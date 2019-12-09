Лучший гол забил Обляков, самый ценный игрок - Луценко. Итоги 19-го тура РПЛ

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ГОЛ ТУРА

Иван ОБЛЯКОВ (ЦСКА)

Тур изобиловал голами, забитыми со «второго этажа», но самый эффектный удар, безусловно, удался полузащитнику армейцев, мощно приложившемуся по мячу метров с 25. Шансов спасти свою команду у вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова не было. Обляков попал точно в дальнюю девятку.

ВСЕ ЛАУРЕАТЫ

Тур Автор гола Кому забил 1 Алексей МИРАНЧУК Локомотив Рубин 2 Александр СОБОЛЕВ Крылья Советов Арсенал 3 Магомед-Шапи СУЛЕЙМАНОВ Краснодар Сочи 4 Федор ЧАЛОВ ЦСКА Рубин 5 Гжегож КРЫХОВЯК Локомотив Урал 6 Александр СОБОЛЕВ Крылья Советов Урал 7 Александр ЛОМОВИЦКИЙ Арсенал Оренбург 8 Юрий ЖИРКОВ Зенит Спартак 9 Кристиян БИСТРОВИЧ ЦСКА Тамбов 10 Антон ЗАБОЛОТНЫЙ Сочи Динамо 11 Гжегож КРЫХОВЯК Локомотив Зенит 12 Вилькер АНХЕЛЬ Ахмат Уфа 13 Пауль АНТОН Крылья Советов Оренбург 14 Роман ЕРЕМЕНКО Ростов Сочи 15 Никола ВЛАШИЧ ЦСКА Зенит 16 Федор ЧАЛОВ ЦСКА Сочи 17 Никола ВЛАШИЧ ЦСКА Крылья Советов 18 Алексей МИРАНЧУК Локомотив Динамо 19 Иван ОБЛЯКОВ ЦСКА Краснодар

ИГРОК ТУРА

Евгений ЛУЦЕНКО («Арсенал»)

Если неделю назад «Локо» дважды огорчил нынешний динамовец Максимилиан Филипп, то теперь дубль в ворота Антона Коченкова оформил экс-форвард бело-голубых, защищавший их цвета еще в прошлом сезоне. Луценко в клочья растерзал оборону москвичей в Туле, затмив подвиги Павла Погребняка («Урал») и Бахтиера Зайнутдинова («Ростов»), которые также отличились в 19-м туре по два раза.

ВСЕ ЛАУРЕАТЫ

Тур Лучший игрок 1 Александр СОБОЛЕВ Крылья Советов 2 Никола ВЛАШИЧ ЦСКА 3 Седрик ГОГУА Тамбов 4 Урош СПАЙИЧ Краснодар 5 Зелимхан БАКАЕВ Спартак 6 Самюэль ЖИГО Спартак 7 Гус ТИЛ Спартак 8 Евгений ЧЕРНОВ Ростов 9 Отман ЭЛЬ КАБИР Урал 10 Никола ВЛАШИЧ ЦСКА 11 Жоау МАРИУ Локомотив 12 Хорен БАЙРАМЯН Ростов 13 Артем ДЗЮБА Зенит 14 Зелимхан БАКАЕВ Спартак 15 Алексей ИОНОВ Ростов 16 Иван ОБЛЯКОВ ЦСКА 17 Гжегож КРЫХОВЯК Локомотив 18 Максимилиан ФИЛИПП Динамо 19 Евгений ЛУЦЕНКО Арсенал

ТРЕНЕР ТУРА

Валерий КАРПИН («Ростов»)

Наставник ростовчан вчистую выиграл тренерскую дуэль у любителя тактических экспериментов Доменико Тедеско и снова напомнил о себе своему бывшему боссу Леониду Федуну. Карпин победил «Спартак» в РПЛ уже третий раз (при одном поражении и одной ничьей). В воскресенье он угадал с вратарем (выпустив Сергея Песьякова, а не Егора Бабурина) и здорово использовал «дыры» в обороне красно-белых за счет «лишнего» игрока в атакующей группе - Зайнутдинова (2 гола).

ВСЕ ЛАУРЕАТЫ