Допинг: опять не исправляемся, а ищем, кого назначить виноватым  

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ОПЯТЬ ВИНОВАТ РОДЧЕНКОВ?

Строго говоря, новостей в области борьбы нашей страны с допингом давно уже нет. Любая свежая цитата, заявление, решение, резолюция легко укладываются в давно проторенную тропку: имитируем бурную деятельность, прячем следы.

Вот и недавняя история с заявлением Следственного комитета о том, что опять во всем виноват Родченков - это все ведь из той же оперы. Нам на полном серьезе втолковывают то, что как жвачку пережевывали уже давно: мол, этот подлец-перебежчик сохранил у себя все пароли, и в 2016-2018 годах продолжал дистанционно вести свою подрывную деятельность. Заходил, дескать, в базу данных антидопинговой лаборатории и там что-то подменял. Так что это не мы, а все он.

Напоминает прямо-таки детский сад:

- Марьиванна, это не мы цветок уронили, это старшие мальчики мимо пробегали.

Мы, как говорил Козьма Прутков, против властей не бунтуем. Поэтому я не буду здесь рассуждать о том, что кому угодно, но не Следственному комитету стоило бы сейчас делать заявления о допинге, ведь именно во время его следственных действий вносилась правка в базу, совершались манипуляции с компьютерами, которые даже российская сторона вынуждена была признать.

ГДЕ АРГУМЕНТЫ?

Я сейчас немного о другом. Мы бросаем в пространство пару фраз про Родченкова. Без аргументов, без доказательств. И страшно удивляемся, что в WADA нам не верят. Мы даже не утруждаем себя хотя бы формулированием обязательного минимума: совпадением дат (правки вносились в 2019 году, а мы говорим про иной период) и хотя бы чуть-чуть правдоподобной версии о том, почему никому в голову не пришло пароли поменять, почему допустили (если это правда, конечно) дистанционную работу из-за океана с нашими базами данных.

Я человек глубоко патриотических убеждений. Мне искренне хочется гордиться нашими спортсменами и всем, что происходит на нашей территории. И в газете мне очень хотелось бы писать только о победах. Но сейчас мы нещадно позоримся на весь мир. Кто нам мешает подробно, пункт за пунктом, прокомментировать все, что написано в стостраничном докладе WADA? Если считаем, что там сплошь враньё и подтасовка фактов - так разбейте своими аргументами. Правду ведь, как утверждал классик, говорить легко и приятно. Да, надо немного поработать, но тогда и вопросов никаких не останется.

Но поиском истины никто и не хочет себя утруждать. Все эти заявления делаются не для МОК, не для WADA, а исключительно для внутреннего пользования. Подозреваю, что даже не для нас с вами, а для тех, кому эти люди формируют доклады и отчеты.

Интересуюсь не так давно у ответственных людей: когда будет опубликован ответ российской стороны (ответы, которые давал министр Колобков в ноябре на вопросы WADA)? - Мне отвечают: а с чего ты взял, что мы это обязаны публиковать?

Да, я прекрасно понимаю, что у вас наверняка есть какой-нибудь регламент, что вам кажется, будто вы вершите важное государственное дело, а у нас уже на генном уровне закрепилось: чем выше находимся, тем серьезней должен быть покров тайны (у нас вон даже РФС собирается обсуждать революционнные преобразования за закрытыми дверьми).

Но мы же настаиваем, что в сфере борьбы с допингом мы исправляемся, мы вроде как говорим про открытость, про искреннее желание исправить все прежние ошибки. А раз так, то отчего бы нам не опубликовать все, что есть?

Да, на нас давят, сливая документы в иностранную прессу. Но кто мешает нам поступить так же? Но - нет, мы подходим к микрофонам и чеканим:

- Мы свои аргументы привели, но к ним не прислушались.

Так, может, стоило все опубликовать? Или вы не публикуете из-за того, что там тоже отписка в духе «Это все Родченков»?

КОГО НАЗНАЧАТ ВИНОВАТЫМ?

Я не собираюсь пересказывать гуляющие по интернету конспирологические теории, будто вручение министру спорта ордена Александра Невского (тоже, кстати, тайное, как многие обратили внимание) есть не что иное, как вручение ему своеобразной «черной метки»: мол, спасибо за то, что делал вид, будто сам рулил спортом и теперь будешь назначен виноватым. Ведь в нашей логике - произвольный выбор виноватых (если вообще до этого дойдет). Обсуждать все это мне абсолютно не интересно. Если мы за открытость, то будем последовательны и будем сами обсуждать открытую информацию. К тому же Павел Анатольевич мне по-человечески очень симпатичен.

И многое свидетельствует, что для массового потребителя виноватым назначат скорее генерального директора РУСАДА Юрия Гануса. Не удивительно, что именно эта структура сейчас подвергается серьезному прессингу. Именно ее «нагнули» подавать апелляцию на решение WADA, хотя никакой логики и никаких перспектив в этом нет. Более того – специально разъяснили, что гендир не уполномочен принимать это решение от лица WADA, а может это сделать только наблюдательный совет. Ясно, что дальше будет отказ – и вот тогда-то Ганус и станет виноватым. Почва для этого уже готовится.

Но есть и второй вывод, который мы упорно делаем из всех допинговых хитросплетений: нас ловят - тогда мы будем хитрее прятать. И как перебороть эту тенденцию - я не знаю.

Ну, лукавлю немного. Конечно, знаю. Но первое лицо уже рассказало, что зачисток не будет. Так что мой вариант не подходит. Тогда остаётся одно: стоит вообще в спорте высших достижений зачиститься самому государству. Если не будет в профессиональном спорте государства, чиновников и т.д., то даже при любом допинг-скандале тень не будет падать на систему. Это будет вина конкретного спортсмена, врача, тренера, но не государства. В конце концов, по количеству допинг-нарушений Россия, как показывают последние замеры от WADA – на 5 месте. Но никто Италию, Францию или США, находящихся в первой тройке этого антирейтинга, не пинает и санкциями не угрожает. И вовсе не разница в подходах является тому причиной (а именно этот ошибочный вывод мы вечно пытаемся сделать), а исключительно отсутствие государственного регулирования профессионального спорта.

СПРАВКА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчет за 2017 год, свидетельствующий о росте числа нарушений антидопинговых правил на 13%. Страной с наибольшим количеством нарушений оказалась Италия - 171, за ней следуют Франция (128) и США (103). На четвертом месте Бразилия (84), на пятом – Россия (82).

Наиболее «грязным» видом спорта в 2017 году был бодибилдинг - 266 нарушений, далее идут легкая атлетика (242), велоспорт (218), тяжелая атлетика (123), пауэрлифтинг (101), футбол (78), борьба (57), регби (54), бокс (49) и водные виды спорта (32).