Слишком зависимы от Эриксена. На Евро-2020 Россия сыграет со сборной Дании

Окончательно стал известен первый соперник сборной России на чемпионате Европы. В связи с тем, что турнир пройдет в разных странах, УЕФА заранее определил, какие страны-хозяйки могут встретиться в группах. Россия вместе с датчанами попала в квартет под литерой B.

Оставалось только дождаться, когда они завоюют путевку на Евро-2020. В отличие от нас, датчане сделали это лишь в последнем туре благодаря ничьей, добытой в Дублине. Самое время рассказать, что из себя представляют потомки чемпионов Европы-1992 прямо сейчас.

МОГЛИ СЫГРАТЬ С ДАНИЕЙ ЕЩЕ НА ЧМ-2018

Команда Станислава Черчесова могла встретиться с Данией еще год назад на домашнем чемпионате мира. Там подопечные Оге Харейде запомнились тем, что стали единственными, кому удалось не проиграть будущим чемпионам мира французам. Правда, можно лишь искренне пожалеть тех, кто помнит ту встречу, завершившуюся абсолютно закономерной и унылой нулевой ничьей в «Лужниках».

А в 1/8 финала «датский динамит» проиграл в драматичнейшей серии пенальти хорватам. Каспер Шмейхель тогда парировал два удара с «точки» (и еще один по ходу матча на 116-й минуте от Луки Модрича), но его партнеры опростоволосились – с 11 метров не смогли пробить Даниэля Субашича Кристиан Эриксен, Лассе Шоне и Николай Йоргенсен. На Россию в четвертьфинале вышла Хорватия, а дальше вы помните.

Затем была Лига наций. Здесь «алая гвардия» выиграла свою группу в дивизионе B, дважды обыграв Уэльс (2:0 и 2:1) и сгоняв две нулевые ничьи с Ирландией. Примечательно, что и в отборочном раунде соперники не выявили победителя – по 1:1 в Копенгагене и Дублине. А еще интереснее то, что в обоих матчах датчане выходили вперед на 73-76-й минутах, но упускали победу на 85-й.

На первый взгляд, «11 друзей Ольсена» (по фамилии Мортена Ольсена, тренировавшего сборную на протяжении 15 (!) лет – с 2000-го по 2015 год) уверенно вышли из отборочной группы, набрав в восьми матчах 16 очков при разнице мячей 23-6. Но если присмотреться повнимательнее, можно заметить, что результат был достигнут за счет яркой игры против аутсайдеров Грузии (5:1, 0:0) и Гибралтара (дважды по 6:0). При этом с соперниками выше классом Швейцарией (1:0, 3:3) и Ирландией они одержали только одну победу при трех ничьих. Так что переоценивать их успех не стоит.

СТАВКА НА СЫГРАННОСТЬ

У сборной Дании очень стабильный состав – во всех восьми матчах отборочного этапа приняли участие сразу семь футболистов: вратарь Каспер Шмейхель, защитники Симон Кьер и Йенс Ларсен, полузащитники Эриксен, Томас Дилейни, Пьер-Эмиль Хейбьерг и нападающий Мартин Брайтвайт. Еще трое – защитник Андреас Кристенсен, полузащитник Шоне и форвард Юссуф Поульсен – приняли участие в семи встречах.

Более того, целых семь футболистов и указанного списка играли в основе еще против хорватов на ЧМ-2018, а еще один (Шоне) вышел в той встрече на замену между первым и вторым таймами. Как видно из вышесказанного, главный тренер сборной Дании норвежец Оге Хайрейде не любитель больших перемен.

Да и не настолько силен чемпионат Дании, чтобы каждый год давать тренеру по несколько новых имен. Большинство футболистов выступают за рубежом (причем где угодно – от АПЛ и примеры до чемпионатов Швеции и Польши), а на родине играет один только третий вратарь Йеспер Хансен, не проведший за национальную команду ни одного официального матча, хотя вызывается с 2012 года.

Следствием стабильности состава является сыгранность футболистов. Они много лет играют вместе и отлично знают маневр друг друга.

Главные старожилы сборной Кьер («Аталанта») и Эриксен «(Тоттенхэм»), проведшие за нее по 95 матчей, что более чем на 40 игр больше, чем у третьего номера в этом списке Каспера Шмейхеля, сына легендарного Петера Шмейхеля и члена лестерской банды, сенсационно выигравшей АПЛ в 2016 году.

Эриксен же главная звезда команды и с ценником в сотню миллионов евро ее самый дорогой футболист. Также стоит отметить находящихся в расцвете сил защитников Кристенсена (23 года, «Челси») и Йоахима Андерсена (23 года, «Лион»), полузащитников Дилейни (28 лет, «Боруссия» Д) и Хейбьерга (24 года, «Саутгемптон») и нападающих Поульсена (25 лет, «Лейпциг») и Каспера Дольберга (22 года, «Ницца»), а также опытного защитника Даниэля Васса (30 лет, «Валенсия»).

В сумме состав сборной Дании оценивается почти в два раза дороже российского – 340 млн евро против 185.

ЗАКРЫТЬ ЭРИКСЕНА

Несмотря на это, датчан стоит признать хорошим вариантом для сборной России. В первую очередь за счет стиля игры и наличия слабых сторон, подходящих нашей быстрой контратакующей команде.

На своем поле и в матчах против более слабых по статусу соперников они стараются вести игру с позиции силы и много времени проводят в позиционных атаках. В том случае, если им удается найти свободные зоны между линиями соперника или в его тылу, ведут атаки через центр, в противном случае отправляют мяч на фланг и ищут момент для передачи в штрафную.

Многое строится на умении Эриксена пробить или отдать передачу любой сложности. Победу в матче со Швейцарией датчанам принесла длинная диагональ полузащитника «шпор» через полполя на ход Поульсену. Эриксен – диспетчер, пенальтист, исполнитель стандартов. Но здесь кроется и слабость сборной Дании. Если россиянам удастся его закрыть, атакующий потенциал красно-белых снизится вдвое.

К слову о стандартах. Это по-настоящему опасное оружие датчан. Они создают много голевых моментов после угловых и штрафных (прямые удары Эриксена или его виртуозные подачи на партнеров), но могут забить даже в результате розыгрыша аута. За этот футбольный элемент отвечает правый защитник Хенрик Дальсгор («Брентфорд»), который может совершить вбрасывание прямо в штрафную.

БЕЗ БОМБАРДИРА

Немало неприятностей может доставить техничный нападающий Поульсен, хорошо знакомый болельщикам «Зенита» по матчам с «Лейпцигом». Однако он действует на правой бровке (отсюда всего два гола и одна передача за отбор), а вот по-настоящему хорошего бомбардира у команды нет.

В отборочном раунде больше всех забил Эриксен – пять мячей, но три из них с пенальти. Еще четыре – Кристиан Гиткьяер, однако три пришлись на матчи с Гибралтаром. В большинстве случаев на острие действуют Дольберг или Мартин Брайтвайт, но обоим не хватает техники и, как следствие, результативности. Оба за свои клубы в нынешнем сезоне забили всего по три мяча.

А у габаритного Андреаса Корнелиуса не идет конкретно в сборной – четыре гола в 25 матчах. Однако не исключено, что в Евро-2020 он подойдет в хорошей форме. Уехав в нынешнем сезоне из «Аталанты» в аренду в «Парму», он уже отличился пять раз в восьми играх. Если так пойдет и дальше, запросто сможет вытеснить конкурентов из основы, но пока Харейде ему не особо доверяет – в отборе он провел всего 123 минуты. Мог и больше, но в заключительном матче с Ирландией, где гренадер появился в старте, он получил травму и покинул поле на 33-й минуте.

Также стоит отметить сильный характер подопечных Харейде. Показательный момент – в Швейцарии они проигрывали к 84-й минуте со счетом 0:3, но благодаря навалу в концовке смогли уйти от поражения в компенсированное время.

СПАСИТЕЛЬ ШМЕЙХЕЛЬ

В обороне датчане защищаются скорее количеством, чем качеством. Большинство голевых моментов у их ворот возникает либо в результате быстрого паса за спины центральным защитникам, которым не хватает скорости, или благодаря подаче в штрафную. Несмотря на высокий рост, в своей штрафной они проигрывают слишком много единоборств.

В позиционной обороне слабым местом видится опорная зона, за которую отвечают Дилейни и Шоне. Оба периодически теряют позиции или опускаются слишком глубоко, оставляя много пространства перед штрафной.

И еще пару слов о персоналиях. После того, как Эриксену не удалось минувшим летом уехать из «Тоттенхэма» в «Реал», он резко растерял форму. Нынешний сезон для него едва ли худший в АПЛ. Велика вероятность, что на чемпионат Европы он приедет в уставшим и в разобранном состоянии. Надо обязательно постараться этим воспользоваться.

А вот Шмейхель, напротив, проводит блестящий сезон. Невооруженным глазом видно, что по сравнению с прошлым годом он сбросил несколько лишних килограммов, и заиграл на качественно ином уровне. Присутствие «Лестера» в тройке (выше «Ман Сити», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед») в немалой степени и его заслуга.

НАШИ КОЗЫРИ – СКОРОСТЬ И ДЗЮБА

Подводя итог сказанному, можно порекомендовать сборной России в матче с Данией на Евро сначала прикрыть тылы и прихватить Эриксена, а затем найти возможность распороть медлительную оборону соперника быстрой фланговой атакой или подачей на Артема Дзюбу. В зависимости от ситуации, форвард или самостоятельно может пробить по воротам, или сделать скидку кому-то из партнеров – в первую очередь Александру Головину или Денису Черышеву. Это то, что у нас получается лучше всего и чему тяжелее всего противостоять датчанам.