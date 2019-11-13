Алексей Миранчук: Форму не обсуждаем – какую дадут, в такой и сыграем

«МЯЧ ЕВРО-2020 – КРУГЛЫЙ, КАК И ЛЮБОЙ ДРУГОЙ»

– Уже успели детально разобрать игру нашего ближайшего соперника? – вопрос 24-летнему полузащитнику «Локомотива», не так давно забившему по голу в двух матчах против «Ювентуса».

– В среду прошла тактическая тренировка. Во вторник была теория. В общем, изучили Бельгию вдоль и поперек. Особое внимание уделяем нашим действиям в обороне. Кого и как надо закрывать, в каких зонах. Соответственно – как и через какие зоны потом выходить в атаку.

– Много пересудов вызвал новый дизайн формы сборной России с «перевернутым флагом». Ваше мнение? Правильно, что мы не сыграем в ней против бельгийцев?

– А что я могу сказать? Какую форму нам дадут – в такой и сыграем. Не понимаю, как форма может быть нехорошей. В каком смысле? Мы же не дизайнеры, а футболисты. У нас другие задачи. Я два часа в этой форме проходил. Ощущения нормальные.

– А мяч Евро-2020 нравится?

– Мяч – круглый, как и любой другой. Главное, чтобы залетал после наших ударов в сетку. И не только на тренировках.

ИОНОВ: НАШИ КОЗЫРИ – ДИСЦИПЛИНА И САМООТДАЧА

– В Сочи отличные условия для тренировок, хорошо, что мы здесь готовимся к Бельгии, – заметил атакующий полузащитник «Ростова» Алексей Ионов. – Набираемся положительных эмоций. Солнце светит, детвора вокруг. Все замечательно!

– Успели выбросить из головы обидное домашнее поражение «Ростова» от «Тамбова» перед отъездом в сборную?

– В сборной другие задачи. Времени думать о клубных делах нет. Все мысли о Бельгии. В четверг будет еще одно теоретическое занятие, подметим какие-то важные моменты. Подготовка идет полным ходом.

– В чем козыри российской сборной перед лидерами рейтинга ФИФА?

– В дисциплине, самоотдаче, домашних стенах. В Питере будет полный стадион. И атмосфера такая же позитивная, как в Сочи.

КАРАВАЕВ: МОГУ СЫГРАТЬ И СПРАВА, И СЛЕВА

– Присутствие на наших тренировках юных футболистов не отвлекает, – признался защитник «Зенита» Вячеслав Караваев. – Мы успеваем и автографы раздать, и тренера выслушать, и друг с другом пообщаться.

– Намерены отобрать у Бельгии три очка?

– Конечно.

– Но для первого места в группе надо побеждать с разностью в два мяча.

– Вот об этом не думаем. Нельзя заранее планировать число голов. Надо идти к цели поэтапно.

– На вашем фланге есть Марио Фернандес. Реально вытеснить его из стартового состава?

– Я могу не только справа сыграть. В «Зените» выходил и слева. Решать Станиславу Саламовичу.