Александр Градский: Не понимаю фанатов, Дзюба 100 лет не играет за «Спартак»

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«ЗА ГАДОСТИ НАДО НАКАЗЫВАТЬ»

- Не первую неделю с трибун несутся оскорбления в адрес капитана сборной России и лидера «Зенита». За выходки фанатов в Санкт-Петербурге РФС наложил на «Спартак» денежный штраф. Заводящему красно-белых на полтора года запрещено посещать матчи. Как вы ко всему этому относитесь?

- Не понимаю таких действий болельщиков. Дзюба уже 100 лет не играет за «Спартак»! Получается какая-то глупость, и не нужно это раздувать. Кто-то себе что-то позволяет. Но мало ли на свете странных людей?

Вне зависимости от того, к кому относятся оскорбления, подобное недопустимо. Болельщики должны жить игрой, а не заниматься посторонними вещами. Футбол - на первом месте. А к Дзюбе претензий быть не может. Это руководство «Спартака» в свое время не подписало с ним контракт. Он-то тут при чем?

- Что делать с болельщиками, которые оскорбляют игроков с трибуны?

- Каким-то образом надо выявлять конкретных нарушителей и наказывать их за хулиганство в соответствии с законодательством России. Но я не эксперт в этой области и не знаю, как этот механизм работает.

- То есть штраф – это нормально?

- Если в законе прописан штраф, то, наверное, да. Нельзя, чтобы люди безнаказанно позволяли себе гадости.

«РЕШЕНИЕ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬ КЛУБЫ, А НЕ РПЛ ИЛИ РФС»

- А запрет посещать стадион - адекватная мера?

- Это дело конкретных клубов. Если, скажем, «Зенит» недоволен поведением своих болельщиков, то может запретить им посещение «Санкт-Петербург Арене». На Западе так и происходит – выясняют личности нарушителей и не пускают их на стадион.

- Но не попав на одну арену, правонарушитель может продолжать оскорблять игрока на других аренах. Так и происходило с Дзюбой, кричалки а адрес которого скандировали на игре «Урал» - «Спартак»…

- И все равно, решение должно приниматься каждым клубом по отдельности.

- То есть, если человеку закроют проход на футбол в Питере, но он продолжит посещать «Открытие Арену», это будет справедливо?

- Это дело «Спартака».

- Иначе говоря, вы против централизованного запрета со стороны РПЛ и РФС?

- Да, против. Кто отвечает за организацию матча и безопасность на конкретной игре, тот и накладывает ограничения. Но если бы я был руководителем стадиона, постарался бы выявить всех нарушителей и не пустить их на трибуну. Бывают же разные выкрики – не только матерные, но и, например, расистские.