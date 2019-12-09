Дуглас Сантос: Цель «Зенита» – финал лиги чемпионов - Советский спорт
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09 декабря 2019 22:48ФутболСергеев Иван

Дуглас Сантос: Цель «Зенита» – финал лиги чемпионов

В решающем матче против «Бенфики» оборона «Зенита» предстанет в необычном виде – из-за дисквалификации Ярослава Ракицкого и травмы Юрия Жиркова. Один из основных защитников питерцев поделился ожиданиями от игры.

«НЕТ СМЫСЛА ДУМАТЬ О РАСКЛАДАХ»

– Перед заключительным туром ситуация в группе запутанная. Если «Лион» в параллельном матче победит дома «Лейпциг», то «Зенит» точно не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Если же французы не смогут обыграть уже лишенных мотивации немцев, то вам хватит и ничьей в Лиссабоне. При этом поражение со счетом 0:2 оставит команду за бортом еврокубков… Вы все эти расклады держите в голове?
– Если все время думать о раскладах, ни к чему хорошему это не приведет. Мы должны выполнить в Лиссабоне свою часть задачи – то есть, отобрать у «Бенфики» очки. А о том, что будет происходить в Лионе, узнаем после финального свистка. От нас же ничего не зависит.

– Чего ждете от «Бенфики»? Полагаете, соперник будет цепляться за шанс выйти в плей-офф Лиги Европы?
– Разумеется. В Лиге чемпионов никто не играет спустя рукава. Особенно у себя дома. И тем более в Лиссабоне, где «Бенфике» обеспечена сумасшедшая поддержка. Но мы к этому давлению готовы.

«РОЖДЕНИЕ ДОЧЕРИ РАБОТЕ НЕ ПОМЕХА»

– В чем ключ к успеху? И готов ли Йордан Осорио полноценно заменить в центре обороны Ракицкого?
– О составе может рассуждать только главный тренер. Наша задача – выполнять установку. Мы знаем, за счет чего можно создавать моменты у ворот «Бенфики». Осталось их реализовать. Самое важное – поддерживать все 90 минут высокий темп.

– Вы недавно стали отцом. Рождение дочери повлияло на подготовку к матчу?
– Семейные радости работе не помеха. Наша цель – добраться до финала Лиги чемпионов. «Зенит» в начале пути. Но ничего невозможного нет.

СЕМАК: НЕ ВЕРЮ В СГОВОР «ЛИОНА» И «ЛЕЙПЦИГА»

– Не верю в то, что «Лион» и «Лейпциг» договорятся о результате, – заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак. – Да, немцы уже вышли в плей-офф, но ведь важно занять первое место, чтобы получить посев в первой корзине. Поэтому от нас самих многое зависит.

– Ощущаете дополнительную ответственность? Ведь «Зенит» может оказаться единственным представителем России в весенней стадии еврокубков.
– Это непринципиально. Но не самые удачные результаты России в еврокубках, безусловно, говорят о недостатках нашего чемпионата.

– Как воспринимаете санкции ВАДА, которые могут затронуть и российский футбол?
– Для меня это неприятная новость. Но я надеюсь, все честные спортсмены сохранят возможность заниматься любимым делом.

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