«Крузейро», арендовавший Педро Рошу, вылетел из чемпионата Бразилии впервые за 98 лет

В заключительном туре бразильской серии А «Крузейро» уступил на своем поле «Палмейрасу» (0:2) и не смог подняться в таблице на спасительную 16-ю строчку. Следующий сезон команда начнет в серии В, вылетев из элитного дивизиона впервые за 98 лет своего существования.
Для болельщиков это стало настоящей трагедией. «Крузейро» наряду с «Сан-Паулу», «Сантосом» и «Фламенго» составлял квартет бразильских клубов, никогда не покидавших элиту. В мировом футболе таких «ни разу не вылетавших» осталось совсем немного. Абсолютное лидерство удерживает «Селтик» (129 лет бессменного участия в чемпионате Шотландии), а в Южной Америке рекордная серия принадлежит уругвайскому «Пеньяролю» (119 лет).
Напомним, что в нашей стране дольше всех в элите продержалось московское «Динамо» – 80 лет (с 1936 по 2016 год). Все остальные гранды вылетали раньше. Скажем, «Спартак» на один сезон покинул высший дивизион чемпионата СССР в 1976 году. И красно-белых, кстати, нынешний вылет «Крузейро» тоже затрагивает.
Дело в том, что цвета клуба из Белу-Оризонти защищал Педро Роша – нападающий, связанный контрактом со «Спартаком». В 23 матчах минувшего сезона 25-летний бразилец отметился 2 голами и 2 передачами. Как бы теперь Роша не заразил «привычкой вылетать» москвичей, которые ушли на зимний перерыв в 4 очках от зоны расставания с РПЛ…
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