«Краснодар» завершил борьбу в Лиге Европы за 10 минут. Нас унизил даже «Хетафе»

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ПОСЛЕДНИЙ ШАНС РОССИИ НА ЕВРОВЕСНУ

«Краснодар» к заключительному туру оказался последним российским клубом, сохранившим шансы на продолжение борьбы в еврокубках. Такого в нашими командами не происходило с сезона-2004/05. Тогда в весеннюю стадию пробились только армейцы, зато завершили свой поход триумфально – победой в финале Кубка УЕФА.

Сложность в том, что в заключительном туре «быкам» для выхода в плей-офф Лиги Европы необходимо было побеждать «Хетафе» на его поле. Слишком много краснодарцы потеряли на старте, проиграв «Базелю» и тому же «Хетафе» с общим счетом 1:7.

Подобный положительный опыт был у ЦСКА в 2011 году. Тогда красно-синим для выхода в плей-офф Лиги чемпионов необходимо было выигрывать в Милане у «Интера», и благодаря голам Сейду Думбия и Василия Березуцкого этого удалось добиться. В отличие от испанцев, «нерадзурри» в той игре не были мотивированы, потому что уже оформили победу в группе, однако, как мы знаем, это тоже не ключевой фактор. Во вторник тот же «Интер» в решающем матче уступил на своем поле решившей свои турнирные задачи «Барселоне» (1:2). Так что отчаиваться не стоило.

ГИБКОСТЬ МУСАЕВА

Куда неприятнее тот факт, что Мурад Мусаев не мог рассчитывать в этой игре на главную фигуру в нападении Ари. В предыдущем туре российский бразилец стал главным действующим лицом, забил с пенальти единственный мяч и в компенсированное время был удален, завершив, таким образом, сезон раньше партнеров и круто их подставив.

В его отсутствие Мусаев решился на неожиданный переход с привычной схемы 4-2-3-1 на 4-4-2 с Иваном Игнатьевым и Маркусом Бергом на острие. На центр поля отвечали Юрий Газинский и Тони Вилена, а Кристофер Олссон, Руслан Камболов и Даниил Уткин остались на скамейке запасных. Очень рискованное решение тренера, решившего, видимо, отзеркалить модель испанцев, не имевших кадровых проблем и готовых выставить оптимальный состав.

Главный тренер «Хетафе» Пепе Бордалас также постарался удивить соперника. По сравнению с матчем против «Трабзонспора» он сделал в основе аж восемь (!) изменений, в том числе оставил в запасе вратаря Леандро Чичицолу, отыгравшего все предыдущие пять туров.

«КРАСНОДАР» ОБОРОНЯЕТСЯ И ФОЛИТ

Атакующая схема гостей не должна вводить в заблуждение. Россияне начали игру очень осторожно, большими силами возвращаясь в оборону. Способствовал этому и тот факт, что испанцы с первых минут завладели мячом и, зная о любви «быков» играть короткими передачами, не позволяли беспрепятственно выходить из обороны. Особого внимания удостоился Газинский, через которого краснодарцы развивают атаки в начальной стадии. Как следствие, мяч у россиян не держался, а перейти на забросы на Игнатьева и Берга им не позволяла принципиальность.

Впрочем, извлечь выгоду из визуального преимущества «Хетафе» не удавалось. Даже до моментов у ворот Станислава Крицюка (вновь он заменил в рамке Матвея Сафонова) дело почти не доходило. Первую акцентированную попытку пробить вратаря с линии штрафной осуществил Марк Кукурела, но мяч рикошетом от Мартыновича ушел на угловой.

Поскольку игра не шла, футболисты стали нервничать, и на ровном месте едва не образовалась массовая стычка. Дамиан Суарес сбил на фланге Вандерсона и начал что-то ему, лежащему на газоне, предъявлять. На помощь партнеру рванул Урош Спайич, а поддержал его Газинский. Поскольку наказать после стычки надо было представителей обеих команд, судья из Германии Даниэль Зиберт вынес россиянину совершенно неоправданное предупреждение, повесив главного волнореза «Краснодара» в центре поля на желтую карточку.

С другой стороны, нам еще повезло, что Зиберт не стал наказывать Спайича, потому что в противном случае он был удален еще в конце первого тайма за то, что отмахнулся в центре поля от оппонента в неигровом эпизоде. При желании даже за само это действие можно было предъявить ему красную карточку, но рефери серба пожалел.

МНОГО БОРЬБЫ, МАЛО ФУТБОЛА

Гости завелись. В рядовом эпизоде уже едва не начал скандалить Вилена, но, к счастью, гостям удалось перевести свой боевой настрой в футбольную плоскость, и вот уже подключившийся к атаке Сергей Петров классно подал в штрафную набегавшему Игнатьеву. Жаль только, что россиянин до мяча немного не дотянулся. В этом эпизоде все тот же Суарес руками подталкивал нападающего, о чем сигнализировал и Сергей Матвеев (официально он числится главным тренером «быков»), но арбитр был неумолим.

Но в целом это был единичный момент. В остальном игра разбилась на эпизоды. За 36 минут команды нарушили правила 17 раз, то есть фолили почти каждые две минуты. Испанцев устраивала ничья и, как следствие, низкая скорость игры с постоянными остановками тоже. Тем более, что в верховой борьбе они имели заметное преимущество.

Так хозяева и создали самый опасный момент за 45 минут. Родригес Анхель отреагировал на длинную передачу из глубины и скинул мяч набегавшему Хайме Мате. Крицюк, казалось, потерял ворота, но накрыл удар нападающего, который у него очевидно не получился. В итоге первый тайм завершился, в общем-то, закономерной нулевой ничьей. Но преимущество было за испанцами, и понять, как «Краснодар» собирается добиваться победы, было довольно сложно.

ТРИ ГОЛА ЗА 10 МИНУТ

В начале второго тайма прессинг хозяев не ослабевал, что не позволяло «Краснодару» зацепиться за мяч. Защитников соперники перекрывали, как и Газинского с Виленой, и уже в начальной стадии атаки буксовали. Окончательно и бесповоротно из игры Магомед-Шапи Сулейманов выпал. Плохо открывался, редко получал пасы и часто терял мяч еще на стадии обработки длинных передач. Слишком уж непривычным был для Шапи футбол «Краснодара». В РПЛ команда почти всегда играет с мячом. Мусаев тоже пришел к такому мнению и за полчаса до конца заменил его на Юнеса Намли.

Сил на энергичный прессинг футболистам «Хетафе» надолго не хватило, и минут через 10 они сбавили обороты. «Краснодар» стал чаще преодолевать середину поля и периодически подбираться к чужой штрафной. Наиболее заметны были главный креативщик Вандерсон и обладатель самого сильного удара в команде Вилена. Он напомнил о себе дальним выстрелом, отбитым Сорией на угловой, и вообще был довольно активен впереди, но в большинстве эпизодов или принимал неверные решения, или допускал технический брак. Но очень старался.

Видя, что стартовый план не работает, Мусаев вернулся к привычной расстановке, для чего заменил старательного, но не добиравшегося до мяча Игнатьева на другого воспитанника Даниила Уткина. Однако, как показали дальнейшие события, наставник «быков» ошибся.

За 15 минут до конца «Хетафе» в своем излюбленном стиле открыл счет – после розыгрыша углового Хайме Мата скинул мяч на дальнюю штангу, где вовремя оказался Леандро Кабрера. Стандарты вообще главный козырь команды Бордаласа. В чемпионате Испании с угловых они забили больше всех – шесть мячей.

После этого гола «Краснодар» просто бросил играть. В оставшееся время хозяева создали моментов на два-три матча и еще дважды пробили Крицюка. Сначала защитники потеряли в центре штрафной Хорхе Молину, замкнувшего прострел с фланга Ньома, а затем сам Крицюк проспал удар из-за пределов штрафной в ближний угол Роберта Кенеди. Показательно, что оба вышли на замену. То есть Бордалас с заменами угадал, а Мусаев – нет. Как будто поняв безнадежность борьбы, Александр Мартынович получил вторую желтую и досрочно покинул поле, предоставив партнерам возможность самим мучиться до финального свистка.

«Хетафе» – «Краснодар» – 3:0 (0:0)

Голы: Кабрера, 76 – 1:0. Молина, 78 – 2:0. Кенеди, 86 – 3:0.

«Хетафе»: Сория, Суарес, Дьене, Кабрера, Ньом, Хасон (Кенеди, 68), Арамбарри (Тимор, 82), Максимович, Кукурела, Анхель (Молина, 73), Мата.

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес (Скопинцев, 75), Вилена, Газинский, Сулейманов (Намли, 62), Вандерсон, Игнатьев (Уктин, 69), Берг.

Предупреждения: Мартынович, 14. Газинский, 26. Суарес, 26. Спайич, 43.

Удаление: Мартынович, 88 (2 жк).

Судья: Зиберт (Германия).