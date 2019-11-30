Третьим соперником сборной России в группе B Евро-2020 стали финны

В Бухаресте состоялась жеребьевка Евро-2020, определившая третьего соперника команды Станислава Черчесова. Вместе с Россией, Бельгией и Данией в группе B сыграет сборная Финляндии. Россияне начнут турнир матчем против бельгийцев 13 июня в Санкт-Петербурге, 17-го числа там же сыграют с финнами, а закончат групповой этап игрой против датчан в Копенгагене.
Группа B (Санкт-Петербург и Копенгаген)
13 июня, суббота
Дания – Финляндия (Копенгаген)
Бельгия – Россия (Санкт-Петербург)
17 июня, среда
Финляндия – Россия (Санкт-Петербург)
18 июня, четверг
Дания – Бельгия (Копенгаген)
22 июня, понедельник
Россия – Дания (Копенгаген)
Финляндия – Бельгия (Санкт-Петербург)
В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные из тех, кто займет вторые места.
Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в Лондоне, Мюнхене, Риме, Баку, Санкт-Петербурге, Будапеште, Бухаресте, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Дублине и Копенгагене.
Матчи плей-офф отборочного турнира состоятся 26 и 31 марта следующего года.