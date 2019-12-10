Сергей Кирьяков: Под непонятным белым флагом СНГ нас все равно считали россиянами

«СИМФОНИЯ БЕТХОВЕНА ПО САМОЛЮБИЮ НЕ БИЛА»

Исполком ВАДА отстранил Россию от участия во всех крупных спортивных соревнованиях на ближайшие четыре года. Если ФИФА подчиниться вердикту антидопингового агентства, то в отборочном турнире ЧМ-2022 наша команда не сможет выступать под своим национальным флагом.

Многие об этом не помнят, но нечто подобное в истории отечественного футбола уже бывало. Первую половину 1992 года страну представляла сборная СНГ, в честь которой поднимался белый флаг с абстрактной аббревиатурой Содружества независимых государств. Та команда успела провести под руководством Анатолия Бышовца 10 официальных матчей, в том числе три – в рамках финальной стадии чемпионата Европы в Швеции. Лучшим бомбардиром сборной СНГ с четырьмя голами как раз и стал ныне 49-летний Кирьяков.

– Насколько непривычно было в 1992 году взамен советского видеть флаг СНГ, а не России?

– Конечно, это выглядело странновато. В честь команды поднимается какой-то непонятный белый флаг, вместо гимна играют 9-ю симфонию Бетховена… Но все равно мы чувствовали себя гражданами России, защищали честь своей страны – и для нас ничего не менялось.

– И по самолюбию это не било?

– Нисколько. Соперники, кстати, несмотря на все эти атрибуты, считали нас россиянами. Все прекрасно понимали, против кого играли. Команда пользовалась большим авторитетом, еще на советском багаже. Ведь сборная СССР в 1988 году выиграла Олимпиаду, дошла до финала чемпионата Европы. Многие из нас уже выступали в Европе.

«ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ ВСЕ МЫ РУССКИЕ – ЧТО УКРАИНЦЫ, ЧТО ТУРКМЕНЫ»

– Получается, в сборной СНГ скорее видели сборную СССР, а не России?

– Да в Европе никто не делил нас по национальностям. Для них любой советский человек считался русским. Не важно, россиянин, украинец или туркмен. После развала СССР ничего не поменялось. В иностранных языках, собственно, нет разницы между понятиями «россиянин» и «русский».

– Как воспринимаете угрозу отстранения сборной России от участия в отборе к чемпионату мира в Катаре?

– Даже думать об этом не хочу. Не представляю себе, чтобы ФИФА пошла на поводу у ВАДА и наказала футболистов, который вообще никогда не были замешаны в допинговых скандалах. Давайте говорить откровенно: есть футбол – спорт номер один, и есть остальные виды спорта. Мешать все в одну кучу было бы очень странно.

– Россия только что блестяще провела чемпионат мира, обзавелась современной инфраструктурой. ФИФА и УЕФА нас постоянно хвалят – и есть за что. Так в чем виноваты футболисты?

– Если нас лишат финала Лиги чемпионов и других международных соревнований, это сильно ударит по имиджу страны. Но нельзя опускать руки. Необходимо принять ответные меры, чтобы отстоять интересы российского футбола. У нас в руководстве сидят толковые, амбициозные люди. Уверен, они найдут выход.

«ДАЖЕ ЕСЛИ ШАНСОВ МАЛО, ОНИ ВСЕ РАВНО ЕСТЬ»

– Считаете решение ВАДА политизированным?

– Конечно, это один из рычагов давления на России. Сейчас все против нас как государства. Вот решили еще и по спорту нанести удар. Но футбол все-таки, на мой взгляд, стоит особняком. Любому здравомыслящему человеку понятно, что допинг не имеет никакого отношения к сборной России. Которая должна выступать на всех крупных соревнованиях. И обязательно – под своим флагом.

– Но вы же под флагом СНГ чувствовали себя нормально.

– Футболисты и сейчас, если придется играть без национальной символики, справятся. И народ их, уверен, будет поддерживать, как прежде. Но почему мы должны мириться с несправедливостью? Считаю, даже если шансов мало, они все равно есть. Меня так с детства учили. Значит, нужно биться до последнего. Правда-то на нашей стороне. Не вижу никакой связи между ВАДА и футболом.