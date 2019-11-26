«Аспирин» – не допинг. «Локомотив» дома проиграл «Байеру» и остался без еврокубковой весны - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 ноября 2019 22:48ФутболМощенко Захар

«Аспирин» – не допинг. «Локомотив» дома проиграл «Байеру» и остался без еврокубковой весны

Команда Юрия Семина сначала забила сама себе, а после перерыва попросту была переиграна гостями из Леверкузена, которые еще сохраняют шансы на плей-офф Лиги чемпионов.

РАСПЛАТА ДЛЯ РИФАТА

Неожиданная победа леверкузенцев в предыдущем туре над «Атлетико» запутала ситуацию в группе D в плане борьбы за вторую путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Даже у «Локомотива» появились теоретические шансы на выход из группы - разумеется, при условии побед в двух оставшихся матчах с Байером» на своем поле и «матрасниками» в Мадриде. Подобные рассуждения, понятное дело, из категории охоты за журавлем в небе, а железнодорожники вроде как уже настроились на синицу в руке, потерпев подряд три поражения на групповой стадии.

Но все же не следует в открытую высказывать свои приземленные мечты. Ненужное показное бахвальство тоже ни к чему, но Рифату Жемалетдинову, пожалуй, не стоило накануне важнейшей битвы с немцами заявлять, что победа «аспириновых» над «Атлетико» была некстати. Одной этой фразой атакующий хавбек красно-зеленых дал понять, что его команда ограничивает свои аппетиты выходом в плей-офф Лиги Европ. Ведь именно для решения этой задачи необходимо, чтобы команда Петера Боса потеряла как можно больше очков и осталась на четвертом месте в группе.

Футбол такие вещи не прощает. И когда мяч на 11-й минуте после розыгрыша углового как в замедленном повторе влетел в угол ворот Гилерме рикошетом именно от Жемалетдинова, сразу подумалось о некоем наказании свыше, которому был подвергнут чрезмерно осторожный в желаниях футболист «Локо».

Но все это, конечно, из области мистического и нематериального, а в реальности красно-зеленые подошли к поединку с «Байером» практически в оптимальном составе и отличном настроении после непростой победы (3:2) в Саранске над «Тамбовом» в последнем туре РПЛ. Гжегож Крыховяк, оформивший дубль в той встрече, наверняка горел желанием продлить свою голевую серию и в Лиге чемпионов, да и у всех его партнеров по команде настрой должен был быть только на то, чтобы во второй раз в этом розыгрыше победить леверкузенцев и уже точно заполучить ту самую синицу себе в руки.

Другое дело, что и «Байер» нынче уже совсем не тот, что был в середине сентября, когда уступал железнодорожникам дома 1:2. В чемпионате бундеслиги подопечные Петера Боса постепенно выходят из кризиса после неудачного старта сезона, и уже добрались до девятого места, при этом отставая лишь на три очка от четвертой строчки, дающей право сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Ну, а про победу над «Атлетико» (2:1) в начале ноября уже было сказано выше.

БРАТЬЯ ОТВЕТИЛИ, НО ИЗ ОФСАЙДА

Тем не менее, «Локомотив» начал матч под известным железнодорожным слоганом: «Не стой на пути!» Небывалую активность развил Антон Миранчук, явно соскучившийся по футболу за время своего вынужденного отпуска из-за травмы. Не прошло и пяти минут, а разрезающий пас Антона вывел брата Алексея один на один с Лукашем Градецки, и мяч спустя пару секунд оказался в сетке ворот. Однако ликование подопечных Юрия Семина и заполненных (несмотря на морозную погоду!) трибун было преждевременным: лайнсмен зафиксировал офсайд, но, как и полагается, дал эпизоду дойти до логического завершения, чтобы затем системе VAR было над чем поработать. Однако в данном случае видеоповтор не потребовался – Алексей Миранчук действительно в момент паса от брата был за линией последнего защитника.

Тем не менее, боевой настрой красно-зеленых после отмененного гола ничуть не пострадал. И даже когда случился этот нелепый автогол Жемалетдинова, москвичи и не думали опускать руки. Правда, им пришлось перейти на более рискованную манеру игры, пытаясь накрыть соперника прессингом в середине поля, что с равной вероятностью открывало возможности для атак на те и другие ворота.

Поначалу у «Локомотива» таких атак после отбора в районе центральной линии было больше. В середине тайма вообще получилась отличная пятиминутка, когда у ворот гостей возникли подряд три опасных момента. Самым ярким из них был выход Антона Миранчука тет-а-тет с Градецки, когда гол уже казался неминуемым, но голкипер «аспириновых» выброшенной в сторону рукой успел заблокировать удар одного из братьев в упор с семи метров. Какой же еще более голевой момент нужен был «Локомотиву», чтобы сравнять счет?!

Ближе к перерыву постепенно освоился на московском морозце и «Байер». Если немцам удавалось преодолеть тот самый заградительный барьер в центральной зоне, то пространства для забегов с мячом по обоим флангам у них было достаточно. Слева шустрил Леон Бэйли, справа Карим Беллараби норовил прокрасться за спину Мачею Рыбусу. В центре штрафной прострелы поджидал капитан гостей Кевин Фолланд.

Кстати, именно у него под занавес тайма был самый реальный шанс удвоить преимущество. После дальнего удара Муссы Диаби Гилерме дотянулся до мяча, но отбил его не очень далеко. Фолланд был первым на добивании, однако голкипер российской сборной успел восстановить позицию и загнал нападающего «Байера» к лицевой линии, откуда попасть в створ было почти нереально.

ЮРИЙ ПАЛЫЧ ВСЕ ПОНЯЛ…

На второй тайм куда более резвыми и мотивированными вышли гости. Бос, кстати, в перерыве заменил Бэйли на Юлиана Баумгартлингера, что привело к некоторым перестроениям в группе атаки «Байера». Полузащитник сборной Австрии, выделявшийся среди своих партнеров по команде отсутствием перчаток и короткими рукавами футболки, расположился в центральной зоне, а место Бэйли на левом фланге занял Диаби.

«Локо», к сожалению, не сумел должным образом отреагировать на всплеск «аспириновой» активности. И был наказан вторым пропущенным мячом. Чарлес Арангис сделал заброс в левую зону штрафной площади хозяев, откуда Свен Бендер нанес классный по исполнению и точности удар в дальний угол с полулета.

И до, и после второго гола «Локомотив» выглядел каким-то растерянным, даже недостаточно злым – по-спортивному, разумеется. Того, что болельщики видели в домашнем поединке с «Ювентусом» три недели тому назад, теперь почему-то не наблюдалось. Грубо говоря, эмоционального запала против «Байера» красно-зеленым хватило ровно на один тайм. После перерыва это был уже не тот «Локомотив». И, кстати, Юрий Семин реже обычного выходил к бровке. А если и появлялся там, то по большей части статично наблюдал за происходящим. Никаких «шаманских плясок», заряжающих подопечных все новыми и новыми квантами энергии, на сей раз в исполнении Юрия Палыча не было.

Если опять же перейти к вещам более материальным, «Байеру» удалось отвоевать у москвичей центр поля. Теперь оттуда рулили игрой морозостойкий Баумгартлингер и компания, а от прессинга железнодорожников не осталось и следа. Атаки приходилось мучительно начинать со своей половины поля, а за центральной линией они натыкались на уплотнившиеся оборонительные порядки немцев.

За четверть часа, правда, Эдеру удалось убежать в отрыв после длинного заброса за спины защитников, но один из них все-таки успел настичь португальца и помешал ему нанести сильный удар. А через пару минут в перспективной атаке с ходу хозяева могли воспользоваться численным превосходством, однако Алексей Миранчук вместо паса брату в свободную зону запнулся и упал на газон.

В концовке шансы забить хотя бы один гол были у Алексея Миранчука, который головой пробил в руки голкиперу после навеса слева, и вышедшего на замену Федора Смолова, умудрившегося не замкнуть пустой угол ворот после прострела Дмитрия Баринова справа. Но все же «Байер» производил впечатление команды, держащей игру под контролем, а потому его реванш за сентябрьское домашнее поражение в первом туре группового этапа вполне закономерен.

«Локо» после этого поражения лишился всех шансов даже на третье место в группе и продолжение борьбы в Лиге Европы. А вот «Байер» при определенных раскладах может побороться и за плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов-2019/20

Группа D. 5-й тур

«Локомотив» (Москва, Россия) – «Байер» (Леверкузен, Германия) – 0:2 (0:1)

Голы: Жемалетдинов, 11 – в свои ворота – 0:1. С.Бендер (Арангис), 54 – 0:2

«Локомотив»: Гилерме – В.Игнатьев, Хеведес, Чорлука (к), Рыбус – Баринов, Крыховяк – Жемалетдинов (Куликов, 65), Ал.Миранчук, Ан.Миранчук – Эдер (Смолов, 78)

«Байер»: Градецки – Рецос, Та, С.Бендер, Венделл – Демирбай (Л.Бендер, 90), Арангис – Беллараби (Аларио, 77), Диаби, Бэйли (Баумгартлингер, 46) – Фолланд (к)

Предупреждения: Хеведес, 43. В.Игнатьев, 67. Чорлука, 67. Баринов, 83 – Венделл, 77

Судья: Майкл Оливер (Англия)

26 ноября. Москва. «РЖД Арена». 25 757 зрителей

Положение команд в группе D: «Ювентус» – 10 очков (4 игры). «Атлетико» – 7 (4). «Байер» – 6. «Локомотив» – 3

Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Жерар Пике: Если бы Аргентина дошла до финала Кубка Дэвиса, Месси приехал бы на матч Медведев остался на пятой позиции в рейтинге ATP Победа Надаля над Шаповаловым принесла Испании Кубок Дэвиса
5:0 в пользу будущего. Обзор событий уик-энда Московский этап Гран-при завершился полным триумфом российских фигуристов. Но в эти дни были как другие новости, так и другие соревнования. 18.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Пенальти в ворота «Спартака» был. Миролюбие Волошина не признак высокого класса Эксперт по судейству Владимир Левитин обнаружил в 17-м туре две грубые ошибки, связанные с назначением/неназначением пенальти. 25.11.2019 18:00 Футбол Левитин Владимир
Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Ковалев хочет реванш с Альваресом Тренер Сауля Альвареса Эдди Рейносо: Мы не покупаем бои или противников Ковалев – о бое с Альваресом: Те, кто поставил на мою победу – профаны (видео)
Кихира готовит ответный удар. Она заявила четверной на этап Гран-при в Саппоро В пятницу рано утром по московскому времени в Японии начнется шестой и последний из отборочных турниров Гран-при-2019. 21.11.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
Чемпион разучился побеждать. ЦСКА проиграл «Автомобилисту» ЦСКА потерпел пятое поражение в последних шести матчах – черный ноябрь красно-синих. В Уфе непримиримые соперники по «зеленому дерби» выдали красочный спектакль. Об этом в обзоре дня от «Советского спорта». 24.11.2019 20:30 Хоккей Домрачев Владислав
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
ТВ-рейтинги: Трусова с Медведевой проиграли и Загитовой, и футболу Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Рекордную за два последних месяца зрительскую аудиторию собрал матч Россия – Бельгия. 20.11.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев
Поставил бы Боумэн Свечникова в защиту? «Каролина» победила в гостях «Детройт» в регулярном чемпионате НХЛ. 25.11.2019 13:30 Хоккей Славин Виталий
Новости
22:59 Футбол «Галатасарай» и Брюгге сыграли вничью, что вывело «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов
22:47 Футбол «Локомотив» проиграл «Байеру» и потерял шансы на участие в еврокубках
22:27 Футбол «Манчестер Сити» и «Шахтер» объявили составы на матч Лиги чемпионов
22:14 Футбол «Ювентус» – «Атлетико». Роналду начнет матч с первых минут
22:12 Хоккей Московское «Динамо» победило «Локомотив» с крупным счетом
22:02 Футбол «Реал» – «ПСЖ». Стартовые составы
21:54 Хоккей «Амур» проиграл «Йокериту»
21:41 Хоккей «Адмирал» обыграл в Минске «Динамо», уступая в две шайбы по ходу матча
21:33 Футбол Френки Де Йонг: Месси заслужил «Золотой мяч»
21:24 Футбол Ибрагимович станет совладельцем «Хаммарбю»
21:18 Хоккей «Северсталь» в овертайме проиграла рижскому «Динамо»
21:15 Футбол Мусса Дембеле – об игре с «Зенитом»: Понимаем, что «Лиону» предстоит решающий матч
21:12 Хоккей Андрей Мартемьянов после поражения от «Торпедо»: К нашим парням у меня особых претензий нет
20:55 Футбол «Локомотив» (Россия) – «Байер» (Германия) - 0:2. Как это было
20:52 Хоккей Голдобин вернулся в «Ванкувер»
20:46 ММА Президент UFC подтвердил бой Нурмагомедова и Фергюсона
20:42 Футбол Моуринью установит новый рекорд
20:38 Хоккей Илья Воробьев – о поражении «Барысу»: В большинстве мы сами и не дотерпели
20:31 Хоккей Игорь Никитин – о победе над «Трактором»: Было непросто, но победа есть победа
20:22 Футбол Бекхэм предлагает работу Виейра
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array