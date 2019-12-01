Юрий Семин: Можно назвать много компонентов, в которых соперник нас переиграл

- На дерби не были заявлены три ведущих игрока вашей команды – Гилерме, Антон Миранчук и Дмитрий Баринов. По какой причине?

- Игроки травмированы, и сложно сказать, насколько серьезны их повреждения.

- Как прокомментируете итог матча?

- «Динамо» можно поздравить – они играли достойно, лучше нас во втором тайме, а мы допускали много ошибок. Во втором тайме соперник нас переиграл.

- Что произошло с «Локомотивом» во втором тайме?

- Наверное, можно назвать много компонентов, в которых динамовцы нас переиграли. Нам нужно немного времени, чтобы разобраться в произошедшем.

- Болельщики считают, что «Локомотив» всегда, в каждом матче борется до последнего, но против «Динамо» этого не было. Вы согласны с этим мнением?

- Болельщики правы. Я уже ответил на этот вопрос.

- Почему Рифат Жемалетдинов не вышел ни в основном составе, ни на замену, что с ним?

- У него микротравма.

- У «Локомотива» в последнее время вторые таймы не задаются. Психология играет свою роль?

- Не только психология. Те ошибки, которые мы допускаем, связаны с тем, что, по всей видимости, уровень усталости сейчас уже очень высок во втором тайме. Поэтому игроки принимают не всегда правильные решения.