Как покупать билет на Евро-2020 - Советский спорт
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01 декабря 2019 01:30ФутболЯременко Николай

Как покупать билет на Евро-2020

Узнав полное расписание матчей сборной России, легко сделать свой выбор: на какие матчи хотелось бы сходить/съездить/слетать. Разберемся, как билеты на футбол приобрести.

РАСПИСАНИЕ

Время начала матчей сборной России определилось не одновременно с окончанием жеребьевки. Специалисты УЕФА еще немного поколдовали над календарем. И вот – результаты.

Первый матч. С Бельгией. Санкт-Петербург, 13 июня, 22.00 (время везде – московское).

Второй матч. С Финляндией. Санкт-Петербург, 17 июня. 16.00.

Третий матч. С Данией. Копенгаген, 22 июня, 22.00.

Четвертый матч. Бильбао, 28 июня (если выйдем из группы с первого места).

Или – Амстердам, 29 июня (если выйдем из группы со второго места).

Или – Бухарест, 29 июня. Или – Глазго, 30 июня (если выйдем из группы с третьего места).

Остальные матчи приводить пока не будем. Не потому что не верим в успех, а потому что там мы можем попасть в любой из городов – в зависимости от того, в какой паре будем играть в 1/8 финала.

БИЛЕТЫ НА ТРАНСПОРТ

Тут все просто: продажи на поезда открываются за 60 дней до поездки. Так что начинайте отлавливать билеты начиная с 14 апреля. Это что касается билетов в Санкт-Петербург на поезде. Самолеты выбирайте сейчас, пока не дорого. Ближе к матчам цену будут только расти.

БИЛЕТЫ НА МАТЧИ

Огромная часть билетов уже реализована. Полтора миллиона билетов были реализованы уже летом, на первом этапе продаж. Но это не значит, что вам не повезло. Еще один миллион билетов становится доступным с 4 декабря 2019 года. До этого покупать билеты могли все. Эти билеты будут покупать только представители 20 стран-участниц, то есть и мы с вами.

Начнется подача заявок на билеты ровно в 14 часов по среднеевропейскому времени (в Москве будет 16:00, отложите на этот час все дела). Окончится прием заявок также в 14 часов, спустя ровно две недели 18 декабря 2019 года.

Более половины билетов будет продаваться в самой низкой ценовой категории. Билеты в Баку, Будапешт и Бухарест третьей категории будут стоить 30 евро. В остальные города (включая Питер) – 50 евро. Вторая и первая категории – соответственно 75 и 125 в Баку, Будапеште и Бухаресте; 125 и 185 в остальных городах.

Дальше цены будут расти: 1/8 финала будет стартовать от 50, ¼ финала – от 75, ½ финала – от 85 евро, финал – от 95 евро.

Надо ли пояснять специально, что количество билетов ограничено? Квоты таковы.

Групповой этап: Копенгаген (14 000 билетов для болельщиков команд-участниц)

Групповой этап: Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин и Санкт-Петербург (20 000 билетов)

Групповой этап: Мюнхен, Рим (24 000 билетов)

Групповой этап: Лондон (28 000)

1/8 финала: Амстердам, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген и Лондон (12 000)

1/4 финала: Баку, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург (12 000)

1/2 финала: Лондон (24 000)

Финал: Лондон (26 000)

Будет еще и третий этап продаж – в апреле. Но на него рассчитывать не стоит. Болельщики четырех стран, которые пройдут через стыки Лиги наций, смогут претендовать еще на 200 тысяч билетов.

На всех подавших заявки билетов не хватит. Поэтому будет проведена жеребьевка. К примеру, летом на 1,5 миллиона билетов подали заявки на 19,3 млн билетов.

Теперь – внимание! Футбольная федерация каждой страны, сборная которой вышла на Евро-2020, сама определяет требования к заявкам.

Болельщики смогут подать заявки на матчи группового этапа или на пакет Follow my Team («Вместе с командой»). Он позволит посетить матч плей-офф любимой сборной вне зависимости от места его проведения. Если команда вылетит до этого матча, болельщикам вернут стоимость билета.

Условия проведения жеребьевки определят сами национальные федерации. Окончательно определиться с правилами должны не позднее января 2020 года.

Согласно стратегии Fans First, болельщики вышедших на Евро команд могут подать заявку на полуфинал и финал. Но эти билеты считаются условными. Если их команда не выйдет в полуфинал или финал, болельщикам возместят стоимость.

Болельщикам, чьи заявки не выберут в лотерее, позже могут предложить выкупить неоплаченные или возвращенные билеты (на основании их места при жребии).

Почитать о пакетах корпоративного приема на Евро-2020 можно по ссылке – осторожно, тут все на английском!

А по этой ссылке вы сможете скачать подробную брошюру, где изложены все нюансы, связанные с покупкой билетов.

Полные результаты жеребьевки здесь

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