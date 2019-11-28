Месси принесли 34-ю жертву. Цифры и факты матчей среды в ЛЧ - Советский спорт
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28 ноября 2019 15:00ФутболБезъязычный Алексей

Месси принесли 34-ю жертву. Цифры и факты матчей среды в ЛЧ

«Барселона» следом за «ПСЖ», «Баварией», «Ман Сити» и «Ювентусом» обеспечила себе посев в первой корзине перед 1/8 финала Лиги чемпионов, а форвард каталонцев Лионель Месси установил новый рекорд.

ВПЕРЕДИ КРИШТИАНУ И РАУЛЯ

В своем 700-м матче за «Барсу» Лионель Месси оформил гроссмейстерские «1+2», забив уже 34-му по счету сопернику в Лиге чемпионов. Очередной жертвой аргентинца стала дортмундская «Боруссия». Таким образом, Лео обошел Криштиану Роналду и Рауля, каждый из которых забивал в главном еврокубке 33 разным командам. И до конца группового этапа он, в отличие от Роналду, может улучшить свой результат. В заключительном туре «Барса» пожалует в гости к «Интеру», который от Месси пока не пропускал…

Безымянный

Впрочем, далеко не факт, что 10 декабря главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде выставит в Милане основной состав. На носу у сине-гранатовых будет перенесенное с осени на зиму эль класико против «Реала», а в Лиге чемпионов все свои проблемы они уже решили. Зато для «Интера» Антонио Конте это будет судьбоносный матч. Благодаря гостевой победе над «Славией» (3:1) черно-синие обошли «Боруссию» в таблице по дополнительным показателям и теперь обязаны забирать у «Барсы» три очка, чтобы выйти в 1/8 финала со второго места.

ХОЛАНД ГОТОВ ВЫБИТЬ КЛОППА

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До сих пор не гарантировал себе выход в плей-офф действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль». В среду команда Юргена Клоппа восьмой раз кряду не проиграла на «Энфилде» матч, в котором уступала в счете. Но и не выиграла (ничья с «Наполи» – 1:1), лишив себя права на осечку в Зальцбурге. А местный одноименный клуб весьма крепкий орешек. За пять туров австрийцы наколотили 16 мячей (больше только у «Баварии» и «Тоттенхэма»). И в их рядах продолжает блистать 19-летний норвежский вундеркинд Эрлинг Холанд. Так почему бы «Зальцбургу» не выбить «Ливерпуль» из ЛЧ? Хватит домашней победы с любым счетом кроме 5:4, 6:5, 7:6 и так далее…

Холанд, кстати, продолжил свою голевую серию в гостевом матче с «Генком» (4:1). Скандинав стал первым в истории тинейджером, отличившимся в пяти играх турнира кряду. А ведь эти пять игр были для Холанда первыми в карьере… Неудивительно, что в Европе уже выстроилась целая очередь из желающих приобрести супербомбардира. Больше всех на Эрлинга «запал» Жозе Моуринью, который еще во вторник вышел в плей-офф ЛЧ с «Тоттенхэмом».

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До предела запуталась ситуация в группе, где выступает «Валенсия» россиянина Дениса Черышева. В среду испанцы спасли дома ничью с «Челси» (2:2), но в последнем туре будут вынуждены бороться за победу в гостях над «Аяксом», которому хватит и одного набранного очка. Возможно, ключевые три амстердамцы увезли в среду из Лилля. Победный мяч записал на свой счет наш старый знакомый по «Спартаку» Квинси Промес. В этой Лиге чемпионов 27-летний нападающий отметился уже четвертым голом.

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