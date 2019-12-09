Что нам готовит группа на Евро-2020, откуда в Германии русский клуб? Анонс свежего «ССФ» - Советский спорт
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09 декабря 2019 14:50Футбол

Что нам готовит группа на Евро-2020, откуда в Германии русский клуб? Анонс свежего «ССФ»

Во вторник, 10 декабря появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.

СБОРНАЯ РОССИИ НА ЕВРО-2020

Рассказываем о пути сборной России на Евро-2020, начиная с группового этапа и до самого финала. Где играем, с кем и когда?

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ ДЛЯ НАШЕЙ СБОРНОЙ

Жеребьевка группового этапа Евро-2020 состоялась. Многие считают, что нам досталась довольно простая группа. Разбираемся, какие выводы можно сделать из жребия и насколько нам с ним повезло.

КАК КУПИТЬ БИЛЕТ НА ЕВРО?

Узнав полное расписание матчей сборной России, легко сделать свой выбор: на какие матчи хотелось бы сходить/съездить/слетать. Как же приобрести билеты на футбольный праздник?

ВЫРЫВАЙ И ВЕШАЙ НА СТЕНУ! ЕВРО-2020 ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Наш информативный и красочный календарь посвящен всем матчам чемпионата Европы-2020. Вписывайте результаты в шахматку и не пропустите ни единой игры!

ЭДЕН АЗАР: ПОСЛЕ ТРЕХ ЛЕТ ТРЕНИРОВОК ПОД НАЧАЛОМ ИТАЛЬЯНЦЕВ «РЕАЛ» - КАК ОТДУШИНА

Он теперь семёрка «Реала» – только недавно получил номер Криштиану Роналду и настроен весьма боевито. То, что бельгиец в порядке, убедились и болельщики в Питере, где сборная Бельгии разгромили Россию 4:1. Теперь нам играть с ним в июне.

РУССКИЙ КЛУБ В НЕМЕЦКОМ ФУТБОЛЕ

Появлением российских инвесторов в европейском футболе уже никого особенно не удивишь. Но немецкий футбол – это новая территория. Пока речь о третьей бундеслиге.

КТО ЗАЩИТИТ ФАНАТОВ В РОССИИ?

Футбольные фанаты в России вновь оказываются под ударом. Немцы уже переживали подобные события и нашли выход. Стоит поучиться у западных коллег?

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Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
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