев, Крыховяк (Ан.Миранчук, 46) – Жемалетдинов (Куликов, 71), Ал.Миранчук, Жоау Мариу – Эдер (Смолов, 55)

«Краснодар»: Сафонов – Петров, Мартынович (к), Спайич, Рамирес – Камболов (Олссон, 65), Вилена – М.-Ш.Сулейманов, Ари (Уткин, 80), Мануэл Фернандеш – Берг (И.Игнатьев, 73)

Предупреждения: Жоау Мариу, 19. Жемалетдинов, 52. В.Игнатьев, 65. Куликов, 72 – Рамирес, 27. Спайич, 40. Ари, 45+1. Матвеев (главный тренер), 45+4. Берг, 48. Олссон, 70

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

10 ноября. Москва. «РЖД Арена». 17 612 зрителей