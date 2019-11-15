Молодежная сборная РФ рассказала о готовности к игре с латвийцами в Ростове

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Галактионов отметил, что состояние игроков перед матчем оптимальное. «Какие-то маленькие болячки, наверное, у каждого есть. Но не критичные, это не мешает подготовке и участию в завтрашней игре. Мероприятия, которые мы запланировали, выполнили. Завтрашняя игра покажет, что мы наработали. Естественно, все футболисты понимают значимость предстоящего матча», - сообщил он.

Игрок команды Никита Калугин рассказал о настрое команды перед предстоящей игрой. «Я думаю, что мы хорошо подготовились и завтра покажем, на что способны. Нам нужна только победа», - сказал он.

Михаил Галактионов назвал соперников, молодежную сборную Латвии, организованной и дисциплинированной командой, которая играет «достаточно дерзко». «С одной стороны, мы к ним относимся с уважением. С другой, разобрали и понимаем, как против них играть, что надо предлагать», - добавил он. Тренер отметил, что есть индивидуальные неплохие футболисты, на которых стоит обратить внимание, но сборная Латвии - это та команда, которая сильна именно как команда.

«Матч между молодежными сборными России и Латвии – это действительно большое спортивное событие не только в области, но и в России. Болельщиков ожидает насыщенная развлекательная программа. Футбол является базовым видом спорта на Дону, он объединяет большое количество спортсменов и приверженцев здорового образа жизни», - отметил министр спорта и физической культуры Ростовской области Самвел Аракелян.

Игра молодежных сборных России и Латвии пройдет на стадионе «Ростов Арена» в пятницу, перед матчем состоится концерт. Будет организована зона тематического фуд-корта и атрибутики сборной, розыгрыш призов и автограф-сессии. Сейчас молодежная сборная России находится на второй строчке в пятой отборочной группе к чемпионату Европы 2021 года. Первое место с отрывом в два очка принадлежит Польше.