Вячеслав Чанов: Никто не заставит Акинфеева вернуться в сборную

«ЧЕРЧЕСОВ ЗНАЕТ, КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЯТ»

– Вы верите в то, что Станислав Черчесов действительно звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться для участия в финальной стадии Евро-2020?

– Я не знаю. Но решение Акинфеева покинуть сборную после чемпионата мира было сугубо личным. И только он может решить, возвращаться или нет. Никто на Игоря повлиять не сможет.

– Правда, что он не может совмещать выступления за сборную и клуб из-за травмы колена?

– В принципе, так оно и есть. Насколько я знаю, врачи порекомендовали Игорю сосредоточиться на ЦСКА. В противном случае он мог преждевременно завершить карьеру. Нагрузки слишком большие.

– Перед матчем с Бельгией у вас есть обеспокоенность за нашу вратарскую линию?

– Я жду положительного результата. Бельгия – соперник непростой, но сборная своей игрой вселила веру в себя у болельщиков и специалистов. И о вратарях команды я бы не судил по их выступлениям за клубы. В сборной совсем другой настрой. Тем более Черчесов – сам в прошлом голкипер. Он знает, как подготовить ребят, чтобы они в субботу показали лучшую игру.

«ВЫБИРАТЬ БУДУТ МЕЖДУ ШУНИНЫМ И ГИЛЕРМЕ»

– Но разве ошибки Гилерме в последних матчах не симптоматичны? Вам не кажется, что первый номер сборной потерял уверенность в себе?

– Если вы имеете в виду матч с «Ювентусом», то от таких ошибок ни один вратарь не застрахован. Даже люди с мировым именем. Вы вспомните, как критиковали Тибо Куртуа в «Реале». Тем не менее, он играет. И за клуб, и за сборную Бельгии. Мне кажется, опыт Гилерме поможет ему преодолеть неудачную полосу.

– То есть, вы уверены, что Черчесов поставит Гилерме в стартовый состав?

– Это его решение. На мой взгляд, у нас все три вратаря – достойные. Мне лично очень импонирует игра Сослана Джанаева за «Сочи». Он неоднократно доказывал свой уровень. Но, думаю, Черчесов будет делать выбор между Гилерме и Антоном Шуниным. И в любом случае – не ошибется. Он же знает ситуацию изнутри.

«ВРЕМЯ МАКСИМЕНКО И САФОНОВА ЕЩЕ ПРИДЕТ»

– Можно привести массу примеров, когда игроки уходили из сборной, а потом в нее возвращались. Взять хотя бы Сергея Игнашевича перед ЧМ-2018. Для Акинфеева это актуально?

– Повторюсь, это его выбор. И он примет решение, которое посчитает нужным. Ни я, ни тренеры сборной, ни журналисты на него не повлияют. Я бы, конечно, хотел бы видеть Акинфеева первым номером сборной. Буду только рад, если физическая форма позволит ему вернуться.

– А как насчет молодого поколения российских вратарей? Есть перспективы у Матвея Сафонова, Александра Максименко?

– Сейчас в РПЛ много вратарей высокого уровня. Я бы не ограничивался только молодыми. Тот же Михаил Кержаков уверенно заменил в «Зените» Андрея Лунева. Но нельзя же рисковать, бросая в бой непроверенного в сборной голкипера в таких матчах, как с Бельгией.

Пусть Максименко и Сафонов пока наберутся опыта в молодежной сборной. Пока им не хватает стабильности. Пару матчей могут сыграть очень хорошо, потом – не очень. Но их время еще обязательно придет.