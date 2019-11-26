Лоран Блан: У Гвардиолы прямо-таки навязчивая идея: как еще, еще и еще улучшить игру команды - Советский спорт
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26 ноября 2019 14:41ФутболТуманов Дмитрий

Лоран Блан: У Гвардиолы прямо-таки навязчивая идея: как еще, еще и еще улучшить игру команды

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции рассказал в интервью France Football о Хосепе Гвардиоле, с которым провел в «Барселоне» один сезон.

НИКАКИХ ЗАБРОСОВ! ПЕРЕДАЧИ – ТОЛЬКО НИЗОМ!

– Вы играли вместе один сезон, практически одновременно начали работать тренерами – в 2007-м. Что теперь скажете о Гвардиоле?
– Для того, чтобы понять Пепа, понять его футбольную философию, надо знать, что это был за футболист и человек. Пеп – это, прежде всего «Барселона», плоть от плоти ее дитя. Одни и те же гены. Он был создан для этого клуба, не только для того, чтобы там играть, но и начинать как тренер. Лучше клуба для него не существовало. Но ведь «Барселона» в те времена – это Кройф, поэтому можно сказать и иначе. Кройф был идейным отцом Гвардиолы, он воспитал, научил, заложил в него свои футбольные идеи… Гвардиоле очень повезло, что встретился с Кройфом. Хотя, помнится, для Пепа всегда самым главным в футболе была ИГРА.

– Поясните…
– Он играл опорника, но по сути был плеймекером. То есть направлял игру всей команды, видел всю картину в целом – куда кто должен открыться, куда переместиться… А на тренировках был очень недоволен, если какие-то упражнения недостаточно моделировали игровые ситуации, к примеру, если надо было держать мяч вверху. Передачи – только низом, всегда низом! И когда стал тренером, старался именно это донести до игроков. Никаких забросов, никаких игр вторым номером! (Смеется). Нет. Но игра выстраивается очень четко, начиная с вратарской позиции. Вы удивитесь, но именно с вратаря! Спросите у Пепа, он вам скажет, что это самое главное – сначала определиться с вратарем. Нужно, чтобы он умел играть ногами, участвовал в комбинациях, начинал атаку, правильно располагался, когда команды выдвигается вперед. Вот это главное, а не то, насколько вратарь высокого прыгает, насколько у него хорошая реакция. Все это вторичное.

– Какова роль Гвардиолы в современном футболе? Что нового он привнес в теорию?
– Свою футбольную концепцию Пеп сформировал за те четыре года, что работал в «Барсе» тренером (2008-12 – прим. ред.). Вспоминаю знаменитые матчи с «Реалом» – 6:2 в Мадриде (2 мая 2009-го) и 5:0 на «Ноу Камп» (29 ноября 2010-го), финалы Лиги чемпионов (в 2009-м и в 2011-м против «Манчестер Юнайтед») – это было высокое искусство! Конечно, начинал не на пустом месте, это была «Барселона». Конечно, в команде был Месси. Конечно, в середине играли Хави, Бускетс и Иньеста. Но кто их объединил, кто научил играть в тот футбол, в какой они играли? Поверьте, не каждый сможет так играть. Не так просто научиться держать мяч, уметь быстро его отобрать, делать удобные передачи для партнера, правильно перемещаться по полю. Для этого нужен определенный технический уровень. Немало команд пытались играть в таком же ключе, но не получалось – потому что не были готовы ни технически, ни физически. Техника – ничто без выносливости. Смотришь, как играют Хави, Бускетс и Иньеста, кажется, видят друг друга с закрытыми глазами. Все верно. Но после матча выясняется, что эти ребята пробежали по 11, 12 и даже 13 километров!

ЕМУ НЕ НУЖНЫ ИГРОКИ, КОТОРЫЕ ВОЗЯТСЯ С МЯЧОМ

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– Можно ли назвать Гвардиолу революционером в тренерском деле?
– Настоящим революционером был Ринус Михелс в 1960-70 годы. По его стопам пошел Кройф. И Гвардиола продолжил развивать те же идеи, адаптируя их к новым условиям, к другим чемпионатам. Что такое «Барселона»? Это высокий прессинг, быстрый отбор мяча уже на половине соперника. Конечно, не только это. Но вот именно этот принцип Пеп всегда считал базовым. Ему всегда были нужны умные, техничные ребята, которые хорошо читают игру, умеют правильно перемещаться, не важно какой рост, габариты. Главное, они должны играть в футбол Гвардиолы. И вот тут выясняется, что далеко не все игроки даже высокого класса могут играть в такой футбол. Ни при каких условиях не появятся в «Манчестер Сити», пока он там тренер. Они – другие. Ему не нужны игроки, которые возятся с мячом, то есть тормозят игру. Очень четкий критерий. А в техническом плане, конечно, все его ребята – безупречны, все делают на автомате.

– Не факт, что смог бы работать с футболистами другого уровня…
– Не знаю, окажется ли когда-нибудь в такой команде. Конечно, ему будет труднее, но, уверен, в любом случае он останется верен своим футбольным принципам. Но пока ведь работал только в классных командах и не думаю, что будет снижать планку. Его команды должны играть в КРАСИВЫЙ футбол, а для такого нужны игроки высокого уровня. С ними проще работать. С другой стороны, я просто не знаю ни одного классного футболиста, кто бы говорил: «А я – за оборонительный футбол, за игру на контратаках». Всегда приятнее создавать, чем разрушать.

– А если это надо для результата? Ведь главное – победить, а каким уж способом…
– Конечно, он и в бытность игроком, всегда играл только на победу. Но победить можно разными способами. Он хотел, чтобы футбол был еще и в радость. А теперь, можете назвать мне другого какого-то тренера, который больше выиграл турниров, чем он за десять лет, причем работая в трех непохожих странах – в Испании, в Германии, в Англии? И везде его команды показывали зрелищный футбол, ради которого народ и ходит на стадионы. Да нет такого! Я вовсе не хочу сказать, что другие тренеры делают что-то не так, каждому свое – кто-то побеждает за счет другого футбола и тоже получает от этого удовольствие. Тот же Симеоне (тренер «Атлетико») получает кайф, когда его команда торчит в обороне и ловит соперника на контратаке. Надо уважать и такой подход. В одном я с ним точно согласен: уметь обороняться – это так же важно, как уметь атаковать. И, тем не менее, считаю, правда – за Гвардиолой.

«МАНЧЕСТЕР СИТИ» – ТА ЖЕ «БАРСА» ТЕХ ВРЕМЕН, КОГДА ОН ТАМ РАБОТАЛ

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– После того, как он ушел из «Барселоны», ни одна из его команд так и не выиграла Лигу чемпионов. Как думаете, почему?
– Конечно, Лигу чемпионов больше шансов выиграть с такими командами как «Барселона» или «Реал». Пеп в этом сам убедился. Ведь его «Бавария» споткнулась как раз на «Барселоне», продолжающей играть в его футбол, потом попал на «Реал» и «Атлетико» Симеоне. Но я почему-то уверен, погоду в Европе в ближайшие пять лет будет определять «Манчестер Сити» – они обязательно выиграют Лигу, с Гвардиолой или без. Ведь Пеп поставил игру команды, до него еще несколько лет назад команду в Европе никто не знал. Он уже навечно в истории клуба – команда добилась фантастических результатов во внутреннем чемпионате. Нельзя все мерить только Лигой чемпионов.

– В чем все-таки различаются «его» «Барселона» от «его» «Манчестер Сити»?
– Только игроками, а принципы – одни и те же. Когда смотрю, как играет сейчас «Сити», невольно думаю: «Это же «Барса» тех времен, когда он там работал!» Видно, что ребята получают удовольствие от футбола. Он изменил психологию футболистов, нашел нужных игроков на ключевые посты. Это: вратарь, опорник – цементирующий игру, атакующий полузащитник и нападающий на острие. Это ось команды, позвоночник.

– Что еще можно отметить у Гвардиолы – тренера?
– Он прекрасный мотиватор, умеет говорить, научить. Даже тех, кто до работы с ним считались звездами. Потому что, если у тебя даже есть такие ребята, это еще не гарантирует успеха.

– Человек вроде выработал свой подход в «Барселоне», тем не менее, кажется, постоянно в творческом поиске…
– Где-то полгода назад встретил Пепа. Если уж с ним заговорил о футболе – разговор может длиться часами! Просто помешан на футболе. Бросается от одной темы к другой, заводится, с ним бесполезно спорить, всегда найдет аргументы, или же наоборот начнет развивать твои идеи. У него прямо-таки навязчивая идея: как еще, еще и еще улучшить игру команды. Она должна постоянно прибавлять. То есть он должен находить какие-то все новые и новые ходы, какие-то новые штришки… Но генеральная линия – она останется все той же. Если когда-нибудь его принципы будут поставлены под сомнения – сразу завяжет с футболом!

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