Мина под Евро-2020: Шотландия вместо России, Брюссель вместо Питера

Но не исключено, что команду Станислава Черчесова вообще отстранят от турнира, а Санкт-Петербург лишат права провести на «Газпром Арене» два матча группового этапа и четвертьфинал.

УЕФА - НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ

Странно, что даже коллеги из английских СМИ в своих комментариях к последним антироссийским рекомендациям вадовского комитета поспешили «оградить» нашу страну от возможных санкций применительно к Евро-2020. Дескать, проводимый УЕФА чемпионат Европы относится к региональным соревнованиям, а значит, не подпадает под категорию Major Events из текста рекомендаций. Вот и некоторые российские юристы подчеркивают расплывчатость этого понятия…

На самом деле никакой расплывчатости нет. В стандарте соответствия Major Events включают в себя «соревнования под эгидой любого руководящего органа, имеющего международный, региональный или континентальный статус». УЕФА этим критериям соответствует. Но что еще хуже - все в том же стандарте сказано, что решения исполкома WADA обязательны к исполнению всеми подписавшимися сторонами. В том числе, увы, и УЕФА. Поэтому не надо надеяться, что санкции в отношении России обойдут стороной Евро-2020. Мина под почти домашний для нас турнир подложена - и 9 декабря может разорваться.

ТЕНЬ 1992 ГОДА

Если оспорить возможный вердикт WADA не получится (а апелляцию мы, конечно, подадим), то лучший сценарий - выступить на континентальном первенстве под нейтральным флагом. Скажем, в статусе «футболистов из России» - по аналогии с «атлетами из России» в Пхенчхане-2016. На зимней Олимпиаде, напомним, мы лишились национального флага из-за дисквалификации ОКР. А вот для запрета российского триколора на Евро-2020 отстранение РФС (который никто и не намерен дисквалифицировать) не требуется. Постпхенчханская редакция стандарта WADA делегировала агентству решать вопросы с флагами в обход МОК, ФИФА, УЕФА и т. д. И в рекомендациях этот момент оговорен отдельно: под флагом РФ к соревнованиям не допускать. И точка.

Велика ли вероятность того, что команду Черчесова не пустят на Евро даже в нейтральном статусе? Нет, не велика. Скорее всего, сработает прежняя схема. Мы докажем полную непричастность футболистов к допинговому скандалу - и они выступят на турнире, скажем, под стягом УЕФА или полотнищем с другой аббревиатурой. Такое, кстати, уже бывало, когда на Евро-1992 страну представляла сборная «мифического» СНГ под руководством Анатолия Бышовца и со Станиславом Черчесовым в заявке.

«БОДУЭН» НАГОТОВЕ

Но не будем исключать и худшего сценария. Все в том же 1992-м УЕФА в последний момент заменила среди участников финального турнира оказавшихся под санкциями ООН югославов на датчан - и никого это не смутило. Поэтому зря англичане пишут сейчас о невозможности отстранения России от Евро. Наверное, им просто не хочется, чтобы в этом случае вместо команды Черчесова на турнире выступили их заклятые враги шотландцы, которые заняли в отборочной группе с россиянами третье место - и, следовательно, должны будут получить освободившуюся путевку.

Но и это еще не все. Если на Евро не пустят сборную России, то почему должны оставлять три матча этого турнира Санкт-Петербургу? Да, в рекомендациях содержится оговорка о «практической осуществимости» переноса соревнований в другую страну. Но в данном случае «невозможностью» и не пахнет. Напомним, среди потенциальных хозяев Евро-2020 изначально присутствовала Бельгия. В итоговый «список 12» брюссельский «Евростэдиум» не попал, а сам проект возведения новой арены был заморожен. Но что мешает бельгийцам провести два матча финальной группы на легендарном «Бодуэне», а УЕФА - передать питерский четвертьфинал другому городу?

Тогда, правда, придется пересматривать жеребьевку Евро, которая состоится 30 ноября в Бухаресте, за десять дней до судьбоносного исполкома WADA. Но это, согласитесь, не самая большая проблема. Придется просто отправить шотландцев в группу к Англии, в которой они и так оказались бы в случае выигрыша мартовского «Финала четырех», а в компанию к Бельгии и Дании добавить одну из сборных-нехозяек Евро из второй корзины.

Все еще не верите в такую угрозу? Нам самим не хотелось бы верить. Но, к сожалению, после 9 декабря возможно все.