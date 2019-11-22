Прощай, «Торпедо»! Что мы запомним о легендарной арене перед ее закрытием

Легендарному стадиону на Восточной улице в следующем году стукнет 60 лет. Но в своем нынешнем виде арена доживает последние месяцы. «Торпедо» запрещено (причины и формулировки самые мутные) проводить календарный матч 23 ноября ФНЛ против «Луча» из Владивостока, а это значит, что никакого прощания со стадионом в его нынешнем виде у клуба и болельщиков не будет.

Для кого-то это снос, для кого-то реконструкция, но ясно одно: теперь на этом месте будет совершенно иное спортивное сооружение. Это будет в каком-то смысле началом новой истории на старом месте. В конце концов, случай далеко не первый. Новая арена на месте старого «Динамо», в Черкизово когда-то был совсем другой стадион, в Раменском…

В этом тексте я бы хотел вспомнить свой стадион «Торпедо». Так сложилось, что я не так уж и часто бывал на нем, но если уж приходил, то мне везло на события. Впрочем, судите сами. Поехали!

Совсем не помню своего первого визита на этот стадион. Я старался выкручивать и кромсать свою память как Мистер Некто из «Дома, который построил Свифт». Но так и не вспомнил, а коли так, то пусть этот матч будет первым!

ПОПАЛ НА СТАДИОН БЛАГОДАРЯ QUEEN

18 марта 1993 года. «Спартак» – «Фейенорд» 3:1

На переходе со станции «Тургеневская» на «Чистые пруды» из каждой настенной говорилки доносилось: «матч «Спартака» отменен, идите уже спать, оглоеды».

Но мы, разумеется, продолжали упрямо переть вперед, как бараны. Погода не то чтобы была мерзкая, она была мерзопакостная. Народ рассредоточился среди редких, но уютных деревьев перед территорией «Лужников» и принялся квасить. На территорию не пускали, хотя мачты освещения арены работали. Казалось, что внутри происходит что-то интересное без нашего участия. Было обидно. Люди в скафандрах и прочих защитных ведрах регулярно вещали в мегафоны, чтобы народ валил по домам по-хорошему.

Но нам хотелось как минимум приключений, а как максимум конфликта. Мозгов-то в голове не слишком богатый разносол в 15 лет, правда? Поэтому мы продолжали мочить обувь, курить и пить.

Ну, а потом нас погнали в сторону Комсомольского проспекта.

Вечером в новостях дали новость: поле в «Лужниках» не пригодно для игры в футбол, матч состоится на следующий день на стадионе «Торпедо». Сдавайте билеты. После раннего визита в пустынные «Лужники» (поход в школу был, разумеется, оперативно задвинут) мы отправились на «Автозаводскую». Представшее нашим глазам заставило загрустить. Очередь от касс стадиона «Торпедо» заканчивалась примерно после детского парка «Липки». Не представляю сколько это в метрах, но на глазок думаю, что не менее двухсот.

А если учесть, что на игру в «Лужниках» было продано, мягко говоря, несколько больше билетов, нежели вмещает стадион «Торпедо», то мы быстро смекнули, что участь наша прискорбна и принялись бесцельно бродить вдоль очереди до касс и обратно.

- Саня! – услышал я крик человека, имени которого не знал тогда и не знаю до сих пор. Мы познакомились с ним на так называемой «квиновской тусовке», где после смерти Фредди Меркьюри собирались наиболее упоротые фанаты этой группы. Я был в их числе.

Человек стоял буквально в десяти метрах от касс. И мы поняли, что попадем на футбол.

Вечером было все довольно жестко. Давка при входе на территорию стадиона, пьянь, милицейские лошади, беспредел. Кого-то из нашей компании замели. Справедливости надо отметить, что человек был в основательные дрова. И, кажется, был даже рад такому детективу. Мы изобразили попытку спасти его из плена, но в нашу сторону двинулись две лошади с вооруженными дроидами в седле. Пришлось стремительно отступить за бруствер и проверить свои штаны на сухость.

Сидели мы на центральной трибуне внизу в самом настоящем битке. «Московский бит» группы «Браво», бит-квартет «Секрет» и бейсбольная бита – все это не имело ничего общего с тем, какой был бит на стадионе. Мои нежные ребра сжимались и разжимались против моей воли в зависимости от активных действий «Спартака». Разумеется, если не все, то почти все были пьяными. Пелена перегара поддавала картинке, которую я видел на поле, особый шарм. Допускаю, что я и сам малость окосел от обилия окружающих меня спиртовых паров, которые в коктейле с морозным весенним воздухом были невероятно свежи.

Карпин сделал дубль, а у соперника я больше всего боялся двоих: сутулого и неприветливого венгра Йожефа Киприха и Гастона Таумента, который был похож на персонажа из фильма «Хищник». Да и на сцене с The Prodigy он бы не затерялся. Чуть-чуть фосфора и гуталина – и будет самое оно.

Так сложилось, что я видел все удаления Федора Черенкова. Первое было в «Лужниках» в матче против греческого АЕКа, а второе как раз на «Торпедо» в матче против «Фейенорда». Бывает же такое.

«Спартак» выиграл и вышел в полуфинал Кубка Обладателей Кубков. Потом был «Антверпен».

ШЕСТЬ МЯЧЕЙ В ОДНИ ВОРОТА

20 октября 1996 года. «Торпедо» - «Спартак» 3:4

Аншлаг в этом матче впервые загнал меня на западную трибуну, куда я прибыл в полуобморочном состоянии после культурно-бессонных мероприятий с друзьями. Руслан Нигматуллин был неподражаем. На тот момент я не помню, что вратарь действовал настолько нелепо. Глубины и возможности русского языка, как известно, бездонны и безграничны, а потому с трибун в адрес голкипера отправлялись многоэтажные опусы отборного фольклора. В соседних домах запотевали стекла, деревья гнулись, река Москва начала замерзать раньше времени.

«Спартак» проигрывал после первого тайма с разницей в два мяча, но в итоге одержал победу, забив трижды во второй половине. У ошалевших глаз Валерия Шмарова, которые бежали прямо на меня в матче против ЦСКА в «Лужниках» появился достойный оппонент в виде глаз Владимира Джубанова, который затолкав четвертый мяч в ворота «Торпедо» стартовал точно в мою сторону. Это было прекрасно и жутко одновременно.

После матча на пути к метро «Автозаводская» солдатики из оцепления традиционно «стреляли» покурить. Отдал всю пачку.

ДЕД – КОРОЛЬ СТАНДАРТОВ

25 октября 1996 года. «Спартак» – «Ростсельмаш» 1:1

А спустя всего пять дней «Дед» дал жару. Не было никаких сомнений в том, что «Спартак» размажет дома «Ростсельмаш», но дело едва не закончилось конфузом.

Алексей Герасименко идеально исполнил стандарт за семь минут до конца матча, и «Спартак» мог запросто выпасть из чемпионской гонки. И когда спустя две минуты опасный штрафной заработали уже красно-белые, то возник вопрос: а кто будет бить?

Главный специалист по стандартам Илья Цымбаларь был уже заменен. И вот тут к мячу подошел Сергей Горлукович. И сделал это. Что тут можно сказать? Разум наш был помрачен – ну это как минимум. Надо признать, что на моей памяти «дедушка» покуражился примерно так еще один раз – произошло это в домашней игре «Спартака» против «Балтики» на стадионе «Локомотив. Но там он забил дальним ударом с игры – это даже страшнее.

ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ СЫЧЕВА ЗА СПАРТАК

16 августа 2002 года. «Спартак» – «Алания» 2:1

Смутные времена. Черчесов против Габулова в воротах… ух! Вот расскажешь такое сейчас кому-нибудь – да не поверят же! Деметрадзе, Ашветия…круто.

Игра была отвратительная, можно сказать, что ее не было вовсе и «Алания» должна была побеждать. Первой забила, и вроде бы все шло по плану.

В перерыве был заменен Дмитрий Сычев, который невразумительно провел первый тайм. Тогда, конечно же, мы не могли знать о той ситуации, которая была в клубе. Просто расстраивались, что так происходит и все. Но во втором тайме «дублем» разразился неуправляемое чучело по имени Бай Кебе, и «Спартак» победил. Второй гол был, несомненно, хорош, но радости особенной не было.

Полагаю, что уже тогда большинство понимало, что «Спартак» заваливается сильно на бок. Будущее подтвердило эти опасения.

РОМА ШИШКИН ТАК МОЖЕТ?!

1 октября 2006 года. ФК «Москва» - «Спартак» 3:3

Два года подряд «Спартак» был близок к чемпионству. При Владимире Федотове и при Станиславе Черчесове. Как сейчас помню, ходили слухи, что второй красиво подсидел первого, причем никто в руководстве этого особенно и не скрывал. Но не в этом дело. Дело в том, что в тот день «Спартак» выдал классический для себя матч-бардак того времени. Разболтанная, раздолбанная игра в обороне, отскоки мяча от Войцеха Ковалевски, которого регулярно и по очереди кошмарили Роман Адамов и Эктор Бракамонте. Красиво!

А потом случился этот удар. Помните третью часть «Назад в будущее» и фразу Марти: «Док умеет танцевать?!»

Вот примерно такая интонация была у всех, кто увидел этот удар Романа Шишкина со штрафного. Я могу ошибаться, но, по-моему, ни до, ни после что-то похожее он не исполнял. История про палку, которая стреляет раз в год, здесь вполне уместна, как мне кажется.

Именно после этого гола Федотов возвращался на лавочку, довольно потирая руки. Красивый момент. Хороший дядька был, светлая ему память.

ПРОЩАНИЕ

10 июля 2010 года. «Торпедо» – «Химки» 1:1 (4:2)

Вот уж не думал, что эта игра станет для меня последней на старом стадионе «Торпедо». Точнее не то чтобы не думал, а не задумывался. Ну, есть вроде стадион и есть. То играют там, то не играют. Если «Торпедо» играет с «Динамо», то обычно это похоже на оперативный онлайн с места пожара на заводе по производству шин. То «Торпедо» в Раменском, то оно в академии «Спартака», то на «Открытии», то в «Лужниках»…

Перед тем матчем была некая организованная акция болельщиков «Спартака», которые, имея товарищеские отношения с торпедовцами, пришли поддержать команду в кубковой игре, а заодно поприветствовать Андрея Тихонова, который в то время выступал за «Химки». «Торпедо» выиграло по пенальти, а Тихонов провел полный матч. Были довольны если не все, то многие.

Ничто не вечно. Особенно в архитектуре. Стадион «Торпедо» через несколько лет будет комфортным, уютным, соответствовать всему чему только можно и нельзя, но самое главное знаете что? Запах. Свежий бетон, пластик и все остальное, что используется для строительства, заглушит другой запах. Запах истории, памяти, старины, воспоминаний…

Это немного грустно. Наверное, так и должно быть.