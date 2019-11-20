Сборная России-2019: Что нужно помнить, и о чем нельзя забыть - Советский спорт
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20 ноября 2019 10:42ФутболАндронов Алексей

Сборная России-2019: Что нужно помнить, и о чем нельзя забыть

Матчем с Сан-Марино (5:0) наша команда завершила отбор к Евро-2020. В статусе его участника. Станислав Черчесов оценил пройденный путь как “хороший”.

Согласимся с тренером, поблагодарим его и футболистов за работу. Главное в отборочном турнире - его результат. Он достигнут.

Но - и Черчесов это знает лучше всех, - в футболе нет слова “вчера”. Сан-Марино, как и все остальное - в истории. Впереди Евро. Накануне него тревожно.

БЕЛЬГИЯ

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Причудливая система распределения команд по группам гарантирует нам встречу с главным обидчиком. В марте 1:3, в ноябре 1:4. Даже Черчесов сказал - лучше с этой сборной не играть вовсе. Но выбора нет, играть придется.

Прямо сейчас я не представляю себе победу России над Бельгией. И дело не в каком-то неверии - обе встречи были настолько показательны, что даже не стоит их разбирать. Это были нокауты - без всяких шансов на успех.

К сожалению, игры с “большими” сборными России удаваться перестали. Германия превратила Россию в фарш в контрольной игре без видимых усилий, Швеция, не чихнув, забрала Лигу наций. Про Бельгию все сказано. Вся надежда - на предшествующую турниру подготовку. В 2018-м Черчесов смог. Надеемся, что сможет и сейчас. Больше - не на что.

Скорее всего, и это надо просто принять как факт - против Бельгии мы точно будем играть в 5 защитников, и “парковать автобус”. Как это было против Испании в 1/8 финала ЧМ-2018. Других вариантов - нет.

Я помню, как мы играли в 4 защитника с Уругваем. Помню фразу комментатора “Еще пять минут, и Уругвай поплывет по Волге”. В итоге по Волге поплыли мы. А Черчесов увидел, куда - и уже на Испанию вышел совершенно другим. Застегнутым на все пуговицы.

Да и черт с ней, с Бельгией. Парни, выкиньте ее из головы. На Евро-2020 можно пройти в плей-офф со второго, и даже третьего места (что, кстати, сделала Португалия в 2016-м).

ВРАТАРЬ

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Это - серьезная проблема. Не могу сказать в адрес Гилерме ни одного плохого слова - он играет так, как умеет. Знаю, что многих раздражает сам факт: страна, в которой в воротах сборной играли Яшин, Дасаев и Акинфеев - доверила место в них бразильцу.

Мне на происхождение вратаря наплевать совершенно: голкипера лучше Гилерме, согласного играть за сборную - сейчас нет. Но так же точно и верно то, что лучшего вратаря с российским паспортом, чем Акинфеев - тоже нет.

Не помню уж по какому поводу, но как-то, задавая вопрос Черчесову на пресс-конференции, я начал его с фразы “Вы сами были вратарем”. Черчесов тут же ответил: “И еще каким”.

Я уверен, и он, и Гинтарас Стауче - все видят и понимают. Если есть хоть один шанс, чтобы Акинфеев вернулся в сборную на финальный турнир - его нужно использовать.

Понимаю, что Игорь устал от проблем с коленом и не самых приятных восстановительных процедур. Но (если он будет это читать), просто скажу: этот Евро наш, домашний. Без Акинфеева праздник будет неполным.

Андрей Шевченко, выведший сборную Украины не только на Евро, но и в первую корзину посева - помнится, настаивал на своем уходе из сборной еще перед ЧМ-2010. Тогда был проигрыш в стыках от Греции, “Шева” был в натуральном бешенстве, и мы полночи говорили о том, каким будет его место в футбольной истории.

К счастью, он остыл. И через два года дважды забил шведам на новом “Олимпийском”, у себя дома, погрузив всю страну в суточный оргазм.

Акинфеев вряд ли поразит ворота соперника на Евро - но меньше всего хочется, чтобы он на него забил.

Игорь, пожалуйста!

УВЕРЕННОСТЬ

Главная черта сборной России этого цикла - умение пережевать любого соперника, хоть чуть уступающего ей в классе. Кроме Бельгии - такими были все.

Интересно, что на выезде нам будто было легче играть - там Кипр и Казахстан разносились в мелкие щепки. А дома с ними пришлось мучиться…

Но главное - результат. Ни одной осечки в матчах с слабыми. Не вспомнить, когда такое было.

Вполне возможно (и даже скорее всего), кроме Бельгии и Дании нам достанется слабый соперник. Например, Финляндия (55-е место рейтинга ФИФА против нашего 37-го). Уэльс, хоть и стоит выше - но тоже не должен рассматриваться как нечто страшное. Вообще если кого-то так рассматривать - на Евро лучше просто не играть.

С Уэльсом у нас будет особый разговор - унизительной порки на Евро-2016 никто не забыл. С возможными соперниками из Лиги наций (УЕФА, кажется, сам запутался в нюансах жеребьевки) - беседа должна быть еще проще.

Но все это - должно быть поводом для осознания своей ответственности, а не для забрасывания соперника шапками.

ЗАДАЧИ

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Черчесов уже успел сказать про “выигрыш Евро”, после чего непрерывно получает троллинг от украинских футболистов, журналистов и болельщиков.

И это неудивительно - говоря эту фразу, наверняка (ну насколько знаю Черчесова я), чтобы от него отвязались здесь, он вызвал немедленный словесный огонь оттуда, где никто никакого понимания проявлять не должен, и не хочет.

Можем ли мы выиграть Евро-2020? Очевидно, нет. Можем ли мы сыграть в финале с Украиной, как того желает ее форвард Роман Яремчук (нет, не сын, и не брат, и даже не родственник)? Отдел фантастики на втором этаже.

Задачи надо ставить поэтапно. Первая - выйти из группы. Извините, Станислав Саламович, но тушкой или чучелом - без разницы. Выйти. Точка. А потом посмотрим, что будет получаться.

Можно быть, или слыть - эта поговорка верна не только для футбола, но и для жизни вообще. Выйдя на Евро, нужно ставить задачу. И пытаться ее решить.

Лучший пример - нелюбимая многими в России сборная Албании. В 2016-м она сделала все, что могла для выхода дальше. Выиграла матч (чего не смогла сделать Россия). Я, конечно, не буду писать “Будьте как албанцы”. Будьте, парни самими собой.

Вы прекрасно знали, кто вам противостоит на старте ЧМ-2018. По меткому выражению одной британской (разумеется) газеты: “Лишь в третьем матче Россия сыграет с командой из страны, в которой есть трава”.

Вы - смогли. 8:1 Саудовской Аравии и Египту.

ПЕРСПЕКТИВЫ

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Едва ли не самая сложная тема применительно к сборной России. Черчесов остается в ней до ЧМ-2022 в Катаре. Это значит, что ему придется проводить большую перестройку.

Никакого Акинфеева в Катаре (или на пути к нему) ждать не стоит. Но дело даже не в этом.

Посмотрите на сегодняшний “призыв”. Жиркову - 36 лет. Гилерме - 33. Шунину, Джанаеву, Кудряшову - 32. Дзюбе - 31. Ерохину, Семнову и Ионову - 30.

После Евро - в бой пойдет совершенно другая команда, это очевидно. Так что в нынешнем формате у сборной России - это последний шанс. Не выжить, нет, и не выиграть тоже. Шанс сыграть так, чтобы все гордились. Как это было в июле-2018, пусть и вылетели от Хорватии, и медалей (об этом говорил Черчесов) не получили.

Разумеется, той же Хорватией меня сейчас ткнут - а чего бы не повторить ее достижение? А еще лучше - Греции. Незабвенного чемпиона-2004.

Я - не против. Но чтобы прийти к большому - нужно начать с малого.

ТАКТИКА

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К сожалению, матч с Бельгией (единственный, который мог что-то сказать о готовности сборной России на уровне по настоящему сильной команды) - пропустили оба наших “легионера”. Черышев и Головин. Комличенко вышел на 10 минут - но это не в счет.

Вдвойне странно было услышать вчера, что Россия собирается играть спарринг с Молдавией. Для чего такой матч? Что он может дать? Кипра, Шотландии и Казахстана было мало?

К сожалению (еще раз), в последнее время сборная никак не может выиграть у серьезного соперника. Исключением была Турция осенью прошлого года, но уж извините, сборную во главе с Мирчей Луческу считать соперником серьезным - не могу.

Пока что мы можем уверенно сказать одно: при условии полной самоотдачи и хорошей физической готовности, играя в 5 защитников - Россия может не проиграть. Обезглавленной Испании, или точно так же трясущейся от своих локальных на тот момент достижений Хорватии.

А ведь УЕФА вынашивает совершенно иезуитскую идею - относительно отбора на ЧМ-2022. Там должно быть 13 сборных из Европы, и один из вариантов отбора - предполагает выход на ЧМ только победителей девяти отборочных групп. Еще 4 места разыграют в Лиге наций…

Будет оно так или нет - сейчас не слишком важно. Важно другое - сборной России нужно выстроить костяк, соорудить отличную от примененной на домашнем чемпионате мира схему. С каждым годом ветеранов (и их мастерства, а прежде всего - опыта) в команде будет все меньше. Ничего не имею против Бакаева, Караваева, Ахметова, Чистякова и братьев Миранчуков. Но как-то пока будущее вызывает тревогу.

И Молдавия тут нам не помощник. Играть нужно не с грандами (еще успеем), и не с аутсайдерами (уже успели). А с равными нам командами. Австрия, Польша, Сербия, Румыния, Венгрия, Чехия, Ирландия, Греция - разве мало?

ПОЖЕЛАНИЯ

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К сожалению (да-да, еще раз) матч в Сан-Марино был испорчен трибунной вакханалией в адрес Артема Дзюбы. Которого с сектора призывали идти на… прочь. Прекрасно понимая, чьи болельщики в этом случае выступали заводилами - даже капитан “Спартака” Георгий Джикия не удержался от комментария по этому поводу, заявив, что сборной нужен позитив, а не негатив, и что более подобного слышать он не желает.

Думаю, оравшим наплевать на Джикию. Как и на сборную, и на футбол вообще. Эти люди приезжают только с одной целью - заявить о себе. Все остальное - повод.

Но игнорировать случившееся - ни в коем случае нельзя. Свое слово должен сказать РФС, да и Черчесов тоже. И речь не о том, что болельщики бывшего клуба Дзюбы должны целовать ему задницу за голы в сборной. Речь - о статусе. Репутации.

Не уважая себя - никогда не научишься уважать других. С помощью дубины (самый действенный аргумент для очень многих) на ЧМ-2018 удалось создать атмосферу “счастливых кокошников”. Но что будет дальше?

Проводя фактически два крупнейших футбольных турнира у себя дома, Россия должна встать в ряд футбольных держав. Но не только футболисты в ответе за это. Социум - так же.

И править этим социумом должна сборная. И уж кстати, Дзюба - последний, кого в ней можно обвинить в том, что он чего-то нужного не делает.

Евро-2016 вошел в историю не только как самый позорный (с точки зрения результата) турнир для российской сборной. Он запомнился еще и марсельским побоищем, эхо которого звучало долго.

Хотелось бы, чтобы на Евро-2020 (и далее - везде) ситуация была иной.

Счастливая Россия будущего создается не только с помощью политиков. Но и футболистов. И их поклонников. И не когда-то конкретно, а каждый день.

В добрый путь, Станислав Саламович, и его парни! Верим!

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