«Аспирин» – не допинг. «Локомотив» дома проиграл «Байеру» и остался без еврокубковой весны

РАСПЛАТА ДЛЯ РИФАТА

Неожиданная победа леверкузенцев в предыдущем туре над «Атлетико» запутала ситуацию в группе D в плане борьбы за вторую путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Даже у «Локомотива» появились теоретические шансы на выход из группы - разумеется, при условии побед в двух оставшихся матчах с Байером» на своем поле и «матрасниками» в Мадриде. Подобные рассуждения, понятное дело, из категории охоты за журавлем в небе, а железнодорожники вроде как уже настроились на синицу в руке, потерпев подряд три поражения на групповой стадии.

Но все же не следует в открытую высказывать свои приземленные мечты. Ненужное показное бахвальство тоже ни к чему, но Рифату Жемалетдинову, пожалуй, не стоило накануне важнейшей битвы с немцами заявлять, что победа «аспириновых» над «Атлетико» была некстати. Одной этой фразой атакующий хавбек красно-зеленых дал понять, что его команда ограничивает свои аппетиты выходом в плей-офф Лиги Европ. Ведь именно для решения этой задачи необходимо, чтобы команда Петера Боса потеряла как можно больше очков и осталась на четвертом месте в группе.

Футбол такие вещи не прощает. И когда мяч на 11-й минуте после розыгрыша углового как в замедленном повторе влетел в угол ворот Гилерме рикошетом именно от Жемалетдинова, сразу подумалось о некоем наказании свыше, которому был подвергнут чрезмерно осторожный в желаниях футболист «Локо».

Но все это, конечно, из области мистического и нематериального, а в реальности красно-зеленые подошли к поединку с «Байером» практически в оптимальном составе и отличном настроении после непростой победы (3:2) в Саранске над «Тамбовом» в последнем туре РПЛ. Гжегож Крыховяк, оформивший дубль в той встрече, наверняка горел желанием продлить свою голевую серию и в Лиге чемпионов, да и у всех его партнеров по команде настрой должен был быть только на то, чтобы во второй раз в этом розыгрыше победить леверкузенцев и уже точно заполучить ту самую синицу себе в руки.

Другое дело, что и «Байер» нынче уже совсем не тот, что был в середине сентября, когда уступал железнодорожникам дома 1:2. В чемпионате бундеслиги подопечные Петера Боса постепенно выходят из кризиса после неудачного старта сезона, и уже добрались до девятого места, при этом отставая лишь на три очка от четвертой строчки, дающей право сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Ну, а про победу над «Атлетико» (2:1) в начале ноября уже было сказано выше.

БРАТЬЯ ОТВЕТИЛИ, НО ИЗ ОФСАЙДА

Тем не менее, «Локомотив» начал матч под известным железнодорожным слоганом: «Не стой на пути!» Небывалую активность развил Антон Миранчук, явно соскучившийся по футболу за время своего вынужденного отпуска из-за травмы. Не прошло и пяти минут, а разрезающий пас Антона вывел брата Алексея один на один с Лукашем Градецки, и мяч спустя пару секунд оказался в сетке ворот. Однако ликование подопечных Юрия Семина и заполненных (несмотря на морозную погоду!) трибун было преждевременным: лайнсмен зафиксировал офсайд, но, как и полагается, дал эпизоду дойти до логического завершения, чтобы затем системе VAR было над чем поработать. Однако в данном случае видеоповтор не потребовался – Алексей Миранчук действительно в момент паса от брата был за линией последнего защитника.

Тем не менее, боевой настрой красно-зеленых после отмененного гола ничуть не пострадал. И даже когда случился этот нелепый автогол Жемалетдинова, москвичи и не думали опускать руки. Правда, им пришлось перейти на более рискованную манеру игры, пытаясь накрыть соперника прессингом в середине поля, что с равной вероятностью открывало возможности для атак на те и другие ворота.

Поначалу у «Локомотива» таких атак после отбора в районе центральной линии было больше. В середине тайма вообще получилась отличная пятиминутка, когда у ворот гостей возникли подряд три опасных момента. Самым ярким из них был выход Антона Миранчука тет-а-тет с Градецки, когда гол уже казался неминуемым, но голкипер «аспириновых» выброшенной в сторону рукой успел заблокировать удар одного из братьев в упор с семи метров. Какой же еще более голевой момент нужен был «Локомотиву», чтобы сравнять счет?!

Ближе к перерыву постепенно освоился на московском морозце и «Байер». Если немцам удавалось преодолеть тот самый заградительный барьер в центральной зоне, то пространства для забегов с мячом по обоим флангам у них было достаточно. Слева шустрил Леон Бэйли, справа Карим Беллараби норовил прокрасться за спину Мачею Рыбусу. В центре штрафной прострелы поджидал капитан гостей Кевин Фолланд.

Кстати, именно у него под занавес тайма был самый реальный шанс удвоить преимущество. После дальнего удара Муссы Диаби Гилерме дотянулся до мяча, но отбил его не очень далеко. Фолланд был первым на добивании, однако голкипер российской сборной успел восстановить позицию и загнал нападающего «Байера» к лицевой линии, откуда попасть в створ было почти нереально.

ЮРИЙ ПАЛЫЧ ВСЕ ПОНЯЛ…

На второй тайм куда более резвыми и мотивированными вышли гости. Бос, кстати, в перерыве заменил Бэйли на Юлиана Баумгартлингера, что привело к некоторым перестроениям в группе атаки «Байера». Полузащитник сборной Австрии, выделявшийся среди своих партнеров по команде отсутствием перчаток и короткими рукавами футболки, расположился в центральной зоне, а место Бэйли на левом фланге занял Диаби.

«Локо», к сожалению, не сумел должным образом отреагировать на всплеск «аспириновой» активности. И был наказан вторым пропущенным мячом. Чарлес Арангис сделал заброс в левую зону штрафной площади хозяев, откуда Свен Бендер нанес классный по исполнению и точности удар в дальний угол с полулета.

И до, и после второго гола «Локомотив» выглядел каким-то растерянным, даже недостаточно злым – по-спортивному, разумеется. Того, что болельщики видели в домашнем поединке с «Ювентусом» три недели тому назад, теперь почему-то не наблюдалось. Грубо говоря, эмоционального запала против «Байера» красно-зеленым хватило ровно на один тайм. После перерыва это был уже не тот «Локомотив». И, кстати, Юрий Семин реже обычного выходил к бровке. А если и появлялся там, то по большей части статично наблюдал за происходящим. Никаких «шаманских плясок», заряжающих подопечных все новыми и новыми квантами энергии, на сей раз в исполнении Юрия Палыча не было.

Если опять же перейти к вещам более материальным, «Байеру» удалось отвоевать у москвичей центр поля. Теперь оттуда рулили игрой морозостойкий Баумгартлингер и компания, а от прессинга железнодорожников не осталось и следа. Атаки приходилось мучительно начинать со своей половины поля, а за центральной линией они натыкались на уплотнившиеся оборонительные порядки немцев.

За четверть часа, правда, Эдеру удалось убежать в отрыв после длинного заброса за спины защитников, но один из них все-таки успел настичь португальца и помешал ему нанести сильный удар. А через пару минут в перспективной атаке с ходу хозяева могли воспользоваться численным превосходством, однако Алексей Миранчук вместо паса брату в свободную зону запнулся и упал на газон.

В концовке шансы забить хотя бы один гол были у Алексея Миранчука, который головой пробил в руки голкиперу после навеса слева, и вышедшего на замену Федора Смолова, умудрившегося не замкнуть пустой угол ворот после прострела Дмитрия Баринова справа. Но все же «Байер» производил впечатление команды, держащей игру под контролем, а потому его реванш за сентябрьское домашнее поражение в первом туре группового этапа вполне закономерен.

«Локо» после этого поражения лишился всех шансов даже на третье место в группе и продолжение борьбы в Лиге Европы. А вот «Байер» при определенных раскладах может побороться и за плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов-2019/20

Группа D. 5-й тур

«Локомотив» (Москва, Россия) – «Байер» (Леверкузен, Германия) – 0:2 (0:1)

Голы: Жемалетдинов, 11 – в свои ворота – 0:1. С.Бендер (Арангис), 54 – 0:2

«Локомотив»: Гилерме – В.Игнатьев, Хеведес, Чорлука (к), Рыбус – Баринов, Крыховяк – Жемалетдинов (Куликов, 65), Ал.Миранчук, Ан.Миранчук – Эдер (Смолов, 78)

«Байер»: Градецки – Рецос, Та, С.Бендер, Венделл – Демирбай (Л.Бендер, 90), Арангис – Беллараби (Аларио, 77), Диаби, Бэйли (Баумгартлингер, 46) – Фолланд (к)

Предупреждения: Хеведес, 43. В.Игнатьев, 67. Чорлука, 67. Баринов, 83 – Венделл, 77

Судья: Майкл Оливер (Англия)

26 ноября. Москва. «РЖД Арена». 25 757 зрителей

Положение команд в группе D: «Ювентус» – 10 очков (4 игры). «Атлетико» – 7 (4). «Байер» – 6. «Локомотив» – 3