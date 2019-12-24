В РФС закручивают гайки. Информационные

Попробую пояснить, что больше всего задело. В тот момент, когда мы говорим изо дня в день, что нашему спорту в целом не хватает открытости, а принимаемым решениям – прозрачности (о том, к чему это приводит – здесь), в доме футбола на Таганке вектор задан тоже весьма специфический. Не до открытости его обитателям. Информационный регламент РФС во вторник подвергся резкому ужесточению.Поводом для новой редакции документастали, как несложно догадаться,недавние критические высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера.

Выясняется, что теперь ни один из субъектов футбола не имеет право давать комментарии по деятельности футбольного союза без утверждения у непосредственных руководителей. Жестко определен перечень тех, кто может открывать рот, говоря об РФС: это президент, генсек,тренеры сборных, пресс-атташе сборных (и те, и другие – только по вопросам сборных, и больше ни о чем).

Первая провинность – предупреждение. Вторая – отстранение от участия в заседаниях, вплоть до досрочного сложения полномочий. И карающей инстанцией будет лично президент РФС.

Тут спасибо надо сказать РФС за то, что хотя бы на нас, на СМИ, не распространяют эти драконовские меры. Но это же противоречит самой сути работы журналиста с представителями то или иной структуры – посидеть, поговорит, выведать, опубликовать. Именно в результате такой деятельности и появляются формулы «по информации из осведомленных источников», благодаря которым читатель может заранее узнавать о том, что для него может оказаться значимым.

Убежденность в одном тезисе растет: футбольные власти абсолютно не заинтересованы в освещении своей деятельности. Они – как мы и предполагали, предпочитают сами обсудить все вопросы, не привлекая внимания общественности. Хотя тут стоит напомнить на секундочку, что РФС – это общественная организация.

Да, фразочки о том, что кому-то из оппонентов надо бы застрелиться – это за гранью. Но точно так же и за гранью полный запрет на любые разговоры, в том числе по судейской тематике.

Хотя… с чего это я решил, что деятельности футбольных журналистов все эти меры не будут касаться? Вы в курсе, в каких условиях на этот раз журналисты работали в РФС? Во время заседания исполкома несколько десятков журналистов попросту заперли в одном из кабинетов! Вот такая вам открытость!

Выражаясь юридическим языком, без каких-то оснований ограничили свободу передвижения. Каждому надо или покурить, или сходить, простите, в туалет, или поговорить по телефону без лишних ушей.

Потом шепнули: попросили, мол, высшие руководители, чтобы журналисты не бродили по этажам (страшно ж, вдруг какую табличку на дверях увидят, или что-то сквозь щелочку подслушают?). А охранник банально не понял и всех запер. Потом, слава богу, разобрались. Но ведь чего на охранника пенять? Он просто уловил тренд, который в сфере работы с информацией со вчерашнего дня задан в РФС.